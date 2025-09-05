Ce pensie primește o îngrijitoare româncă după 20 de ani de muncă în Germania sau Austria

Mii de românce muncesc ca îngrijitoare în Germania și Austria, însă întrebarea care le preocupă pe cele mai multe este ce pensie vor primi după două decenii de contribuții. Răspunsul diferă semnificativ între cele două state, unde sistemele de calcul și pragurile minime sunt reglementate distinct.

Pensia în Germania: puncte, praguri și impozite

În Germania, pensia se calculează pe baza unui sistem de puncte. Pentru un salariu mediu brut anual (circa 49.000 de euro în 2025), se primește 1 punct de pensie. Valoarea punctului, actualizată la 40,79 euro în iulie 2025, este elementul central în orice calcul.

O îngrijitoare româncă angajată part-time, cu 24 de ore pe săptămână, câștigă aproximativ 60% din salariul mediu. Astfel, acumulează 0,6 puncte de pensie pe an, echivalentul a 24,5 euro brut pe lună.

După 20 de ani de muncă, pensia ajunge la circa 490 de euro lunar. Cele care lucrează cu normă întreagă și obțin venituri apropiate de media germană acumulează 1 punct anual, adică 40,8 euro. După două decenii, suma se ridică la aproximativ 816 euro brut.

Un prag important este cel de 600 de euro, atins după circa 15 ani de muncă legală la nivelul salariului mediu. Totuși, pentru o pensie apropiată de media germană – aproximativ 1.550 de euro net după 35 de ani – ar fi nevoie de o carieră completă.

De la 1 iulie 2025, pensiile au crescut cu 3,74%, dar rămân puternic impozitate: 83,5% din sumă intră la impozit, doar 16,5% rămânând scutită.

Pensia în Austria: salarii mai mici, dar venit minim garantat

Austria folosește un sistem bazat pe venit și pe anii de contribuții. Pentru o pensie completă sunt necesari 45 de ani de muncă, iar media lunară în 2025 este de aproximativ 1.440 de euro net.

Îngrijitoarele românce care lucrează în regimul ”24-Stunden-Betreuung” câștigă între 1.200 și 1.400 de euro brut, ceea ce duce la contribuții mai mici decât în Germania.

O îngrijitoare part-time acumulează după un an echivalentul a 20-25 de euro pensie viitoare, adică 400-500 de euro după 20 de ani. În schimb, cele care lucrează ture complete pot ajunge la 700-800 de euro după două decenii.

Un avantaj al sistemului austriac este pensia minimă garantată („Ausgleichszulage”). În 2025, aceasta este de 1.110 euro net pentru o persoană singură.

Astfel, dacă pensia calculată se află sub acest nivel, statul o completează, cu condiția ca solicitantul să fi locuit legal în Austria o perioadă lungă, relatează stiridiaspora.ro.

Diferențe mari între cele două sisteme de pensii

Comparând cele două state, rezultă diferențe notabile. Germania leagă pensia strict de punctele acumulate și de salariul mediu, dar impozitele și contribuțiile reduc considerabil suma finală.

Austria oferă pensii mai mici pentru îngrijitoare, însă compensează prin venitul minim garantat, care asigură un trai decent la bătrânețe. După 20 de ani de muncă legală, o îngrijitoare româncă poate primi între 490 și 816 euro în Germania, respectiv între 400 și 800 de euro în Austria.

Cu sprijinul completării statului, venitul minim în Austria urcă însă la 1.110 euro net. În lipsa unor contribuții consistente, ambele sisteme confirmă că viitorul financiar al îngrijitoarelor rămâne fragil după doar două decenii de muncă peste hotare.