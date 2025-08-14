Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
14 aug. 2025 | 21:34
de Vieriu Ionut

Ce a pățit o româncă într-un avion plin de conaționali. Experiența i-a lăsat un gust amar: „Își iau țara înapoi doar când vor”

Social
Ce a pățit o româncă într-un avion plin de conaționali. Experiența i-a lăsat un gust amar: „Își iau țara înapoi doar când vor"
O româncă din Spania povestește experiența de coșmar dintr-un avion plin de conaționali

Unele călătorii cu avionul rămân memorabile nu doar pentru destinație, ci și pentru experiențele trăite pe parcurs. Atunci când pasagerii au personalități puternice și obiceiuri aparte, atmosfera din cabină poate deveni un spectacol greu de ignorat. O româncă stabilită în Spania a relatat recent, cu un amestec de umor și ironie amară, o astfel de întâmplare petrecută într-un zbor plin de conaționali care se întorceau „acasă” – însă nu în România, ci în Spania.

Atmosfera de la bord

Ramona, protagonista acestei povești, a mărturisit că nu există nimic mai neplăcut decât un avion plin cu români care se întorc „acasă” în Spania. În opinia ei, acest tip de zbor urmează mereu același scenariu, cu personaje și situații recurente.

„Hai să facem un pachețel frumos și le luăm pe rând, că mereu e la fel”, spune ea, introducând o serie de observații savuroase despre comportamentele pasagerilor. Prima categorie descrisă este cea a familiilor cu copii extrem de energici:

Vezi și:
Panică pe Aeroportul Otopeni: un avion din Polonia a oprit decolarea în ultimul moment. Ce s-a întâmplat la bord
Avionul din alge: invenția verde care promite să revoluționeze industria materialelor ultra-rezistente

„Dacă e bine, țipă de bucurie. Dacă e rău, urlă de zici că l-a văzut pe diavol și l-a tras de păr. Își bat părinții, îi înjură… și părinții nu le zic nimic, pentru că – nu-i așa? – copilul trebuie să fie liber să se exprime.”

Personajele tipice ale zborului

În centrul atenției se află adesea „reprezentantul oficial” al familiei – bărbatul care nu trece niciodată neobservat.

„El trebuie să-și facă simțită prezența și își va găsi mereu un partener de conversație. Vorbesc amândoi tare, au glume de-alea de unchi la masa de Crăciun și încheie totul cu un râs gros. După râs vine inevitabil tusea… că fumează oamenii mei.”

Femeile din aceste grupuri sunt descrise drept „tăcute, elegante așa, și vorbesc cu copiii doar în spaniolă. Copiii la fel, răspund și vorbesc numai în spaniolă.”

Obiceiuri dinainte și din timpul zborului

Ramona observă că, înainte de decolare, bărbații își comandă bere și nu renunță la ea nici pe parcursul zborului.

„Masculii consumă mereu bere, au grijă să miroasă a borhot în permanență. Faptul că își cumpără un sandwich de proastă calitate, la un preț exagerat, le dă un sentiment de superioritate.”

De asemenea, momentul îmbarcării are propriul ritual.

„Imediat ce și-au urcat trupșoarele în avion, se așază și se descalță. Apoi încep să se plângă de aerul condiționat: ‘Doamnă, opriți aerul ăsta condiționat, că ne trage curentul’. Și au mereu multe pungi la îndemână pe care le foșnesc întruna… ‘Așa fac ăștia scaunele, dai o căruță de bani și nu ai loc să stai’.”

Momentul care a stârnit reacții

Cel mai neașteptat episod al călătoriei a implicat un pasager „rubensian, peste 45 de ani”, care a venit să glumească cu un alt călător din fața Ramonei:

„Dacă încep să sar, oare se mișcă avionul?”.

Spre surprinderea ei, bărbatul a început efectiv să sară, iar aeronava chiar se mișca ușor.

„Eu i-am zis ‘da’, dar omul meu nu avea treabă cu legile fizicii”, își amintește ea.

Finalul zborului

Încheierea călătoriei a venit cu un moment clasic: apariția unei doamne care privește cu dezgust pasagerii considerați mai puțin „civilizați”.

„Doar că, la final, și ea aplaudă odată cu toată lumea”, adaugă Ramona, subliniind ironia situației.

Astfel, pentru românca din Spania, zborurile alături de conaționali rămân un amestec de amuzament, uimire și ușoară exasperare – o experiență pe care o recunoaște instant de fiecare dată când își ocupă locul în avion.

