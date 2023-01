Cei mai buni soldați americani și un general cu două stele vin în România. Schimbarea anunțată de SUA

Pentagonul a decis să trimită câteva mii de soldați americani în sud-estul României, pentru încă nouă luni, aceasta fiind cea mai apropiată unitate a armatei americane de războiul din Ucraina, susțin oficialii de peste ocean. Următoarea misiune a SUA în țara noastră va fi condusă de un general cu două stele și din ea vor face parte militari de elită.

SUA trimit câteva mii de militari de elită și un general cu două stele în România

În ultimul an, Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța a devenit un centru de pregătire pentru forțele NATO din sud-estul Europei. Trupele ar fi, de fapt, o primă linie de apărare, dacă Rusia ar invada teritoriile vestice, notează The New York Times.

Pentagonul va desfășura câteva mii de soldați americani în sud-estul României, timp de cel puțin nouă luni, mai aproape de războiul din Ucraina decât orice altă unitate militară americană, au explicat oficialii din SUA. Consolidarea face parte din angajamentul președintelui Joe Biden de a spori forțele americane în Europa, ca răspuns la invazia rusă declanșată în februarie 2022.

Soldații se vor antrena la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu

În jur de 4.000 de soldați americani din cadrul Diviziei 101 Aeropurtate se află la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din vara anului trecut, inclusiv grupuri mici de trupe care se antrenează frecvent chiar la granița României cu Ucraina. Anterior, a existat un contingent mai mic din cadrul Diviziei 82 Aeropurtate, trimis ca parte a unei forțe de răspuns rapid, după ce rușii au invadat țara vecină în luna februarie.

Cele câteva mii de soldați ai Diviziei 101 Aeropurtate vor pleca în următoarele două luni, așa că trupele vor fi înlocuite de o brigadă diferită de Divizia 101, cu sediul în Fort Campbell, Ky. Misiunea în România va fi condusă de personal superior, inclusiv de un general cu două stele și de cei mai buni planificatori, pentru o perioadă de nouă luni. Anunțul americanilor clarifică intențiile Pentagonului de a păstra unitatea de nivel superior la baza aeriană din sud-estul României.

Ce înseamnă prezența unui general cu stele stele în țara noastră

Prezența unui general cu două stele atât de aproape de zona de conflict ar permite luarea unor decizii rapide cu privire la locul de poziționare a trupelor și armelor în cazul în care Rusia ar împinge războiul pe teritoriul NATO, afirmă analiștii militari.

Mutarea „ar asigura faptul că Statele Unite continuă să fie bine poziționate pentru defensivă alături de aliații noștri de pe continentul european. Statele Unite vor continua să își ajusteze poziția, după cum este necesar, ca răspuns la mediul de securitate dinamic”, a explicat armata americană.

În iunie anul trecut, liderul de la Casa Albă a promis că va crește numărul forțelor americane în Europa, ca răspuns la invazia rusă. Aproape 12.000 de soldați americani se află în vestul Poloniei, pentru a lucra cu forțele NATO de acolo și din țările baltice.