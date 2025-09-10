Cum menții varza murată crocantă și gustoasă dacă stai la apartament. Ce trebuie să pui în butoi dacă îl depozitezi pe balcon

Ultima oră
Ramona Olaru, confesiuni despre relațiile eşuate. De ce îi intimidează pe bărbaţii din viaţa ei: „Intră într-o competiţie”
10 sept. 2025 | 16:33
de Ionuț Vieru

Cum să păstrezi varza murată crocantă și gustoasă pe balcon

Varza murată e un deliciu de sezon, care aduce un plus de savoare meselor de iarnă. Dacă locuiești la apartament și nu ai pivniță, depozitarea pe balcon este soluția practică. Dar cum te asiguri că murătura rămâne crocantă și gustoasă și nu îngheață sau se acrește prea tare? Iată sfaturi verificate pas cu pas pentru un rezultat impecabil.

Pregătirea recipientului pentru depozitare

Primul pas este esențial: recipientul în care păstrezi varza trebuie curățat foarte bine. Se recomandă spălarea cu apă și apoi aplicarea bicarbonatului de sodiu pentru a elimina orice germeni. După curățare, recipientul – fie el butoi, găleată, borcan sau alt vas – trebuie opărit cu apă clocotită pentru sterilizare.

Fără această pregătire, varza riscă să fermenteze prea repede sau să se strice prematur.

Controlul temperaturii pe balcon este crucial

Pentru ca varza murată să-și păstreze textura crocantă și gustul optim, trebuie să te asiguri că este depozitată la o temperatură ideală: între +4 °C și –2 °C.

  • Dacă balconul e izolat , poți controla mai ușor temperatura și să eviți fluctuațiile care afectează calitatea murăturii.
  • Dacă balconul nu este izolat, va trebui să acoperi recipientul cu pături groase, folie alimentară sau alte materiale izolante. În cazul unor ierni blânde, când temperaturile nu scad sub –5…–8 °C, aceasta va preveni înghețarea murăturii. Sub –20 °C, protecția este inutilă – varza oricum îngheață.

Cum ferești varza de deteriorare

Pentru a păstra bunătatea varzei, e important să limitezi expunerea la oxigen și la lumina directă:

  • Acoperă recipientul cu un capac etanș sau cu folie alimentară și pături; sticla și soarele direct pot altera structura și aroma.
  • Este indicat să folosești găleți emailate, butoaie emailate sau din stejar, și borcane bine închise. Dacă folosești pungi, scoate cât mai mult aer din ele și leagă-le strâns; în plus, scurge saramura pentru a evita fermentarea excesivă.

Ce recipient alegi — opțiuni și avantaje

  • Borcane din sticlă de 3 litri – bune pentru cantități mici, dar necesită atenție la expunerea la lumină.
  • Butoaie emailate sau din stejar – ideale pentru cantități mai mari și pentru gust autentic, dar au nevoie de protecție suplimentară împotriva unor schimbări drastice de temperatură.
  • Găleți emailate – o soluție simplă și eficientă pentru depozitare practică.
  • Pungi de plastic – utile pentru porții mici; e important să scoți aerul și să scurgi saramura, apoi leagă strâns pentru a menține textura bună.

Păstrare pe balcon și durata de depozitare

Nu pune varza pe balcon prea devreme — așteaptă până când temperatura exterioară rămâne constant sub +4 °C. Ideal ar fi mijlocul lunii noiembrie, când temperaturile nocturne sunt stabile.

Varza murată poate rezista în bune condiții până la 3-4 luni, dacă temperatura se menține între –2 °C și +4 °C. În cazul în care varza îngheață, se recomandă să o muți în congelator temporar până la dezghețare.

Recapitulare pas cu pas

  1. Curăță recipientul cu bicarbonat și opărește-l.
  2. Alege un recipient etanș (butoi, borcan, găleată, pungă).
  3. Asigură temperatură stabilă între –2 °C și +4 °C.
  4. Izolează recipientul cu pături, folie, spumă (mai ales pe balcon neizolat).
  5. Evită lumina directă și expunerea la aer.
  6. Scoate varza afară când temperaturile sunt stabile și depoziteaz-o corect.
