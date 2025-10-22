Câtă sare se pune la varză, în funcție de greutate. Tabelul simplu cu care nu dă greș nicio gospodină

Muratul verzei este o tradiție în multe gospodării, iar cantitatea corectă de sare poate face diferența între o varză crocantă și una prea sărată sau moale. Alegerea proporției potrivite de sare în funcție de greutatea verzei este esențială pentru reușita preparatului și pentru păstrarea aromelor autentice.

Cum se calculează sarea în funcție de greutatea verzei

Pentru a obține o varză murată perfect, proporția standard este de 10-15 grame de sare la 1 kilogram de varză. Acest calcul poate fi ajustat în funcție de preferințele de gust: mai puțină sare pentru un gust mai blând sau puțin mai multă pentru o murătură mai intensă.

Sarea se dizolvă în apă pentru a crea saramura sau se presară direct peste frunzele tocate, amestecând bine pentru a se distribui uniform. Este important ca sarea să fie de calitate și să nu conțină aditivi care pot afecta fermentația.

Care este cantitatea exactă pentru diferite greutăți de varză

Pentru a ușura calculul, iată un tabel simplu cu proporțiile de sare:

1 kg de varză → 10-15 g sare

2 kg de varză → 20-30 g sare

5 kg de varză → 50-75 g sare

10 kg de varză → 100-150 g sare

20 kg de varză → 200-300 g sare

Acest tabel ajută să eviți erorile frecvente și să obții aceeași textură crocantă și un gust echilibrat la fiecare borcan sau butoi.

Ce alte reguli trebuie respectate pentru o varză murată reușită

Pe lângă cantitatea corectă de sare, este important să respecți câteva reguli:

Folosește vase curate și materiale potrivite, cum ar fi butoaie din lemn sau borcane, pentru a preveni contaminarea.

Verifică periodic nivelul saramurii; varza trebuie să fie mereu acoperită complet de lichid.

Păstrează varza la temperaturi constante, de preferință între 15 și 20 de grade Celsius, pentru a permite fermentația optimă.

Evită adăugarea excesivă de condimente înainte de murare; acestea se pot adăuga ulterior pentru aromă.

Respectarea acestor reguli, împreună cu tabelul pentru cantitatea de sare, garantează o varză crocantă, sănătoasă și gustoasă, indiferent de cantitatea pregătită. Astfel, gospodinele pot fi sigure că rețeta lor nu va da greș niciodată.

