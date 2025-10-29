Ultima ora
Câte zile de preaviz trebuie să primești când ești concediat. Ce spune Codul Muncii
Cat este termenul de preaviz in cazul concedierii?

Momentul concedierii este unul dificil pentru orice angajat, însă legea prevede o serie de drepturi menite să ofere protecție și timp pentru a găsi un nou loc de muncă. Printre acestea, se numără și dreptul la o perioadă de preaviz, obligatorie pentru majoritatea formelor de concediere.

Cât durează perioada de preaviz la concediere

Potrivit Codului Muncii, durata preavizului depinde de categoria profesională a salariatului și de tipul concedierii. În cazul concedierii din motive neimputabile angajatului – cum ar fi reorganizarea firmei, desființarea postului sau motive medicale – perioada minimă de preaviz este de 20 de zile lucrătoare.

Această perioadă este valabilă atât pentru contractele de muncă pe perioadă determinată, cât și pentru cele nedeterminate. Pentru salariații care ocupă funcții de conducere, legea prevede un termen mai lung, de cel puțin 30 de zile lucrătoare.

Scopul acestei perioade este de a oferi angajatului posibilitatea să își caute un nou loc de muncă, în timp ce angajatorul își poate reorganiza activitatea fără întreruperi.

În timpul preavizului, contractul de muncă rămâne activ, iar angajatul are aceleași drepturi salariale și obligații ca în orice altă perioadă de lucru.

Poate fi concediat un angajat fără preaviz?

Codul Muncii prevede câteva excepții în care angajatorul poate dispune încetarea contractului fără a acorda preaviz. Acest lucru se întâmplă numai în cazul concedierii disciplinare, atunci când angajatul a comis o abatere gravă sau repetată, dovedită printr-o cercetare disciplinară prealabilă.

Totodată, nu se acordă preaviz nici în situațiile în care contractul individual de muncă încetează de drept – de exemplu, la expirarea duratei pentru care a fost încheiat sau la împlinirea condițiilor de pensionare. În toate celelalte cazuri, lipsa preavizului constituie o încălcare a drepturilor salariatului și poate fi contestată în instanță.

Ce se întâmplă dacă nu respecți sau nu primești preavizul

Atât angajatorul, cât și angajatul sunt obligați să respecte perioada de preaviz prevăzută de lege sau de contractul individual de muncă. Dacă angajatorul nu acordă preavizul legal, concedierea poate fi declarată nelegală, iar salariatul are dreptul să ceară despăgubiri sau chiar reintegrarea în funcție.

De cealaltă parte, dacă angajatul decide să plece înainte de finalul perioadei de preaviz, fără acordul angajatorului, acesta poate fi obligat să suporte consecințele prevăzute în contract – inclusiv reținerea unor sume din salariu.

În concluzie, preavizul reprezintă un drept esențial al salariatului și o garanție a echilibrului între interesele ambelor părți. Respectarea lui nu este doar o formalitate legală, ci un act de corectitudine și profesionalism în relațiile de muncă.

