Ce amendă riști dacă nu faci ITP-ul la timp. Când îți poate fi suspendată înmatricularea

În România, inspecția tehnică periodică (ITP) este una dintre obligațiile esențiale pentru toți șoferii. Fără acest document, un vehicul nu are drept de circulație, iar consecințele pot fi extrem de dure. De la sancțiuni financiare considerabile, până la suspendarea de drept a înmatriculării, legislația prevede sancțiuni clare pentru proprietarii care ignoră termenul de valabilitate al ITP-ului. În 2025, amenzile au crescut semnificativ, odată cu majorarea punctului de amendă, ceea ce înseamnă că șoferii prinși fără ITP riscă să scoată din buzunar sume record.

Cât de mari sunt amenzile pentru ITP expirat în 2025

Începând cu ianuarie 2025, valoarea punctului de amendă a fost recalculată în raport cu salariul minim brut, ajungând la 202,5 lei. Potrivit Codului Rutier, circulația cu ITP expirat sau cu înmatricularea suspendată se sancționează cu 9 până la 20 de puncte amendă.

Practic, asta înseamnă că șoferii pot primi:

  • minim: 1.822,5 lei (9 puncte)
  • maxim: 4.050 lei (20 puncte)

Este una dintre cele mai drastice sancțiuni din legislația rutieră, iar în plus față de amendă, intervine și măsura complementară a suspendării înmatriculării.

Când se suspendă automat înmatricularea mașinii

Legea prevede că suspendarea înmatriculării se face automat, fără nicio notificare prealabilă, în două situații principale:

  • ITP expirat – imediat ce termenul de valabilitate a inspecției expiră, mașina este considerată neînmatriculată din punct de vedere legal.
  • Netranscrierea dreptului de proprietate – dacă un nou proprietar nu solicită transcrierea mașinii în termen de 90 de zile de la achiziție, înmatricularea este suspendată.

În ambele cazuri, circulația pe drumurile publice devine ilegală, iar amenzile se aplică la prima oprire în trafic.

Reținerea certificatelor și plăcuțelor de înmatriculare

Pe lângă amendă, poliția rutieră poate dispune reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. Proprietarul primește o dovadă fără drept de circulație, până la remedierea situației.

Suspendarea încetează automat atunci când șoferul obține un ITP valabil sau efectuează transcrierea dreptului de proprietate, iar documentele sunt restituite.

Ce trebuie să știe șoferii pentru a evita sancțiunile

  • Verifică periodic data la care expiră ITP-ul înscris în talon.
  • Programează din timp o inspecție, mai ales dacă știi că mașina ar putea avea probleme tehnice.
  • Dacă ai cumpărat o mașină, nu amâna transcrierea dreptului de proprietate – termenul maxim este de 90 de zile.
  • Nu circula cu vehiculul după expirarea ITP-ului, chiar și pe distanțe scurte, pentru că riști atât amendă cât și suspendarea înmatriculării.

În 2025, legislația rutieră din România este mai strictă ca oricând în privința inspecției tehnice periodice. Cu amenzi între 1.822 și 4.050 de lei și cu riscul suspendării înmatriculării, șoferii trebuie să trateze cu maximă responsabilitate obligația efectuării la timp a ITP-ului.

