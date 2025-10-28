Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari

Sistemul medical românesc continuă să se confrunte cu tensiuni în privința remunerației suplimentare pentru gărzile efectuate de medici. În anul 2025, discuțiile despre corectitudinea plății acestor ore suplimentare sunt tot mai prezente, iar cifrele variază mult în funcție de grad, specialitate şi spital. Iată estimări bazate pe surse actuale despre cât poate încasa un medic de gardă în funcție de statut (rezident, specialist sau primar).

Cadru legal și bonusuri fixe pentru gardă

Conform OUG nr. 88/24.10.2023, sunt prevăzute indemnizații lunare fixe pentru personalul medico-sanitar care efectuează gărzi:

Pentru medicii specialiști și primari: 500 lei dacă fac o singură gardă și 1.000 lei dacă fac cel puțin două gărzi lunar, în baza unui contract individual cu timp parțial.

Pentru medicii rezidenți: 250 lei pentru o gardă pe lună și 500 lei pentru cel puțin două gărzi lunar (tot la contract cu timp parțial)

Aceste sume fixe reprezintă un adaos la remunerația de bază și trebuie să fie aplicate în spitalele unde contractul de gardă este organizat legal.

Tarife pe oră și plăți brute pentru gărzi

Plata individuală a gărzii se face pe baza tarifelor orare, care variază în funcție de statut și sporurile aplicabile:

Un medic specialist, în regimul normal de muncă, pentru o gardă în timpul săptămânii poate primi între 614 lei brut (pentru un spor de 25 %) și 860 lei brut (spor de 75 %).

La fel, în zile de weekend sau sărbători, același specialist poate câștiga 1.310 lei brut pentru garda dusă la sporuri mai mari.

Pentru medici rezidenți, o gardă poate fi plătită între 435 lei brut și 1.147 lei brut, în funcție de anul de rezidențiat și de sporurile aplicabile (25 % vs. 75 % sau 100 % pentru zile de weekend / sărbători)

Aceste tarife reflectă situația curentă, dar pot varia de la un spital la altul, în funcție de aplicarea sporurilor și de contractele locale.

Estimări lunare: ce sumă poate figura pe fluturaș

Să considerăm câteva scenarii estimative pe baza tarifelor orare + bonusuri fixe:

Rezident

Dacă un rezident efectuează, să spunem, 4 gărzi pe lună (cu tarife medii între 435 și 1.147 lei brut / gardă), suma brută din gărzi poate ajunge între 1.740 lei și 4.600 lei. La aceasta se adaugă indemnizația fixă de 500 lei (pentru cel puțin două gărzi) conform OUG 88/2023.

În practică, pentru mulţi rezidenți, fluturașii indică sume mai modeste, luând în calcul contractele incomplete sau neplata integrală a gărzilor. Ministrul Sănătății declară că unele gărzile nu sunt plătite în primii doi ani de rezidențiat.

Specialist

Un specialist care face, de exemplu, 4 gărzi pe lună la 614–860 lei brut fiecare ar putea obține între 2.456 și 3.440 lei din gărzi. La aceasta se adaugă indemnizația fixă de minim 500 lei (sau 1.000 lei dacă sunt două sau mai multe gărzi) prevăzută de lege.

Primar

Tarifele de gardă pentru un primar pot fi mai ridicate dacă aplică sporuri maxime. În zile lucrătoare, pentru un primar la gradația 5, se pot aplica tarife orare mari care, la 18–24 ore de gardă, pot conduce la sume ce depășesc 1.000 lei brut pentru o singură gardă.

La acestea se adaugă bonusurile fixe (500 sau 1.000 lei) dacă se întrunesc condițiile legale.

Schimbări anunțate în plata gărzilor medicale din 2025

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că ministerul lucrează la un proiect de Ordonanță de Urgență care va modifica modul în care sunt remunerați medicii pentru gărzile efectuate în spitalele publice. Reforma propusă urmărește să introducă o plată diferențiată între medicii care fac gărzi în sistemul de urgență și cei care lucrează în spitalele de monitorizare, fără ca veniturile vreunui medic să scadă.

„Am pornit de la o nedreptate. Din punctul meu de vedere, nu este normal. Niciunde în Europa nu se întâmplă asta, să ne înțelegem. Nu va scădea venitul nimănui. În schimb, garda de urgență va fi plătită mai bine”, a declarat Alexandru Rogobete pentru HotNews.

Potrivit oficialului, în prezent, toți medicii care fac gărzi sunt plătiți la fel, indiferent de nivelul de solicitare al spitalului în care lucrează, ceea ce creează inechități evidente. Proiectul la care lucrează Ministerul Sănătății propune două categorii distincte de gărzi:

Gardă de urgență – în spitalele de urgență, care preiau un număr mare de pacienți și unde volumul de muncă este semnificativ.

Gardă de monitorizare – în unitățile spitalicești cu activitate mai redusă, unde sunt internați pacienți cronici, iar solicitările sunt mai puține.

„Intenția este de a plăti corect oamenii care fac gărzi de urgență. Cel care muncește mai mult trebuie să fie plătit corespunzător”, a explicat ministrul Sănătății, subliniind că scopul principal al măsurii este recompensarea proporțională a efortului depus de cadrele medicale.

Măsura ar urma să intre în vigoare începând cu anul viitor

Rogobete a mai adăugat că premierul Ilie Bolojan este de acord cu principiul proiectului și că măsura urmează să intre în vigoare anul viitor, după aprobarea ordonanței și emiterea normelor de aplicare prin ordin de ministru. Cu toate acestea, nu a fost stabilit încă un cuantum exact pentru noile tarife aferente gărzilor în spitalele de urgență.

Ministrul a precizat că aceasta este doar prima etapă a unei reforme mai ample, care va viza, în timp, recalcularea tuturor salariilor din sistemul sanitar pe baza unor criterii de performanță.