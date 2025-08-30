Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală

Pe măsură ce vârsta înaintată aduce schimbări firești în atenție, reflexe și acuitate vizuală, autoritățile din România și din Uniunea Europeană pun tot mai mult accent pe verificările medicale periodice ale șoferilor seniori. Siguranța rutieră devine prioritară, iar odată cu trecerea pragului de 70 de ani, procesul de reînnoire a permisului auto nu mai urmează aceleași reguli ca pentru restul populației.

Dezbaterea este una intensă la nivel european, unde Comisia și Parlamentul au ajuns la un acord de principiu privind reducerea valabilității administrative a permiselor de conducere pentru șoferii vârstnici. În România, în 2025, legislația este încă în schimbare, dar proiectele de lege adoptate deja arată clar că seniorii vor fi obligați să își facă vizita medicală mai des.

Valabilitatea permisului după 70 și 80 de ani

În prezent, permisul auto este valabil 10 ani indiferent de vârsta deținătorului. Totuși, un proiect de lege aflat în dezbaterea Camerei Deputaților propune ca pentru șoferii care au trecut de 70 de ani, valabilitatea să scadă la 5 ani. Iar pentru cei peste 80 de ani, permisul ar urma să fie reînnoit o dată la doi ani.

Scopul acestei schimbări este creșterea nivelului de siguranță pe drumurile publice, în condițiile în care șoferii vârstnici pot dezvolta afecțiuni care afectează capacitatea de a conduce. Chiar dacă legea nu a intrat încă în vigoare, tendința la nivel european este clară: seniorii trebuie evaluați mai des pentru a se asigura că sunt apți medical să urce la volan.

Cum se face vizita medicală după 70 de ani

Pentru a obține sau reînnoi permisul de conducere, orice șofer, indiferent de vârstă, trebuie să treacă printr-un control medical complex. În cazul persoanelor de peste 70 de ani, această evaluare devine cu atât mai importantă.

Fișa medicală trebuie avizată de șase specialiști: medicină internă, ortopedie și traumatologie, neurologie, psihiatrie, ORL și oftalmologie. Pentru categoriile de vehicule mari (C, D, E), este obligatoriu și avizul pneumologului. Documentația medicală trebuie completată cu o adeverință privind bolile cronice, emisă de medicul de familie.

Afecțiunile neurologice precum scleroza multiplă sau boala Parkinson, problemele severe de vedere și auz, demența ori bolile cardiace grave pot duce la suspendarea sau chiar anularea dreptului de a conduce. De asemenea, șoferii diagnosticați cu epilepsie sau diabet necontrolat nu sunt considerați apți pentru șofat.

Normele Ministerului Sănătății

Regulile sunt stricte și prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății. De exemplu, candidații trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară de minimum 0,5 (cu corecție, dacă este cazul) și un câmp vizual orizontal de cel puțin 120 de grade. Orice deficiențe majore în câmpul vizual sau tulburări grave de comportament și judecată sunt criterii de respingere.

Medicul oftalmolog verifică inclusiv utilizarea ochelarilor sau lentilelor de contact, care sunt obligatorii pentru șoferii cu deficiențe vizuale. În cazul bolilor cardiovasculare, solicitantul trebuie să aducă dovezi că urmează un tratament corespunzător și că este monitorizat de un specialist.

În România, procesul de reînnoire a permisului auto pentru șoferii de peste 70 de ani va deveni tot mai strict, odată cu implementarea noilor reguli. Intervalele mai scurte de valabilitate și controalele medicale riguroase au rolul de a proteja nu doar șoferii seniori, ci și ceilalți participanți la trafic. Pentru moment, legislația în vigoare menține valabilitatea de 10 ani, dar odată cu intrarea în aplicare a noilor reglementări, seniorii vor trebui să se obișnuiască cu verificări mult mai frecvente.