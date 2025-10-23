Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 15:48
de Daoud Andra

Cum verifici caloriferele să nu piardă căldură. Semnele care arată că instalația nu mai e eficientă

UTILE
Cum verifici caloriferele să nu piardă căldură. Semnele care arată că instalația nu mai e eficientă
Semnele care arată că nu mai funcționează optim

Odată cu venirea frigului, confortul termic din locuință devine o prioritate. Totuși, multe familii se confruntă cu o problemă des întâlnită: caloriferele care nu mai încălzesc uniform sau pierd din eficiență fără un motiv aparent. În realitate, pierderile de căldură pot fi cauzate de mai mulți factori, de la aerisirea deficitară până la probleme ascunse în instalație. Verificarea periodică a caloriferelor este esențială nu doar pentru confort, ci și pentru reducerea consumului de energie.

Ce să faci pentru funcționarea optimă a caloriferelor

1. Aerisirea caloriferelor – primul pas esențial

Dacă un calorifer este rece în partea de sus, dar cald jos, aproape sigur este vorba despre aer acumulat în instalație. Aerul împiedică circulația apei calde, iar rezultatul este un radiator care încălzește doar parțial. Soluția este simplă: aerisește caloriferele folosind cheia specială, atunci când instalația este oprită. Deschide ușor supapa până când iese aer, apoi închide imediat ce apare un fir subțire de apă. E o operațiune care durează un minut, dar poate crește eficiența termică cu până la 15%.

Vezi și:
Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala

2. Verifică temperatura uniformă

După aerisire, atinge caloriferul pe toată suprafața. Dacă observi zone reci sau diferențe mari de temperatură, înseamnă că circulația agentului termic nu este optimă. În unele cazuri, problema poate fi la robinetul termostatic, care nu mai deschide complet fluxul de apă. Curăță-l sau înlocuiește-l dacă e blocat. De asemenea, depunerile de calcar sau rugină din interior pot împiedica transferul de căldură. În aceste situații, este recomandată spălarea instalației, operațiune ce se face cu echipamente speciale.

3. Izolarea țevilor – un truc simplu și eficient

Țevile care transportă apa caldă până la calorifere pierd căldură, mai ales dacă trec prin spații neîncălzite. Poți reduce aceste pierderi folosind izolații termice din spumă poliuretanică sau cauciuc expandat, care se montează ușor și costă puțin. Eficiența termică crește vizibil, iar centrala consumă mai puțin gaz pentru a menține temperatura constantă.

4. Atenție la aerul rece și mobilierul din jur

Un calorifer amplasat sub o fereastră veche sau acoperit de o draperie groasă pierde mare parte din căldura produsă. Lasă un spațiu liber în jurul radiatorului și evită să-l blochezi cu mobilă. În plus, montează în spatele lui un panou reflector din folie de aluminiu– o soluție simplă care redirecționează căldura înapoi în cameră, nu spre perete.

Semnele că instalația nu mai e eficientă

Dacă încălzirea durează neobișnuit de mult, caloriferele scot zgomote ciudate sau consumul de gaz a crescut fără motiv, e posibil ca pompa de circulație sau presiunea din sistem să nu mai funcționeze corect. Verifică manometrul centralei: presiunea ar trebui să fie între 1 și 2 bari. Sub această valoare, instalația nu mai poate împinge apa în mod uniform.

Caloriferele bine întreținute pot face diferența între o locuință călduroasă și una ineficientă energetic. Verificările periodice, aerisirea, izolarea și curățarea sistemului nu sunt doar măsuri ce țin de confort, ci și investiții care se simt în factura lunară.

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Inteligența artificială transformă piața muncii din România: locurile de muncă nu dispar, ci se reinventează
Inteligența artificială transformă piața muncii din România: locurile de muncă nu dispar, ci se reinventează
De ce să eviţi să dai buletinul la hoteluri chiar dacă ţi se cere. Poţi oferi alt act pentru a nu avea probleme
De ce să eviţi să dai buletinul la hoteluri chiar dacă ţi se cere. Poţi oferi alt act pentru a nu avea probleme
Semafoare care opresc vitezomanii, testate la Brașov. Se fac roșu instant când depășești viteza legală
Semafoare care opresc vitezomanii, testate la Brașov. Se fac roșu instant când depășești viteza legală
Se schimbă regulile jocului: Un nou protocol care face Bitcoin mai rapid și mai ușor de folosit la plăți
Se schimbă regulile jocului: Un nou protocol care face Bitcoin mai rapid și mai ușor de folosit la plăți
La ce oră se va putea intra în altarul Catedralei Mântuirii Neamului la slujba de sfințire. Câte zile va rămâne deschis lăcașul de cult
La ce oră se va putea intra în altarul Catedralei Mântuirii Neamului la slujba de sfințire. Câte zile va rămâne deschis lăcașul de cult
Restricții de circulație în Rahova, după explozie. Ce zone rămân închise și cum se poate circula acum
Restricții de circulație în Rahova, după explozie. Ce zone rămân închise și cum se poate circula acum
Ilie Bolojan, deranjat de zvonurile legate de studiile sale. Premierul a demontat cu acte oficiale acuzaţiile aduse: „De asta am luat pauza de un an”
Ilie Bolojan, deranjat de zvonurile legate de studiile sale. Premierul a demontat cu acte oficiale acuzaţiile aduse: „De asta am luat pauza de un an”
Ce sunt micile maşini verzi care au apărut în Capitală? Bucureştenii întorc inevitabil capul după ele, sunt neobişnuite
Ce sunt micile maşini verzi care au apărut în Capitală? Bucureştenii întorc inevitabil capul după ele, sunt neobişnuite
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Wojas Code 30: Descoperă oferta exclusivă la încălțăminte de calitate!
Playtech Știri
Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...