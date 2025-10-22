Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 17:32
de Ioana Bucur

Ce drepturi ai dacă ești concediat fără preaviz. Ce spune Codul Muncii 2025

ACTUALITATE
Imagine arhivă. foto: Profimedia

Atunci când angajatorul decide să desfacă contractul individual de muncă fără a acorda preaviz, salariatul se află într-o situaţie în care este esenţial să cunoască ce drepturi i se cuvin. În România, legislaţia oferă garanţii clare, în funcţie de motivul concedierii şi de respectarea procedurilor legale.

Când poate fi concediat fără preaviz

Există situaţii în care concedierea fără un termen de preaviz este legală:

În cazul concedierii pentru motive disciplinare grave (cum ar fi abateri repetate, incompatibilitate profesională, incapacitate psihică/fizică constatată) angajatorul poate decide încetarea raportului de muncă fără preaviz.

În schimb, dacă concedierea este făcută pentru motive care nu ţin de persoana salariatului (ex: reorganizare, restrângere de personal, schimbări tehnologice), preavizul este obligatoriu — salariatul trebuie să fie avertizat în scris şi să primească termenul minim legal de preaviz (în general 20 de zile lucrătoare).

Ce drepturi ai dacă eşti concediat fără preaviz când ţi se cuvine un preaviz

Dacă ţi se aplică concediere fără preaviz, dar legea impune că ai trebui să primeşti unul, ai următoarele drepturi:

  • Dreptul la preavizul legal — dacă legea prevede termen minim (ex: 20 de zile lucrătoare) şi acesta nu ţi-a fost acordat, decizia de concediere poate fi anulată sau se poate acorda compensaţie.
  • Dreptul de a contesta concedierea în instanţă, deoarece decizia trebuie să fie motivată în fapt şi în drept, în formă scrisă, altfel este nulă.
  • Plata salariului pentru perioada de preaviz — dacă preavizul nu a fost oferit, ai dreptul să primeşti, în principiu, salariul ce ţi s-ar fi cuvenit pentru acea perioadă.
  • Dreptul la masuri de protecţie socială, în caz de concediere pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului: de exemplu, trebuie să ţi se ofere redistribuire, programe de recalificare, alte locuri vacante în unitate, după caz.

Ce trebuie să verifici imediat

  1. Dacă decizia de concediere ţi-a fost comunicată în scris şi include motivele clare ale desfacerii.
  2. Dacă ţi s-a acordat, conform statutului tău (funcţie de execuţie sau de conducere), termenul minim de preaviz.
  3. Dacă angajatorul a respectat procedura legală: evaluare, cercetare disciplinară (în cazuri de abateri), informarea salariatului.
  4. Dacă instalarea motivelor concedierii este corectă: în cazul concedierii pentru motive externe salariatului, angajatorul trebuie să demonstreze reorganizarea, transformarea tehnologică etc.

Concedierea fără preaviz nu înseamnă automat ilegalitate, dar salariatul trebuie să îşi verifice dacă i-au fost respectate toate drepturile: motivarea deciziei, forma scrisă, termenul de preaviz, oferirea de alternative (în cazul reorganizării). În caz contrar, are la dispoziţie căile legale pentru a-şi revendica drepturile.

Dacă ai fost concediat şi bănuieşti că nu ţi-au fost respectate aceste prevederi, este recomandat să ceri consiliere juridică specializată şi să verifici împreună actele primite şi comunicările din unitatea în care lucrai.

