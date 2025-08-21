Ce amendă a primit un român pentru că a depășit viteza legală cu un kilometru, în Elveția. Bărbatul a pus documentul pe internet

Respectarea regulilor de circulație este tratată cu maximă seriozitate în Elveția, chiar și atunci când încălcarea pare minoră. Un român a avut parte de o experiență care a atras rapid atenția în mediul online, după ce a povestit ce amendă a primit pentru că a depășit limita de viteză cu doar 1 kilometru pe oră.

Cum s-a întâmplat totul

Bărbatul a publicat documentul oficial pe Facebook, iar postarea sa a generat numeroase reacții și comentarii. Mulți au rămas surprinși de sancțiunea primită, mai ales că diferența de viteză față de limita legală a fost una infimă.

Incidentul a avut loc la Geneva, în Elveția, iar documentul emis de autorități este datat 14 august. Potrivit procesului-verbal, românul a fost surprins circulând cu 56 km/h într-o zonă unde limita maximă admisă era de 50 km/h.

Aplicarea marjei legale de eroare, de 5 km/h, a redus contravenția la doar 1 km/h peste limita legală. Cu toate acestea, sancțiunea a rămas valabilă, iar autoritățile nu au făcut nicio concesie.

Valoarea amenzii și costurile suplimentare

Amenda a fost stabilită la 80 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 420 de lei. Structura sumei arată că penalizarea propriu-zisă a fost de 40 de franci, dar bărbatul a trebuit să achite și alți 40 de franci ca cheltuieli administrative.

„Mi-a venit acasă o amendă de circulație din Elveția. Au fost îngăduitori, mi-au permis să am 5 km/h marjă de eroare peste limita admisă la locul faptei. M-au ars pentru 1 km/h în plus. 80 de franci. O să plătesc, ce să fac? Mi-ar plăcea să fie așa și în România”, a scris el pe Facebook.

Ce prevede legislația din Elveția

Documentul primit de român conține și o mențiune referitoare la posibile consecințe în cazul în care amenda nu este achitată. Potrivit Codului Penal din Elveția, sancțiunea se poate transforma într-o pedeapsă privativă de libertate de substituție.

„Conform articolului 106 alineatul 2 din Codul penal elvețian, în prezenta ordonanță, pentru cazul în care, în mod culpabil, contravenientul nu ar plăti amenda, se aplică o pedeapsă privativă de libertate de substituție (PPLS) de 1 zi. Această pedeapsă privativă de libertate de substituție (PPLS) nu va fi executată decât în ultimă instanță și în anumite condiții”, se arată în actul oficial.

Reacții și comparații cu România

Postarea românului a stârnit numeroase comentarii, mai ales pentru că în România situații similare ar putea fi tratate diferit. Mulți internauți au subliniat că sistemul elvețian este extrem de strict și că tocmai această rigoare face ca regulile să fie respectate de toți participanții la trafic.

Alții au remarcat că, în țară, asemenea abateri ar fi trecute cu vederea sau ar atrage sancțiuni mult mai mici. Pentru autoritățile elvețiene, însă, chiar și 1 km/h peste limita admisă este suficient pentru a emite o amendă considerabilă.