Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Ce angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește beneficiul extrasalarial, unde se specifică

ACTUALITATE
Ce angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește beneficiul extrasalarial, unde se specifică
Tichetele de masă, subiectul multor dezbateri în România / foto: Playtech

Tichetele de masă sunt unul dintre cele mai des întâlnite beneficii extrasalariale în România, dar și una dintre cele mai prost înțelese componente ale veniturilor salariaților. În multe companii, acestea sunt trecute doar în Regulamentul Intern sau în Contractul Colectiv de Muncă, fără să fie menționate în contractele individuale de muncă. Însă, potrivit legislației actualizate, această practică este incorectă și poate duce la pierderea garanției juridice a dreptului salariatului la acest beneficiu.

Conform Codului muncii, toate elementele care au caracter de regularitate — cum sunt tichetele de masă — trebuie incluse în contractul individual de muncă (CIM) , nu doar menționate generic într-un regulament intern. Articolul 17 din Codul muncii stabilește clar obligația angajatorului de a informa candidatul, înainte de semnarea contractului, despre toate componentele veniturilor salariale: salariul de bază, bonusurile, adaosurile, tichetele de valoare, contribuțiile suportate de angajator și alte beneficii acordate în bani sau în natură.

Cine stabilește acordarea tichetelor de masă

Dreptul la tichete de masă nu este impus de lege pentru toți angajatorii, ci este o opțiune pe care aceștia o pot introduce prin contracte sau politici interne. Concret, decizia privind acordarea tichetelor se stabilește la nivelul fiecărei organizații, prin:

Vezi și:
O veste bună pentru angajații cu copii din România, vouchere majorate din octombrie. Valoare tichetelor de creșă a crescut
Tichete de masă 2025 – problemele pe care le pot avea românii care speră la beneficii extrasalariale
  • Contractul colectiv de muncă (CCM) , negociat între angajator și reprezentanții salariaților;
  • Regulamentul intern , care descrie regulile generale privind categoriile de angajați eligibili, condițiile de acordare și situațiile în care tichetele nu se plătesc (de exemplu, concedii fără plată sau absențe nemotivate);
  • Contractul individual de muncă (CIM) , care transformă beneficiul într-un drept garantat pentru fiecare angajat.

Regulamentul intern arată cum se acordă tichetele, dar contractul individual confirmă că un anumit salariat le primește efectiv. Aceasta este diferența esențială dintre un drept garantat și un avantaj discreționar.

Unde trebuie trecut dreptul și de ce contează

Modelul-cadru al contractului de muncă, aprobat prin Ordinul MMSS nr. 2171/2022, include o secțiune specială pentru „alte elemente constitutive ale veniturilor salariale”. Aici se înscriu, distinct de salariul de bază, toate formele de plată recurente, inclusiv tichetele de masă.

Mai mult, conform Hotărârii de Guvern nr. 905/2017 (și actualizate prin HG 295/2025), toate aceste componente trebuie înregistrate în Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal/Reges) . Doar ceea ce este înscris în contract și raportat în sistemul electronic are valoare juridică deplină și poate fi apărat în instanță în cazul unui conflict de muncă.

Cu alte cuvinte, dacă un angajat primește tichete de masă doar „prin tradiție” sau „din politică internă”, dar acestea nu sunt menționate în contractul său, angajatorul poate decide oricând să le suspende, fără a încălca formal legea. În schimb, dacă sunt trecute în CIM, devin drepturi certe , pe care angajatorul nu le poate modifica unilateral.

Cât valorează și cine poate primi tichete de masă

Valoarea maximă a unui tichet de masă este actualizată periodic prin ordin comun al Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, conform Legii nr. 165/2018 privind biletele de valoare . În 2025, valoarea unui tichet de masă este de 40 de lei pe zi lucrătoare , iar plafonul se indexează semestrial în funcție de inflație.

Toți angajații cu contract individual de muncă pot beneficia de tichete, indiferent dacă lucrează cu normă întreagă sau parțială, cu condiția ca angajatorul să fi stabilit acordarea acestora printr-un act oficial. Tichetele pot fi emise pe suport fizic sau electronic și sunt deductibile pentru angajator în limita prevăzută de lege. Pentru salariat, se aplică doar impozitul pe venit de 10%, fără contribuții sociale (CAS și CASS).

În cazul în care compania are un contract colectiv de muncă valabil, acesta stabilește dacă toți angajații primesc tichete de masă sau doar anumite categorii. Angajatorii privați au libertatea de a decide dacă acordă aceste beneficii, însă, odată ce le-au introdus în contracte, ele devin obligații ferme .

De ce este importantă claritatea contractuală

Experții în legislația muncii atrag atenția că lipsa formalizării beneficiilor în CIM generează frecvent litigii. În absența unei mențiuni scrise, salariații nu pot demonstra că tichetele fac parte din remunerația lor, iar inspectoratele teritoriale de muncă nu pot sancționa angajatorul pentru retragerea lor.

Prin urmare, includerea acestor beneficii în contractul individual asigură transparență, stabilitate și protecție juridică . Este un gest simplu, dar esențial, care confirmă respectul reciproc între angajator și angajat și oferă ambelor părți siguranța unui raport de muncă corect și previzibil.

Cum s-a format ciclonul Barbara și de ce aduce cele mai intense ploi din ultimii 20 de ani. Meteorologii explică de ce România a fost atât de afectată: “S-a alimentat din Marea Neagră”
Recomandări
Codul Rutier 2025 – cine este vinovat dacă lovești un pieton care trece strada neregulamentar, nu pe la trecere
Codul Rutier 2025 – cine este vinovat dacă lovești un pieton care trece strada neregulamentar, nu pe la trecere
Adevărul din spatele teoriei conspirației care spune că lumea muzicii e „acordată greșit”
Adevărul din spatele teoriei conspirației care spune că lumea muzicii e „acordată greșit”
Femeile sunt de două ori mai expuse la depresie și au mai multe variante genetice asociate, indică un studiu
Femeile sunt de două ori mai expuse la depresie și au mai multe variante genetice asociate, indică un studiu
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
Un nou studiu leagă din nou infecțiile virale de boala Alzheimer: peste 500.000 de dosare medicale analizate
Un nou studiu leagă din nou infecțiile virale de boala Alzheimer: peste 500.000 de dosare medicale analizate
Trei fizicieni americani câștigă Premiul Nobel pentru Fizică 2025 pentru descoperiri fundamentale în mecanica cuantică. Cum ne ajută studiul lor
Trei fizicieni americani câștigă Premiul Nobel pentru Fizică 2025 pentru descoperiri fundamentale în mecanica cuantică. Cum ne ajută studiul lor
Țara care interzice reclamele zgomotoase pe Netflix, YouTube și alte platforme de streaming
Țara care interzice reclamele zgomotoase pe Netflix, YouTube și alte platforme de streaming
Efectele ciclonului Barbara: Cod roșu de ploi în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor, porturi închise și mașini avariate
Efectele ciclonului Barbara: Cod roșu de ploi în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor, porturi închise și mașini avariate
Revista presei
Adevarul
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Dorian Popa s-a căsătorit. Cine este și cu ce se ocupă Andreea, femeia care l-a făcut pe artist să spună marele DA după doar un an de relație
Playtech Știri
Cum să-ți salvezi florile preferate când vine furtuna. Măsuri rapide pe care trebuie să le iei
Playtech Știri
Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot. Trucul de două secunde care previne haosul din bucătărie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...