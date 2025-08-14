Cătălin Măruţă le-a filmat pe ascuns pe Andra şi Eva, în vacanţă. David a atras, însă, toate privirile: „Poate băiatul meu”

Familia Măruță se bucură de soare, plajă și mișcare în Marbella, într-o vacanță care le oferă relaxare, dar și momente de distracție în familie. David, fiul lor, a atras atenția tuturor cu energia și forma sa fizică impresionantă.

Familia Măruță, vacanță de vis în sudul Spaniei

Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor au ales să se refugieze pentru a treia oară într-un oraș special din sudul Spaniei: Marbella. Fascinați de peisajele spectaculoase și de clima blândă, cei patru profită de fiecare clipă pentru a se relaxa și a se bucura de aerul mediteranean.

Plajele aurii, promenada cu palmieri și restaurantele cochete fac din această destinație una perfectă pentru familie, oferind și oportunități de a face mișcare sau sport în aer liber.

Pe lângă momentele de relaxare, familia nu uită să se bucure de activități dinamice. Cătălin Măruță a surprins fanii cu un clip în care le-a arătat fanilor cum David i-a convins pe părinți să participe la o întrecere sportivă improvizată.

David, ”motorul” familiei

În vacanța lor din Marbella, familia Măruță a făcut și mișcare, datorită inițiativei lui David, care i-a convins pe părinți și pe sora lui să participe la o întrecere amuzantă. Într-un clip postat pe rețelele sociale, Cătălin a explicat cum s-a desfășurat provocarea:

”Astăzi, David ne-a convins să facem sport. La un moment dat, a vrut să ne luăm la întrecere: eu în mașină, el alergând pe lângă mine. 🏃‍♂️💨 Și a prins aproape 30 km/h! 🚀 Asta e noul nostru target – data viitoare îl îmbunătățim. 💪🔥”, a scris prezentatorul TV pe rețelele sociale.

În imagini apar toți membrii familiei, însă David este cel care atrage toate privirile. Tânărul demonstrează o condiție fizică remarcabilă, alergând cu viteză și rezistență de invidiat.

Tatăl său nu s-a putut abține să-l laude: ”Hai! Am 20 km/h. Dă-i, dă-i mai tare. Mamă, 20 km/h! Poate băiatul meu. Ești tare!” Ulterior, David ajunge aproape de 30 km/h, iar performanța sa a stârnit reacții pline de admirație din partea fanilor.

Momente de familie și distracție

În timp ce David se ocupă de provocările sportive, Andra și Eva se bucură de vacanță în felul lor. Cătălin Măruță nu a ratat ocazia de a le surprinde pe ascuns pe cele două în cadre amuzante și naturale, arătând momentele de tandrețe și bucurie ale copiilor. Aceste imagini completează tabloul unei vacanțe ideale: relaxare, distracție și timp de calitate în familie.

Se pare că Marbella continuă să fie destinația preferată a familiei Măruță, care reușește să combine activitățile sportive cu momentele de relaxare și plimbările pe malul mării. David, cu energia și viteza sa, devine adevăratul ”campion” al vacanței, în timp ce Andra și Eva aduc zâmbetul și farmecul specific familiei în fiecare fotografie.

