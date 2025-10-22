Ministrul Sănătății, măsuri dure după controlul la spitalul privat din Constanța, unde o tânără mămică a murit: „Directorul DSP va fi demis. Amenzi de peste 60.000 de lei”

Rezultatele controlului efectuat la spitalul privat Armonia din Constanța, după tragedia în care o pacientă și-a pierdut viața, scot la iveală nereguli grave. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că unitatea medicală funcționează într-un imobil care are ca destinație hotel, iar secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) este „o improvizație periculoasă pentru pacienți”.

Spitalul funcționa ca hotel, iar secția ATI era o improvizație

Potrivit ministrului, echipa mixtă formată din reprezentanți ai Inspecției Sanitare de Stat și Corpul de Control al Ministerului Sănătății a constatat deficiențe majore atât în zona administrativă, cât și în fluxurile medicale.

„Această lipsă de responsabilitate în modul de avizare și funcționare a unor unități sanitare, fie publice, fie private, se repetă din păcate în mai multe locuri și duce la adevărate drame”, a declarat Rogobete.

Ministrul a explicat că spitalul funcționează din 2009, deși autorizațiile de construcție eliberate de Primăria Constanța aveau ca scop amenajarea unui hotel.

„Primăria a autorizat câteva lucrări în 2024, aflate încă în derulare, dar unitatea sanitară funcționează de mai bine de 15 ani într-un imobil cu destinație turistică”, a spus oficialul.

Cea mai gravă problemă identificată este însă modul în care era organizată secția ATI.

„Nu o putem numi secție ATI, ci o improvizație. Avizul de funcționare prevedea trei paturi, însă inspectorii au găsit patru paturi distribuite în două saloane a câte două, fără respectarea Ordinului 1500, care reglementează normele minime de funcționare. Spațiile sunt mult sub suprafața minimă de 12 metri pătrați per pat”, a precizat ministrul.

Mai mult, paturile de terapie intensivă nu erau clasificate conform normelor – nu se putea stabili dacă sunt paturi de terapie intensivă completă, intermediară sau de supraveghere post-anestezică.

„Nu se poate înțelege cum Direcția de Sănătate Publică a putut reautoriza anual această unitate din 2009 până în 2025”, a subliniat Rogobete.

Sala de operații, sub standarde: jaluzele la ferestre și pereți nelavabili

Și sala de operații a spitalului a fost găsită în afara normelor sanitare. Ministrul a arătat că nu sunt respectate dimensiunile și înălțimea prevăzute de lege, iar ferestrele au fost acoperite cu jaluzele, lucru interzis.

„Pereții nu sunt lavabili, deci nu pot fi curățați și dezinfectați corespunzător. De asemenea, nu se monitorizează temperatura și umiditatea, elemente esențiale pentru controlul infecțiilor nosocomiale”, a explicat oficialul.

În plus, sala de operație nu are filtru pentru bolnavi și nici pentru personalul medical, iar echipamentele pentru analize rapide de tip point-of-care lipsesc complet.

„Aceste dotări sunt obligatorii prin lege și lipsa lor pune în pericol viața pacienților”, a adăugat Rogobete.

La nivelul sterilizării blocului operator, echipa de control a descoperit un autoclav nefuncțional, ceea ce ridică semne grave de întrebare privind siguranța actului medical.

Produsele de sânge, depozitate într-un frigider de uz casnic

Un alt aspect alarmant semnalat de ministru privește unitatea de transfuzie sanguină, care deși există formal, nu respectă normele. Produsele de sânge și plasma sunt păstrate într-un frigider de uz casnic, neavizat de Centrul de Transfuzie.

„Depozitarea sângelui în condiții improprii este o abatere gravă și poate duce la consecințe tragice, așa cum s-a întâmplat în acest caz”, a avertizat Rogobete.

Ministrul Sănătății a catalogat situația de la spitalul privat din Constanța drept un exemplu de iresponsabilitate administrativă și un semnal de alarmă pentru întregul sistem sanitar.

„Este inacceptabil ca o unitate medicală să funcționeze atâția ani fără să respecte cele mai elementare norme de siguranță. Aceste abateri nu sunt simple erori, ci pericole directe pentru pacienți”, a conchis Alexandru Rogobete.

Raportul complet urmează să fie transmis Parchetului și autorităților locale, pentru stabilirea răspunderii celor care au permis funcționarea unui „spital-hotel” în afara oricărui cadru legal.

Directorul DSP Constanţa va fi demis. Spitalul privat rămâne fără autorizaţie

Ministrul a precizat că spitalului privat i-a fost retrasă autorizaţia de funcţionare pentru blocul operator şi pentru secţia de terapie intensivă (ATI), până la remedierea tuturor neregulilor constatate. În plus, unitatea medicală a fost sancţionată cu amenzi contravenţionale de peste 60.000 de lei.

„Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa va fi demis începând cu data de astăzi. La nivelul unităţii sanitare a fost retrasă autorizaţia de funcţionare pentru blocul operator şi pentru secţia de terapie intensivă până la intrarea în legalitate, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, au fost aplicate amenzi contravenţionale de peste 60.000 de lei”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete, într-o conferinţă de presă susţinută la Ministerul Sănătăţii.

El a subliniat că nu se va pronunţa asupra unei posibile culpe medicale, această parte fiind în prezent analizată de Colegiul Medicilor.

„Nu mă pronunţ cu privire la o posibilă culpă medicală. În momentul de faţă există o anchetă a Colegiului Medicilor, care analizează foile pacienţilor, conduita terapeutică şi sigur că vor veni cu un răspuns, dacă există sau nu o situaţie de malpraxis. Însă, din punct de vedere administrativ, ca ministru al Sănătăţii, nu pot tolera ca acest lucru să continue la infinit”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a adăugat că cele două rapoarte întocmite în urma verificărilor – cel al Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii – au fost transmise Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Parchetului General, pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea responsabilităţilor legale.

În încheiere, Alexandru Rogobete a transmis condoleanţe familiilor afectate de tragedia de la Constanţa, exprimând regretul faţă de pierderea suferită şi condamnând lipsa de responsabilitate din sistemul medical.

„Transmit sincere condoleanţe familiilor care au suferit din cauza nepăsării şi neputinţei sistemului. Această tragedie trebuie să fie un semnal că lucrurile nu pot rămâne aşa.”

Măsurile anunţate de ministru marchează prima reacţie fermă la nivel administrativ după tragedia petrecută la spitalul privat Armonia, unde anchetele au scos la iveală multiple nereguli privind funcţionarea secţiilor AŢI şi a blocului operator.