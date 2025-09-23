Catinca Roman, de la showbiz la cauze sociale: „Punem bazele unei asociații care va milita împotriva violenței domestice”. Câte piedici a simțit doar pentru că este femeie

După ani de zile în care și-a făcut un nume în showbizul din România, Catinca Roman, pe numele său real Zilahy, vrea să-și folosească notorietatea pentru a-i sprijini pe cei care nu au fost la fel de privilegiați în viață. Ne-a povestit ce a determinat-o să facă această schimbare în carieră și care au fost momentele în care s-a simțit descurajată doar pentru că este femeie.

Catinca Roman: „Pentru mine n-a fost niciodată un mediu în care să pot fi relaxată”

Catinca Roman a crescut în lumina reflectoarelor. Ea este fiica Mioarei Roman și a lui Iosif Zilahy, dar după ce mama s-a recăsătorit cu Petre Roman, aceasta a crescut sub „aripa” fostului premier al României. Relația lor s-a răcit pe parcursul anilor, dar Catinca a ales să se prezinte în continuare cu numele acestuia, pentru a evita explicațiile pe care trebuia să le ofere de fiecare dată.

Sora mai mare a Oanei Roman a studiat moda la Paris, obținând chiar o bursă din partea statului francez la Școala de Modă a Camerei Sindicale de Haute Couture. După revenirea în România, ea și-a câștigat traiul ca designer vestimentar.

Dar acum, ajunsă la 58 de ani, Catinca a făcut o schimbare majoră. Nu doar că a decis să se întoarcă pe băncile școlii, dar se și folosește de notorietatea dobândită în timp pentru a sprijini mai multe cauze sociale, prin intermediul unei asociații.

Chiar dacă, de curând, a participat împreună cu fiica sa la Asia Express, unde au stârnit numeroase controverse, Catinca Roman ne-a dezvăluit că niciodată nu s-a simțit „în apele sale” în showbiz.

„Știu că o să apară un paradox ce spun eu acum, dar pentru mine showbizul n-a fost niciodată un teren, așa, în care să mă simt foarte lejeră și relaxată. Aș dori foarte tare ca partea awarness (n.r notorietate) pe care am câștigat-o în acești ani să o îndrept spre cauze sociale. Am zis, dacă e, să iasă și ceva bun din asta. Împreună cu colega mea, Lia, punem bazele unei asociații care va milita pentru egalitatea de gen, împotriva violenței domestice, traficului de persoane și a tot ce înseamnă societatea noastră pe partea misogină”, ne-a dezvăluit Catinca Roman.

Cauzele violenței împotriva femeilor văzute de Catinca Roman

În România, până la mijlocul lunii septembrie, 33 de femei au fost ucise, iar violența împotriva lor pare să devină un fenomen tot mai greu de controlat. Asociațiile deja existente luptă împotriva acestei probleme și se organizează proteste, însă Catinca Roman subliniază că motivele care duc la astfel de situații tragice sunt multiple.

Lipsa educației în general și a celei sexuale în școli reprezintă doar câteva dintre ele. Din perspectiva sa, femeile din România nu sunt încă pregătite să-și câștige independența financiară, ceea ce le pune adesea în poziția de a depinde de bărbați.

„Cred că motivele sunt multiple și foarte complexe de explicat într-un timp scurt, dar o să enumăr câteva cauze. În primul rând, suntem o societate pur patriarhală. Și deși suntem stat laic, după Constituție, la noi religia are un rol foarte important. Din păcate, știm cu toții ce se întâmplă și în zona aceea. Lipsa educației. Lipsa educației sexuale din școli. Lipsa unui anumit gen de mentalitate. Pentru că la noi femeile nu sunt crescute și învățate să-și câștige independența financiară. Ori, cum suntem o țară în dezvoltare, dar relativ săracă, de foarte multe ori factorii economici au un rol foarte important în escaladarea unui astfel de fenomen”, a afirmat Catinca Roman.

De câte ori a simțit că i s-au pus piedici doar pentru că este femeie

În ciuda faptului că și-a construit un nume și a reușit să se impună în domeniul său, Catinca Roman nu neagă că, nu de puține ori, i s-au pus piedici în drumul spre succes, doar pentru că este femeie. Chiar și în fața acestor obstacole, nu s-a lăsat doborâtă și nu s-a abătut niciodată de la principiile sale, rămânând fidelă valorilor în care crede și modului său de a privi viața și cariera.