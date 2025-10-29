Câți soldați americani sunt acum pe teritoriul României. Câți vor rămâne în țară după decizia Administrației Trump

Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 11:37
de Vieriu Ionut

Trupele americane din România vor fi reduse

România continuă să fie un punct strategic important pe flancul estic al NATO, însă numărul militarilor americani dislocați în țară va fi redus semnificativ în perioada următoare. După ce Administrația Trump a decis redimensionarea trupelor americane din Europa, autoritățile române au confirmat că aproximativ o mie de militari din Statele Unite vor rămâne în România.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că această măsură nu înseamnă o retragere totală, ci o ajustare a prezenței americane în contextul unei reevaluări mai ample a posturii militare globale a SUA.

Baza Mihail Kogălniceanu, principalul punct strategic al SUA în România

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Apărării, în prezent, în România se află aproximativ 2.000 de militari americani. Cea mai mare parte dintre aceștia, peste 1.700, este staționată la baza militară Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Aceasta rămâne principalul centru de operațiuni al SUA în regiune, dar și una dintre cele mai importante facilități militare din Europa de Est.

La Deveselu, unde funcționează sistemul antirachetă Aegis Ashore, sunt aproximativ 200 de militari americani, iar la Câmpia Turzii alți peste 100. Potrivit ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, „echipele efective de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura schimbare este la Mihail Kogălniceanu, cu rotația”.

El a mai precizat că „cei 1.000 de militari rămân la Câmpia Turzii, la Deveselu și Mihail Kogălniceanu”, confirmând că reducerea efectivelor vizează doar anumite unități rotative, nu și structurile permanente.

Decizia Washingtonului: reducerea efectivelor din Europa

Ministerul Apărării Naționale a transmis oficial că România și aliații din NATO au fost informați despre decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa. Anunțul a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a relatat, citând surse americane și europene, că Administrația Trump se pregătește să retragă „mii de soldați” din regiune, inclusiv din România.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe flancul estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu”, se arată în comunicatul oficial al MApN.

Decizia, spun oficialii români, a fost așteptată și vine în contextul în care NATO și-a consolidat prezența pe flancul estic, fapt ce permite Washingtonului să își ajusteze poziția strategică în regiune.

Contextul mai larg: mii de trupe americane pe flancul estic

Pe întregul flanc estic al NATO, Statele Unite au aproximativ 20.000 de militari. Cea mai mare prezență se află în Polonia, unde guvernul de la Varșovia anunță 10.000 de soldați americani dislocați. Alte trupe sunt prezente în țările baltice, în Bulgaria și în Slovacia.

Dacă scenariul avansat de sursele citate de NBC News se confirmă, numărul militarilor americani din regiune ar putea fi redus la jumătate.

În România, potrivit estimărilor actuale, din totalul de 4.500 – 5.000 de trupe aliate prezente pe teritoriul național, aproximativ 1.700 provin din Statele Unite. Cifrele variază în funcție de exercițiile militare, sosirile și plecările temporare ale unităților aliate, dar și de caracterul rotativ al misiunilor americane.

Modernizarea bazei Mihail Kogălniceanu continuă

Chiar dacă efectivele americane vor fi reduse, investițiile în infrastructura militară din România merg mai departe. Baza aeriană Mihail Kogălniceanu va fi modernizată în cadrul unui program amplu estimat la aproape 2,5 miliarde de lei, care se va desfășura până în anul 2030.

