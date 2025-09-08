Ultima ora
Cât costă să demolezi o casă veche în 2025: tarife, autorizații și cheltuieli ascunse

Actualitate
Cât costă să demolezi o casă veche în 2025: tarife, autorizații și cheltuieli ascunse
Tot ce trebuie să ştii despre demolarea unei case vechi, în 2025 (Sursa foto: Pixabay)

Demolarea unei case vechi nu este doar un proces tehnic, ci și unul birocratic și financiar complex. În 2025, costurile pentru astfel de lucrări variază în funcție de suprafața imobilului, materialele din care este construit, amplasare și, nu în ultimul rând, taxele impuse de autorități.

Cât costă să demolezi o casă veche

Prețul pentru demolarea unei case se calculează, de regulă, la metru pătrat. În prezent, firmele de profil cer între 80 și 150 de lei/mp, în funcție de complexitatea lucrării. O casă mică, de 100 mp, poate fi demolată cu aproximativ 10.000–15.000 de lei, în timp ce un imobil mai mare sau construit din beton armat poate depăși 25.000 de lei.

În aceste tarife intră manopera, utilajele folosite (buldozer, excavator, macarale) și încărcarea molozului. Totuși, transportul deșeurilor și depozitarea acestora într-un spațiu autorizat pot fi facturate separat, adăugând câteva mii de lei la nota finală.

Autorizațiile necesare pentru demolare

Pentru a putea demola o casă, proprietarul trebuie să obțină autorizație de demolare de la primărie, în baza unui certificat de urbanism. Dosarul conține planurile cadastrale, avize de la furnizorii de utilități (apă, gaze, electricitate) și dovada debranșării. Taxa pentru autorizație variază între 500 și 1.000 de lei, în funcție de localitate.

De asemenea, dacă imobilul are o vechime de peste 50 de ani sau se află într-o zonă protejată, este posibil să fie nevoie și de avize speciale de la Ministerul Culturii sau Direcțiile Județene pentru Patrimoniu.

Cheltuieli ascunse

Pe lângă tarifele anunțate, există o serie de cheltuieli ascunse care pot ridica prețul final:

  • Debranșarea utilităților, care poate costa între 500 și 2.000 de lei;
  • Taxele de depozitare a molozului, între 100 și 200 lei/tonă;
  • Eventuale despăgubiri sau amenzi, dacă lucrările afectează proprietățile vecine ori se realizează fără toate autorizațiile.

În total, demolarea unei case vechi în 2025 poate costa între 12.000 și 30.000 de lei, în funcție de dimensiuni și complexitate. Cei care intenționează să construiască o locuință nouă pe același teren ar trebui să ia în calcul aceste cheltuieli încă din faza de planificare, pentru a evita surprizele.

Demolarea nu este doar un pas necesar pentru ridicarea unei construcții noi, ci și un proces reglementat strict, unde respectarea procedurilor legale este esențială pentru a evita problemele ulterioare.

