Ce angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește beneficiul extrasalarial, unde se specifică

Tichetele de masă sunt unul dintre cele mai des întâlnite beneficii extrasalariale în România, dar și una dintre cele mai prost înțelese componente ale veniturilor salariaților. În multe companii, acestea sunt trecute doar în Regulamentul Intern sau în Contractul Colectiv de Muncă, fără să fie menționate în contractele individuale de muncă. Însă, potrivit legislației actualizate, această practică este incorectă și poate duce la pierderea garanției juridice a dreptului salariatului la acest beneficiu.

Conform Codului muncii, toate elementele care au caracter de regularitate — cum sunt tichetele de masă — trebuie incluse în contractul individual de muncă (CIM) , nu doar menționate generic într-un regulament intern. Articolul 17 din Codul muncii stabilește clar obligația angajatorului de a informa candidatul, înainte de semnarea contractului, despre toate componentele veniturilor salariale: salariul de bază, bonusurile, adaosurile, tichetele de valoare, contribuțiile suportate de angajator și alte beneficii acordate în bani sau în natură.

Cine stabilește acordarea tichetelor de masă

Dreptul la tichete de masă nu este impus de lege pentru toți angajatorii, ci este o opțiune pe care aceștia o pot introduce prin contracte sau politici interne. Concret, decizia privind acordarea tichetelor se stabilește la nivelul fiecărei organizații, prin:

Contractul colectiv de muncă (CCM) , negociat între angajator și reprezentanții salariaților;

Regulamentul intern , care descrie regulile generale privind categoriile de angajați eligibili, condițiile de acordare și situațiile în care tichetele nu se plătesc (de exemplu, concedii fără plată sau absențe nemotivate);

Contractul individual de muncă (CIM) , care transformă beneficiul într-un drept garantat pentru fiecare angajat.

Regulamentul intern arată cum se acordă tichetele, dar contractul individual confirmă că un anumit salariat le primește efectiv. Aceasta este diferența esențială dintre un drept garantat și un avantaj discreționar.

Unde trebuie trecut dreptul și de ce contează

Modelul-cadru al contractului de muncă, aprobat prin Ordinul MMSS nr. 2171/2022, include o secțiune specială pentru „alte elemente constitutive ale veniturilor salariale”. Aici se înscriu, distinct de salariul de bază, toate formele de plată recurente, inclusiv tichetele de masă.

Mai mult, conform Hotărârii de Guvern nr. 905/2017 (și actualizate prin HG 295/2025), toate aceste componente trebuie înregistrate în Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal/Reges) . Doar ceea ce este înscris în contract și raportat în sistemul electronic are valoare juridică deplină și poate fi apărat în instanță în cazul unui conflict de muncă.

Cu alte cuvinte, dacă un angajat primește tichete de masă doar „prin tradiție” sau „din politică internă”, dar acestea nu sunt menționate în contractul său, angajatorul poate decide oricând să le suspende, fără a încălca formal legea. În schimb, dacă sunt trecute în CIM, devin drepturi certe , pe care angajatorul nu le poate modifica unilateral.

Cât valorează și cine poate primi tichete de masă

Valoarea maximă a unui tichet de masă este actualizată periodic prin ordin comun al Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, conform Legii nr. 165/2018 privind biletele de valoare . În 2025, valoarea unui tichet de masă este de 40 de lei pe zi lucrătoare , iar plafonul se indexează semestrial în funcție de inflație.

Toți angajații cu contract individual de muncă pot beneficia de tichete, indiferent dacă lucrează cu normă întreagă sau parțială, cu condiția ca angajatorul să fi stabilit acordarea acestora printr-un act oficial. Tichetele pot fi emise pe suport fizic sau electronic și sunt deductibile pentru angajator în limita prevăzută de lege. Pentru salariat, se aplică doar impozitul pe venit de 10%, fără contribuții sociale (CAS și CASS).

În cazul în care compania are un contract colectiv de muncă valabil, acesta stabilește dacă toți angajații primesc tichete de masă sau doar anumite categorii. Angajatorii privați au libertatea de a decide dacă acordă aceste beneficii, însă, odată ce le-au introdus în contracte, ele devin obligații ferme .

De ce este importantă claritatea contractuală

Experții în legislația muncii atrag atenția că lipsa formalizării beneficiilor în CIM generează frecvent litigii. În absența unei mențiuni scrise, salariații nu pot demonstra că tichetele fac parte din remunerația lor, iar inspectoratele teritoriale de muncă nu pot sancționa angajatorul pentru retragerea lor.

Prin urmare, includerea acestor beneficii în contractul individual asigură transparență, stabilitate și protecție juridică . Este un gest simplu, dar esențial, care confirmă respectul reciproc între angajator și angajat și oferă ambelor părți siguranța unui raport de muncă corect și previzibil.