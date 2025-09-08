Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 19:45
de Vieriu Ionut

Cât este salariul net în Germania, în septembrie 2025? Calcul exact pentru brutul de 2.230 euro

Știri Externe
Cât este salariul net în Germania, în septembrie 2025? Calcul exact pentru brutul de 2.230 euro

Discuțiile despre salariul minim rămân în centrul atenției în Germania, mai ales după creșterea acestuia la 12,82 euro pe oră în 2025. Deși suma brută pare atractivă la prima vedere, ceea ce contează pentru angajați este venitul net, adică banii care rămân în mână după toate reținerile obligatorii.

Salariul minim brut și regulile de aplicare

În Germania, salariul minim (Mindestlohn) este stabilit prin lege la nivel federal și se aplică în majoritatea sectoarelor economice. Începând cu anul 2025, un angajat cu normă întreagă, la un program standard de 40 de ore pe săptămână, ajunge la un brut lunar de aproximativ 2.230 de euro. Această valoare rezultă din înmulțirea celor 174 de ore lucrate pe lună, în medie, cu tariful de 12,82 euro pe oră.

Totuși, este important de menționat că salariul minim general nu acoperă toate situațiile din piața muncii. În unele domenii, cum ar fi îngrijirea sau munca temporară, există salarii minime speciale, stabilite prin acorduri colective.

Vezi și:
Europa pornește supercomputerul Jupiter, cât jumătate de teren de fotbal. Ce face și unde va fi folosit
Blocul din Germania în care stau români, rușinea țării. Oamenii trăiesc printre gunoaie, „pescuiesc” șobolani de la fereastră

Impozite și contribuții obligatorii

Deși brutul este de peste 2.200 de euro, angajații nu primesc întreaga sumă. Din acest venit se rețin automat mai multe contribuții sociale și impozite:

  • impozitul pe venit,
  • contribuția la sistemul public de pensii,
  • contribuția la asigurarea de sănătate,
  • contribuția la șomaj,
  • contribuția pentru îngrijire pe termen lung.

Aceste rețineri variază în funcție de situația personală a fiecărui angajat: statutul marital, numărul de copii sau dacă plătesc sau nu impozit bisericesc.

Cât rămâne net din salariul minim în 2025

Un exemplu concret oferă o imagine mai clară: o persoană singură, din landul Baden-Württemberg, fără copii, încadrată la clasa I de impozitare și care nu plătește impozit bisericesc, ajunge să primească un salariu net de aproximativ 1.608 euro pe lună.

Această diferență semnificativă între brut și net arată cât de importante sunt contribuțiile obligatorii în Germania. Practic, dintr-un salariu minim brut de 2.230 de euro, statul reține peste 600 de euro pentru taxe și asigurări sociale.

Cum afli exact salariul net

Pentru cei care vor să știe cu precizie cât le rămâne în mână, există instrumente online dedicate. Fundația Hans Böckler pune la dispoziție un calculator de salarii care, pe baza brutului introdus și a informațiilor legate de situația familială, oferă o estimare a netului lunar.

Un alt instrument util este cel al fundației Stiftung Warentest, care funcționează după același principiu și este disponibil gratuit pentru oricine. Aceste calculatoare sunt extrem de folosite de angajații străini care vin în Germania, pentru a înțelege mai bine venitul real pe care îl pot obține.

Creșterea salariului minim la 12,82 euro pe oră reprezintă un pas important pentru angajați, dar și un reper pentru nivelul general al traiului în cea mai mare economie europeană. Chiar dacă netul final diferă în funcție de situația fiecăruia, suma de peste 1.600 de euro rămâne una esențială pentru cei care muncesc pe salariul minim în Germania.

Răcire bruscă a vremii, pe 9 septembrie. Unde anunţă ANM ploi, vijelii și grindină
Recomandări
Motivul pentru care tinerii români nu se mai grăbesc să se înscrie la facultate. Unii fac alegerea vieții lor în ultimul moment
Motivul pentru care tinerii români nu se mai grăbesc să se înscrie la facultate. Unii fac alegerea vieții lor în ultimul moment
Viorica Dăncilă, dezvăluiri surprinzătoare la emisiunea lui Măruță. Critici la adresa lui Klaus Iohannis și atacuri la politicieni de top: „Îmi cerea demisia”
Viorica Dăncilă, dezvăluiri surprinzătoare la emisiunea lui Măruță. Critici la adresa lui Klaus Iohannis și atacuri la politicieni de top: „Îmi cerea demisia”
Peste 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă! Lista cartierelor unde Termoenergetica face reparații
Peste 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă! Lista cartierelor unde Termoenergetica face reparații
iPhone 17 – aici vezi lansarea oficială. Ce ascunde Apple în noile telefoane iPhone 17 Air, Pro și Pro Max, când le cumperi în România
iPhone 17 – aici vezi lansarea oficială. Ce ascunde Apple în noile telefoane iPhone 17 Air, Pro și Pro Max, când le cumperi în România
Peste 10 startup-uri europene au devenit „unicorni” în 2025, cu AI în prim-plan
Peste 10 startup-uri europene au devenit „unicorni” în 2025, cu AI în prim-plan
Karlmann King, cel mai scump SUV din lume: un colos blindat care costă cât un bloc
Karlmann King, cel mai scump SUV din lume: un colos blindat care costă cât un bloc
Primul lucru făcut de Prinţul Harry la întoarcerea în Marea Britanie. A vrut să îi evite pe Prinţul William şi pe Kate Middleton
Primul lucru făcut de Prinţul Harry la întoarcerea în Marea Britanie. A vrut să îi evite pe Prinţul William şi pe Kate Middleton
Dreame a făcut valuri la IFA cu lansări revoluționare din domeniul soluțiilor robotice de curățenie și smart home
Dreame a făcut valuri la IFA cu lansări revoluționare din domeniul soluțiilor robotice de curățenie și smart home
Revista presei
Adevarul
„Ucigașul tăcut”, boala care crește riscul de accident vascular cerebral și demență
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
Playtech Știri
Cum influențează eclipsa de Lună fiecare zodie până pe 14 septembrie 2025. Accentul cade pe muncă și stabilitate financiară
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 9 septembrie 2025. Starea de epuizare atinge cote mari pentru nativii Gemeni
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...