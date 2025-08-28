De ce sunt respinse mașinile românilor la ITP, peste 100.000 în 6 luni. Cele mai des întâlnite probleme care îți scot autoturismul de pe stradă

În fiecare an, sute de mii de șoferi din România trec prin emoțiile Inspecției Tehnice Periodice. Pentru mulți, vizita la ITP devine o adevărată loterie, mai ales atunci când mașinile sunt vechi sau insuficient întreținute. În primele șase luni ale anului 2025, peste 100.000 de vehicule au fost respinse de stațiile autorizate, conform datelor furnizate de Registrul Auto Român (RAR). Problemele identificate nu au fost banale, ci defecțiuni majore care, în multe cazuri, ar fi putut duce la accidente grave.

Cele mai frecvente defecțiuni descoperite la ITP

În topul cauzelor de respingere se află sistemul de iluminare. Nu mai puțin de 80.543 de vehicule au fost oprite din circulație din cauza farurilor, stopurilor sau semnalizărilor defecte. Frânele au reprezentat un alt punct critic: peste 57.800 de mașini au fost depistate cu frâne nefuncționale sau grav avariate, o situație extrem de periculoasă pentru siguranța rutieră.

Lista problemelor continuă cu defecțiuni la șasiu, cabină și elementele atașate acestuia (29.791 cazuri), suspensii, roți și anvelope necorespunzătoare (27.863 cazuri), emisii poluante care depășeau limitele admise (16.318 cazuri), dar și probleme la sistemul de direcție (11.494 vehicule). În plus, aproape 7.800 de mașini au fost respinse din cauza parbrizelor fisurate sau obturate, ceea ce reduce vizibilitatea și crește riscul de accidente.

Pe lângă acestea, au fost consemnate și alte defecțiuni, inclusiv imposibilitatea de a identifica vehiculul, în 507 cazuri. În medie, fiecare mașină respinsă a avut cel puțin două probleme majore.

Ce s-a întâmplat cu mașinile respinse

În ciuda numărului ridicat de respingeri, majoritatea șoferilor au reușit să remedieze defecțiunile. Din totalul de 109.021 vehicule respinse, 101.441 au fost acceptate la revenirea pentru verificare, ceea ce înseamnă că peste 90% dintre proprietari au reușit să își readucă mașinile pe șosea. Restul vehiculelor, însă, rămân neconforme și nu pot circula legal până la rezolvarea problemelor.

Situația arată clar că multe dintre mașinile aflate pe drumurile din România circulă la limita siguranței și trec prin reparații doar atunci când sunt forțate de lege.

Cum poți evita respingerea la ITP

Multe dintre problemele descoperite sunt vizibile sau pot fi depistate cu ușurință înainte de verificarea oficială. Farurile, stopurile și semnalizările pot fi testate rapid și înlocuite dacă sunt arse. Frânele pot fi verificate într-un service prin controlul plăcuțelor, discurilor și lichidului de frână.

De asemenea, starea anvelopelor și a suspensiei este ușor de observat. Pragurile ruginite sau zonele corodate ale caroseriei pot fi reparate înainte de inspecție. În cazul emisiilor ridicate, filtrul de particule, EGR-ul sau sonda lambda ar trebui verificate de un mecanic.

Practic, o verificare preventivă înainte de ITP nu doar că îți salvează timp și bani, dar îți garantează și siguranța atunci când circuli zilnic pe drumurile publice, conform ProMotor.