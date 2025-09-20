Ce a putut spune Donald Trump despre mâncarea servită la banchetul regelui Charles. Răspunsul lui a devenit viral și a stârnit un val de reacții

Fostul președinte american Donald Trump a făcut o serie de declarații savuroase despre recenta sa vizită oficială în Marea Britanie, unde a fost găzduit timp de două zile la Castelul Windsor de regele Charles și regina Camilla. Vizita a început marți și s-a încheiat joi, cu un banchet de stat organizat în onoarea sa.

Donal Trump, impresionat de felul în care l-a primit Regele Charles

Întrebat de jurnaliști care a fost partea sa preferată din vizită, Donald Trump a spus că a fost impresionat de compania „minunatului” rege Charles și de ospitalitatea Casei Regale. „Am văzut mai multe picturi decât a văzut vreodată vreun om și o mulțime de statui. Ne-au tratat extraordinar pe noi și pe țara noastră. A fost un semn de respect”, a declarat acesta.

Despre meniul sofisticat servit la banchet, Trump a comentat în stilul caracteristic: „Am mâncat orice ne-au pus în față”. Printre preparatele servite s-au numărat panna cotta cu creson de Hampshire, pui organic din Norfolk învelit în dovlecei și un desert pe bază de înghețată de vanilie și sorbet de zmeură din Kent, acompaniat de prune Victoria.

„Este un om minunat”

„A fost o seară superbă. Au fost acolo cei mai importanți oameni din lume, ceea ce a arătat respect pentru țara noastră”, a mai spus Trump.

Fostul lider de la Casa Albă a povestit și despre întâlnirile soției sale, Melania, cu prințesa de Wales. Cele două au participat la o acțiune cu cercetași, unde copiii au primit sandvișuri pregătite cu miere din stupina prințesei Kate. „Melania a fost încântată, a spus că este o persoană extraordinară. Și eu cred la fel”, a declarat Trump.

Acesta a adăugat că l-a cunoscut pe regele Charles încă din perioada în care era prinț și că îl apreciază și mai mult acum, în rolul de monarh. „Este un om minunat și face o treabă foarte bună. A fost o călătorie frumoasă, iar presa a fost chiar amabilă cu mine”, a conchis Trump