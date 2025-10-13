Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă

Pe măsură ce temperaturile scad și sezonul rece se instalează, mulți români caută soluții pentru a menține căldura în locuință fără a crește factura la energie. Unul dintre cele mai simple, dar esențiale trucuri pentru a avea o casă mai caldă este să acorzi atenție poziționării caloriferelor și a obiectelor din jurul lor. Experții în eficiență energetică avertizează că o simplă greșeală poate reduce semnificativ randamentul sistemului de încălzire.

Regula de aur a iernii: nu acoperi caloriferul

Primul lucru pe care trebuie să-l știi este că nu trebuie niciodată să acoperi caloriferul cu perdele, mobilier sau haine. Acestea blochează circulația naturală a aerului cald, care se ridică și se distribuie uniform în cameră. Când fluxul este oprit, temperatura generală din locuință poate fi cu cel puțin 3 grade mai mică decât ar fi normal.

De exemplu, dacă la calorifer sunt 22°C, în restul camerei pot fi doar 19°C, doar pentru că o perdea groasă sau o canapea este poziționată în față. Această diferență aparent mică te poate face să crești temperatura termostatului, ceea ce înseamnă consum mai mare de energie și facturi mai ridicate.

Un alt obicei des întâlnit, dar complet greșit, este uscarea rufelor direct pe calorifer. Pe lângă faptul că reduce eficiența termică, acest gest duce și la creșterea umidității în cameră, ceea ce favorizează apariția mucegaiului. Dacă ai nevoie să usuci hainele în interior, folosește un uscător amplasat la o distanță de cel puțin un metru de sursa de căldură.

Trucuri simple pentru o casă mai caldă

Montează folie reflectorizantă în spatele caloriferelor. Este o soluție ieftină, dar extrem de eficientă. Folia reflectă căldura înapoi în cameră, împiedicând pierderea acesteia prin perete. Poți cumpăra astfel de folii din magazinele de bricolaj sau le poți improviza cu o folie de aluminiu.

Izolează ferestrele și ușile. Cea mai mare parte a pierderilor de căldură provine de la zonele neetanșe. Benzile izolatoare din cauciuc sau burete pot face o mare diferență. În plus, poți trage draperiile pe timpul nopții, pentru a menține aerul cald în interior.

Ține ușile închise între camere. Dacă ai o singură sursă de căldură sau camere care se încălzesc diferit, păstrează ușile închise pentru a menține temperatura constantă acolo unde petreci cel mai mult timp.

Deschide draperiile ziua. Profită de lumina naturală și de razele soarelui, chiar și iarna. Soarele ajută la încălzirea naturală a camerei, iar seara poți trage din nou draperiile pentru a păstra căldura acumulată.

Aerisește scurt, dar eficient. În loc să lași geamul întredeschis ore întregi, e mai bine să aerisești complet timp de 5-10 minute, cu caloriferele oprite. Astfel, aerul se schimbă rapid, fără a răci pereții și mobilierul.