Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia minimă în România. Ce s-a schimbat în 2025

Pensionarea este una dintre cele mai importante etape din viața oricărui angajat, iar vechimea acumulată de-a lungul anilor joacă un rol decisiv în stabilirea cuantumului pensiei. În România, regulile pentru obținerea pensiei minime au rămas clare și stricte, dar în 2025 au fost aduse și câteva ajustări importante. De la stagiul minim necesar pentru a beneficia de acest drept și până la valoarea pensiei minime garantate, schimbările din acest an îi privesc pe toți cei care se apropie de vârsta de pensionare.

Stagiul minim pentru pensia garantată în 2025

Conform legislației aflate în vigoare, orice persoană care dorește să aibă dreptul la pensie minimă trebuie să fi contribuit cel puțin 15 ani la sistemul public de asigurări sociale. Acesta este stagiul minim de cotizare contributiv, aplicabil atât femeilor, cât și bărbaților. În lipsa acestor ani de muncă, legea nu permite acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Pentru cei care nu reușesc să îndeplinească acest criteriu, există posibilitatea achiziționării vechimii. Mecanismul permite plata retroactivă pentru perioade de până la șase ani, iar contribuția se calculează în funcție de salariul minim brut în vigoare.

Pensia minimă garantată și completările oferite de stat

În 2025, pensia minimă garantată a fost stabilită la 1.281 lei. Aceasta înseamnă că, dacă un contribuabil care a realizat 15 ani de vechime ar primi, în urma formulei de calcul, o pensie mai mică de această sumă, statul intervine și acoperă diferența. De exemplu, dacă valoarea calculată ar fi 900 lei, beneficiarul va încasa lunar suma completată până la pragul minim de 1.281 lei.

De asemenea, trebuie precizat că stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Acest prag este cel care asigură obținerea unei pensii întregi, calculată integral pe baza contribuțiilor plătite.

Legătura dintre salariul minim și contribuțiile sociale

Schimbările din 2025 vizează și salariul minim brut pe economie, care a fost majorat la 4.050 lei. Creșterea influențează direct valoarea contribuțiilor sociale pentru cei care aleg să își cumpere vechime. Contribuția obligatorie la sistemul public reprezintă 25% din salariul minim brut, ceea ce înseamnă 1.012,50 lei pe lună.

Această sumă este necesară pentru fiecare lună de vechime achiziționată, iar pentru perioade mai mari de timp costurile devin considerabile. Totuși, pentru cei care au nevoie să atingă pragul minim de 15 ani, această opțiune poate fi decisivă.

Alte perioade de vacanță și indexarea pensiilor

Pe lângă aceste modificări, în 2025 pensiile și indemnizațiile minime sociale au fost majorate cu peste 10%. Această creștere se aplică și pensiei minime garantate, ceea ce înseamnă că valoarea de 1.281 lei este rezultatul ultimei indexări.

Pentru cei care nu ating pragul de 15 ani de cotizare, legea prevede indemnizația socială pentru pensionari, însă aceasta este diferită de pensia de limită de vârstă și are propriile condiții de acordare.

În România, în anul 2025, pentru a beneficia de pensia minimă garantată, este obligatoriu un stagiu minim de 15 ani de muncă. Cuantumul minim asigurat de stat este de 1.281 lei, iar cei care nu ating această vechime au la dispoziție varianta cumpărării retroactive a anilor lipsă. În schimb, pentru o pensie completă, este nevoie de 35 de ani de cotizare, un obiectiv care rămâne dificil pentru mulți angajați.