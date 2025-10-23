Cum verifici caloriferele să nu piardă căldură. Semnele care arată că instalația nu mai e eficientă

Odată cu venirea frigului, confortul termic din locuință devine o prioritate. Totuși, multe familii se confruntă cu o problemă des întâlnită: caloriferele care nu mai încălzesc uniform sau pierd din eficiență fără un motiv aparent. În realitate, pierderile de căldură pot fi cauzate de mai mulți factori, de la aerisirea deficitară până la probleme ascunse în instalație. Verificarea periodică a caloriferelor este esențială nu doar pentru confort, ci și pentru reducerea consumului de energie.

Ce să faci pentru funcționarea optimă a caloriferelor

1. Aerisirea caloriferelor – primul pas esențial

Dacă un calorifer este rece în partea de sus, dar cald jos, aproape sigur este vorba despre aer acumulat în instalație. Aerul împiedică circulația apei calde, iar rezultatul este un radiator care încălzește doar parțial. Soluția este simplă: aerisește caloriferele folosind cheia specială, atunci când instalația este oprită. Deschide ușor supapa până când iese aer, apoi închide imediat ce apare un fir subțire de apă. E o operațiune care durează un minut, dar poate crește eficiența termică cu până la 15%.

2. Verifică temperatura uniformă

După aerisire, atinge caloriferul pe toată suprafața. Dacă observi zone reci sau diferențe mari de temperatură, înseamnă că circulația agentului termic nu este optimă. În unele cazuri, problema poate fi la robinetul termostatic, care nu mai deschide complet fluxul de apă. Curăță-l sau înlocuiește-l dacă e blocat. De asemenea, depunerile de calcar sau rugină din interior pot împiedica transferul de căldură. În aceste situații, este recomandată spălarea instalației, operațiune ce se face cu echipamente speciale.

3. Izolarea țevilor – un truc simplu și eficient

Țevile care transportă apa caldă până la calorifere pierd căldură, mai ales dacă trec prin spații neîncălzite. Poți reduce aceste pierderi folosind izolații termice din spumă poliuretanică sau cauciuc expandat, care se montează ușor și costă puțin. Eficiența termică crește vizibil, iar centrala consumă mai puțin gaz pentru a menține temperatura constantă.

4. Atenție la aerul rece și mobilierul din jur

Un calorifer amplasat sub o fereastră veche sau acoperit de o draperie groasă pierde mare parte din căldura produsă. Lasă un spațiu liber în jurul radiatorului și evită să-l blochezi cu mobilă. În plus, montează în spatele lui un panou reflector din folie de aluminiu– o soluție simplă care redirecționează căldura înapoi în cameră, nu spre perete.

Semnele că instalația nu mai e eficientă

Dacă încălzirea durează neobișnuit de mult, caloriferele scot zgomote ciudate sau consumul de gaz a crescut fără motiv, e posibil ca pompa de circulație sau presiunea din sistem să nu mai funcționeze corect. Verifică manometrul centralei: presiunea ar trebui să fie între 1 și 2 bari. Sub această valoare, instalația nu mai poate împinge apa în mod uniform.

Caloriferele bine întreținute pot face diferența între o locuință călduroasă și una ineficientă energetic. Verificările periodice, aerisirea, izolarea și curățarea sistemului nu sunt doar măsuri ce țin de confort, ci și investiții care se simt în factura lunară.