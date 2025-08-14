Adevărul dureros despre violența împotriva femeilor din România, dezvăluit de un specialist. Frica, rușinea și prejudecățile care țin victimele lângă agresori. EXCLUSIV

Suntem în 2025 și am fi crezut că ideea că femeia trebuie să fie supusă bărbatului a rămas în trecut. Din păcate, realitatea este cu totul alta. Peste 61.000 de cazuri de violență împotriva femeilor au fost înregistrate în primele șase luni, dintre care cel puțin 33 și-au pierdut viața.

De ce se întâmplă aceste tragedii? Cauzele variază de la cele mai simple la cele mai complexe. Vorbim despre mame ucise de bărbații cu care credeau că își pot construi un viitor, care nu au acceptat despărțirea. Dar, zilele trecute, o femeie a fost atacată și înjunghiată pe stradă, în București, fiind nevoită să sune singură la 112 pentru a cere ajutor. În Bacău, o alta a fost lovită cu parul pentru un borcan cu murături, iar vecinii, martori ai agresiunii, au considerat că „merită”.

Pentru a înțelege mai bine fenomenul îngrijorător, am luat legătura cu Centrul Filia, un ONG care face auzite vocile femeilor. Andreea Bragă, coordonatoare advocacy și cercetare privind violența de gen, ne-a explicat care sunt cauzele acestor fapte, de ce victimele rămân alături de agresori și cum intervine statul pentru protecția lor.

Femeia văzută, încă, drept o extensie a bărbatului

Playtech: Care sunt principalele cauze sociale și culturale care stau la baza violenței asupra femeilor în țara noastră?

Andreea Bragă: Violența împotriva femeilor este rezultatul relațiilor istoric inegale dintre femei și bărbați. Femeile au fost considerate pentru multă vreme inferioare bărbaților și încă mai există astfel de credințe în societatea românească. Ele trebuie să fie supuse, să nu iasă din cuvântul bărbatului, să își știe locul. Violența împotriva femeilor este strâns legată de așteptările sociale privind rolurile tradiționale de gen, despre cum trebuie să fie și să se comporte o femeie – cuminte, la locul ei, harnică, să țină casa și copiii, adică să spele, să calce, să gătească, să facă toate aceste munci repetitive în fiecare zi. Dar rolurile de gen se referă și la așteptările care există de la bărbați – puternici, luptători, să nu plângă sau să își exprime emoțiile, să aducă bani în casă și să se impună în fața partenerei.

Playtech: În ce măsură sunt afectați agresorii de traumele din copilărie sau de cele trăite în familie?

Andreea Bragă: Ceea ce trăim în familie atunci când suntem copii are un impact puternic asupra noastră. Un copil învață despre ce înseamnă să fii tată, să fii bărbat de la modelul din familie și despre cum arată o relație de familie de la părinți. Nu înseamnă ca un băiat care a fost martor în copilărie la violența tatălui o să devină automat agresor, însă această dinamică violentă va părea firească sau familiară și există șanse mai mari să o reproducă în rolul de agresor atunci când devine adult.

Violența împotriva femeilor, justificată de societate

Playtech: Care este impactul pe termen lung al violenței domestice asupra copiilor care văd agresiunile la care sunt supuse mamele lor?

Andreea Bragă: Copiii care sunt martori la violență sunt victime la rândul lor pentru că trăiesc în frică și teroare, iar toata aceste tensiune în care trăiesc are un impact atât psihologic, cât și fizic, existând studii care arată că acestor copii le este afectată inclusiv sănătatea fizică din cauza stresului constant în care trăiesc. Pot dezvolta depresie, probleme de încredere și comportamente violente care se manifestă în alte contexte.

Playtech: Acest comportament violent al bărbaților este influențat de mentalitățile patriarhale și stereotipurile de gen?

Andreea Bragă: Este în strânsă legătură cu aceste mentalități patriarhale care minimizează violența împotriva femeilor și justifică agresiunile – sigur a făcut și ea ceva, nu a bătut-o degeaba. Comportamentul violent al bărbaților este legitimat de aceste credințe patriarhale conform cărora femeile trebuie să fie supuse bărbaților, să își știe locul, credințe promovate intens în timpurile noastre în mediul online, de influenceri precum frații Tate sau de personaje politice toxice. Acest comportament al agresorilor este o modalitate de a-și exercita controlul asupra partenerei.

Mitul „doar la Vaslui”: adevărul despre violența împotriva femeilor în România

Playtech: Există zone ale țării sau comunități în care fenomenul apare mai des? Care sunt cauzele?

Andreea Bragă: Există zone în care putem observa un număr mai ridicat de plângeri înregistrate la poliție raportat la populație, însă acest lucru nu înseamnă că există mai multă violență acolo, ci că există mai multe resurse, o rețea mai bine pusă la punct, care oferă sprijin victimelor, iar acestea să aibă curajul să ceara ajutorul. În societate există și astfel de prejudecăți – că violența împotriva femeilor se întâmplă în anumite comunități – vestitul Vaslui, de exemplu. Însă este o modalitatea ușoară de a respinge realitatea, că violența împotriva femeilor are loc peste tot, și în Capitală, și în toate județele, și în rural, și în urban.

Playtech: Se simt diferențe mari între felul în care se manifestă violența în oraș și în zonele rurale? Adică, e mai dură, mai frecventă sau altfel?

Andreea Bragă: Diferențele constau în primul rând în accesul la resurse, la informații despre drepturile victimelor, la posibilitatea de a merge sau nu într-un adăpost, de a putea apela la servicii de consiliere psihologică. Deși autoritățile locale au obligația legală să finanțeze corespunzător servicii destinate victimelor violenței domestice, sunt încă foarte multe locuri în care aceste servicii nu există sau dacă nu există, nu sunt profesioniști pregătiți, care să intervină imediat și să ofere sprijin concret victimelor violenței. A avea o rețea socială de sprijin, o intervenție coordonată din partea autorităților locale – asistent social, polițist, psiholog, mediator – înseamnă să ai șanse într-adevăr să ieși din relația abuzivă.

Ce se întâmpla în spatele ușilor închise: De ce femeile nu „scapă” de agresori?

Playtech: Care sunt motivele pentru care femeile agresate de partener rămân în relație cu abuzatorul?

Andreea Bragă: În primul rând speranța că agresorul se va schimba, că va fi din nou bărbatul de care s-au îndrăgostit, că va deveni iarăși tatăl bun pentru copii. Însă această speranță durează doar o perioadă, până când agresorul devine iarăși violent. Există și o dependență psihologică față de agresor. Sunt multe forme de violență îndreptate în același timp împotriva victimei – psihologică, socială, verbală, fizică. Ajunge să internalizeze tot ceea ce îi spune agresorul – că este vina ei, că nu e bună de nimic, că nu o să se descurce niciodată fără el.

Devine izolată față de familie sau prieteni, tot mai strâns în controlul agresorului, care poate îi interzice să vorbească la telefon cu cei care ar putea să o ajute, îi interzice să meargă la muncă sau chiar controlează unde merge, când și cu cine. Poate exista și presiune din partea familiei pentru a nu destrăma familia, prejudecăți despre faptul că violența nu e așa ceva grav, să ierte, să uite, să nu îl mai supere. Trăiește în teroare foarte mult timp și frică pentru viața ei și atunci ieșirea dintr-o astfel de relație este deosebit de dificilă.

Violența împotriva femeilor, suportată de victime în tăcere

Playtech: Care sunt cele mai mari piedici cu care se lovesc femeile când încearcă să scape din relațiile abuzive? Ce le face să rămână blocate?

Andreea Bragă: Teama că autoritățile nu le pot proteja, că se tem pentru viața lor și a copiilor, că vor fi judecate public, că nu vor fi crezute. Sunt multe piedici – mai ales că momentul în care decid să ceară ajutorul este un moment critic, agresorul simte că pierde controlul și poate decide să apeleze la forme extreme de violență. De aceea este importantă intervenția imediată și coordonată din partea autorităților, pentru a oferi sprijin și protecție imediat, dar și a comunității și a celor apropiați, care să ofere sprijin și să nu judece acțiunile victimei.

Ce măsuri iau autoritățile când vine vorba despre violența împotriva femeilor

Playtech: Primesc femeile care vor să plece suficient sprijin din partea instituțiilor statului?

Andreea Bragă: Depinde foarte mult de la un caz la altul, sunt reprezentanți ai autorităților responsabile care intervin profesionist și oferă tot sprijinul și protecția victimelor, însă sunt și situații în care victimele sunt descurajate de interacțiunea cu autoritățile. Dincolo de resursa umană, este nevoie de existența și finanțarea adecvată a serviciilor destinate victimelor violenței de gen. Și acest lucru variază de la o localitate la alta, de la un județ la altul.

Playtech: Există programe sau inițiative de reducere a violenței domestice în România?

Andreea Bragă: Sunt campanii de informare și sensibilizare pentru prevenirea violenței domestice, unele desfășurate de organizații neguvernamentale, altele de Poliția Română sau de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Nu putem vorbi de reducere a violenței pentru că nu știm cu adevărat amploarea violenței împotriva femeilor, de cele mai multe ori fiind un fenomen ascuns, care nu ajunge în statistica autorităților. Dar putem vorbi de prevenire a violenței împotriva femeilor prin campanii naționale de informare despre drepturile victimelor, despre ce înseamnă violența, despre cui poți cere ajutorul și ce resurse există, pașii pe care îi poți urma. Pot fi campanii care să promoveze egalitatea de gen, relațiile parteneriale, să deconstruiască stereotipuri și prejudecăți despre femei și bărbați.

Prevenția se poate face prin educație

Playtech: Cum ar putea educația din școli să reducă acest fenomen?

Andreea Bragă: Încă nu avem educație pentru egalitate de gen, acest lucru ar fi esențial pentru a preveni violența împotriva femeilor și pentru a încuraja o societate mai sigură pentru fete și băieți, cu relații armonioase, bazate pe respect și parteneriat.

Playtech: Ce recomandări aveți pentru cei care sunt apropiați ai unei persoane care este victimă a violenței domestice?

Andreea Bragă: Să îi fie alături, fără prejudecăți și fără să judece deciziile victimelor. Să se informeze despre ce servicii există la nivel local, despre drepturile pe care le au și să nu scuze comportamentul agresorului. Să ia atitudine față de orice formă de violență împotriva femeilor și vorbească despre asta pentru a nu mai rămâne un subiect rușinos. Singura vină este a agresorului, rușinea trebuie să fie a agresorului. Fiecare persoană are dreptul să trăiască în siguranță.