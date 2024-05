Catinca Roman, dezvăluire despre moştenirea lăsată de Mioara Roman. Cum se mai înţelege cu Oana: „Nu pot să fiu ipocrită” VIDEO EXCLUSIV

În cadrul interviului Playtalk cu Rebeka Pascu, fosta creatoare de modă Catinca Roman a vorbit despre pierderea mamei sale, Mioara Roman. Vedeta ne-a mărturisit că este împăcată și consideră că moartea celei care i-a dat viață a împins-o în direcția socială, a realității din țara noastră. Iată declarațiile fără perdea ale Catincăi Roman!

Mioara Roman, fosta soţie a fostului premier Petre Roman, a decedat la vârsta de 83 de ani, la finalul lunii februarie 2024. Ea se afla internată într-un azil de lângă București și avea mai multe probleme de sănătate. Fosta soție a premierului României a murit în somn, așa cum își dorea. Catinca Roman a fost invitată în cadrul emisiunii Playtalk, cu Rebeka Pascu, acolo unde a vorbit deschis despre Mioara Romana, mama ei, dar și despre moștenirea pe care a lăsat-o aceasta.

Nu pot să fiu ipocrită şi să zic că am fost traumatizată de tot ce am trăit în copilărie. Am mai spus asta, am avut acces la nişte lucruri, am întâlnit nişte oameni pe care altfel nu aveam cum să îi întâlnesc şi care m-au marcat în diverse lucruri, am învăţat multe”, a declarat Catinca Roman, în exclusivitate, la Playtalk.