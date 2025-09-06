Ultima ora
La câți metri de drum poți construi o casă. Ce spune legislația actuală

La câți metri de drum poți construi o casă. Ce spune legislația actuală
Mulți români își doresc casa lor la curte, însă înainte de a se apuca de construit trebuie să știe toate regulile, pentru a nu avea surprize neplăcute. De exemplu, trebuie să știe exact la ce distanță de drum se poate construi o casă.

Știai la câți metri de drum poți construi o casă?

Construirea unei case lângă un drum presupune respectarea unor reguli stricte, iar distanțele minime impuse de lege nu sunt deloc întâmplătoare. Acestea au rolul de a proteja atât siguranța circulației, cât și confortul viitorilor locatari, dar și pentru a permite eventuale modernizări sau extinderi ale infrastructurii.

Potrivit legislației în vigoare, pentru a construi o casă trebuie să ții cont de distanța minimă față de drum, care se calculează de la axul carosabilului, adică linia imaginară aflată exact în mijlocul șoselei.

Distanțele diferă în funcție de tipul de drum

Distanțele diferă în funcțiue de drumul lângă care construiești. Astfel, pentru drumurile naționale este nevoie de cel puțin 13 metri de la axul drumului, în cazul drumurilor județene distanța este de minimum 12 metri, iar pentru drumurile comunale retragerea obligatorie este de 10 metri. Cu alte cuvinte, casa nu poate fi ridicată imediat lângă asfalt, ci trebuie să fie retrasă suficient încât să respecte aceste limite.

Când vine vorba de construirea unei case pe o stradă normală, regulile sunt cele stabilite de administrația locală a fiecărei localități, în funcție de planul urbanistic.

Pe lângă regulile referitoare la drumuri, există și obligații legate de vecinătăți. Codul Civil prevede o distanță minimă de 60 de centimetri față de limita proprietății, însă în majoritatea localităților planurile urbanistice generale cer retrageri mai mari.

Distanța față de vecini, importantă și ea

De regulă, pentru o casă parter distanța minimă față de gard este de doi metri, iar pentru locuințele cu etaj sau mansardă aceasta crește la trei metri. Doar cu acordul notarial al vecinului se poate construi chiar pe limita de proprietate.

Specialiștii atrag atenția că nerespectarea acestor prevederi poate duce la amenzi consistente, suspendarea lucrărilor sau chiar demolarea construcției. De aceea, primul pas înainte de orice proiect rămâne obținerea certificatului de urbanism de la primărie, document care precizează clar ce distanțe trebuie respectate în zona respectivă.

