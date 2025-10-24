Câte grade trebuie să aibă temperatura apei din calorifere. Factura scade cu 30%

Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți români pornesc încălzirea în locuințe, însă puțini știu că modul în care este reglată temperatura apei din calorifere poate face o diferență considerabilă în costul facturii la energie. Specialiștii în eficiență energetică atrag atenția că o setare corectă a temperaturii poate reduce consumul cu până la 30%, fără a sacrifica confortul termic din locuință.

Temperatura ideală pentru apa din calorifere

Mulți proprietari tind să seteze centrala termică pe valori maxime, de 70–80°C, crezând că astfel vor obține căldură mai repede. În realitate, această practică duce la consum inutil de gaz sau energie și la uzura prematură a centralei.

Experții recomandă ca, dacă locuința permite, temperatura apei care circulă prin calorifere să fie setată între 55 și 60°C. Aceasta este considerată zona optimă pentru confort și economie, în special în apartamente bine izolate termic, cu ferestre eficiente și pereți fără pierderi semnificative de căldură.

În aceste condiții, caloriferele vor emite o căldură constantă și uniformă, iar centrala nu va fi nevoită să pornească și să se oprească frecvent – un proces care consumă mai mult combustibil.

Cum influențează temperatura costurile lunare

O diferență de doar 10 grade în temperatura apei poate avea un impact semnificativ asupra consumului. Dacă o centrală funcționează constant la 70°C, aceasta lucrează la o eficiență mai scăzută, deoarece flacăra trebuie să mențină apa la un nivel ridicat, ceea ce crește costul total de funcționare.

În schimb, la 55–60°C, centrala funcționează mai mult timp în regim de condensare, adică recuperează o parte din energia termică pierdută prin gazele de ardere. Acest proces crește randamentul până la 95–98% și duce la scăderea facturii cu 20–30% în sezonul rece.

Alte metode simple pentru eficiență sporită:

Pentru a profita la maximum de aceste economii, specialiștii recomandă și alte măsuri complementare:

Aerisește caloriferele la începutul sezonului rece, pentru ca apa să circule uniform.

Montează robinete termostatate, care mențin o temperatură constantă în fiecare cameră.

Evită să acoperi caloriferele cu perdele sau mobilier, deoarece acestea împiedică disiparea eficientă a căldurii.

Izolează bine locuința, în special ferestrele și ușile, pentru a reduce pierderile de căldură.

Folosește programarea centralei pentru a scădea temperatura în timpul nopții sau când nu ești acasă.

Confort termic și economie în același timp

Scopul nu este să ai calorifere fierbinți la atingere, ci o temperatură ambientală de 21–22°C în living și 19–20°C în dormitoare — valori considerate ideale pentru sănătate și confort. Reducerea temperaturii apei din calorifere la 55–60°C nu doar că protejează centrala și scade factura, dar contribuie și la un consum de energie mai sustenabil. Într-un context în care prețurile la gaze și electricitate rămân ridicate, aceste mici ajustări pot face o diferență semnificativă în bugetul familiei, fără ca locuința să devină mai rece.

Astfel, cu o simplă reglare a centralei, poți economisi bani, prelungești durata de viață a sistemului de încălzire și contribui la protejarea mediului.