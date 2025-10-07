Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 10:52
de Badea Violeta

Cât curent consumă un calorifer electric lăsat toată ziua pornit. Ce sumă ajungi să plătești la sfârșitul lunii

Social
Cât curent consumă un calorifer electric lăsat toată ziua pornit. Ce sumă ajungi să plătești la sfârșitul lunii
Afla cat curent consuma un calorifer electric lasat pornit intreaga zi. Sursa foto: Profimedia

Caloriferele electrice reprezintă o soluție rapidă de încălzire, dar utilizarea lor continuă poate duce la facturi foarte mari la energie. Consumul depinde de puterea aparatului și de numărul de ore în care funcționează zilnic. În acest articol aflăm cât curent consumă un calorifer lăsat să funcționeze toată ziua și ce sumă ai putea ajunge să plătești lunar.

Cât curent consumă un calorifer electric pornit non-stop

Caloriferele electrice au, de regulă, o putere cuprinsă între 1.000 și 2.500 W. Dacă luăm un exemplu mediu de 2.000 W, un calorifer lăsat pornit 24 de ore pe zi va consuma aproximativ 48 kWh pe zi (2 kW × 24 h).

Într-o lună de 30 de zile, acest consum ajunge la aproximativ 1.440 kWh. Consumul poate varia ușor în funcție de termostat, pierderile de căldură și condițiile ambientale, dar această valoare oferă o estimare realistă pentru majoritatea locuințelor.

Cât te costă folosirea aparatului toată ziua

Costul final depinde de prețul energiei electrice. Dacă luăm un tarif mediu de 1 leu/kWh, un calorifer de 2.000 W lăsat să funcționeze continuu poate genera o factură de aproximativ 1.440 de lei pe lună.

Chiar și la un tarif mai mic, de 0,8 lei/kWh, suma ajunge la 1.152 de lei, ceea ce reprezintă o cheltuială considerabilă pentru un singur aparat.

Prin urmare, utilizarea continuă a caloriferelor electrice poate crește rapid costurile la energie, mai ales în lunile reci, când temperatura exterioară scade și aparatul trebuie să funcționeze mai intens.

Vezi și Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO!

Cum poți reduce consumul fără să renunți la căldură

Pentru a evita facturi uriașe, există mai multe soluții eficiente. Folosirea termostatelor și a cronometrelor pentru a limita orele de funcționare reduce consumul fără a compromite confortul.

De asemenea, izolarea ferestrelor și ușilor, evitarea acoperirii caloriferelor și setarea unei temperaturi optime între 19 și 21°C pot diminua energia consumată.

Alegerea unor calorifere electrice moderne, cu eficiență energetică ridicată și modul eco, contribuie semnificativ la reducerea costurilor lunare.

Prin aplicarea acestor măsuri, poți menține locuința caldă și confortabilă, evitând în același timp facturile exagerate care apar atunci când un calorifer electric funcționează non-stop.

Facturile pot fi astfel reduse chiar și la o treime din suma estimată în cazul utilizării continue, păstrând confortul termic necesar pe timpul iernii.

Vezi și Motivul pentru care caloriferul se montează sub fereastră. Explicația la care nu te-ai fi gândit!

Încă un județ din România suspendă cursurile. Toate școlile și grădinițele se închid din cauza codului roșu de ploi
Recomandări
UPDATE eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
UPDATE eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
Pensia anticipată, tot mai greu de obținut. Guvernul anunță condiții mai dure prin Pachetul 3
Pensia anticipată, tot mai greu de obținut. Guvernul anunță condiții mai dure prin Pachetul 3
Timp de utilizare pe iPhone pentru copii: reguli, limite pe aplicații și aprobări la cumpărături
Timp de utilizare pe iPhone pentru copii: reguli, limite pe aplicații și aprobări la cumpărături
Taxă nouă pentru șoferii care vin în București. Primăria Capitalei vrea să aplice o rovinietă locală
Taxă nouă pentru șoferii care vin în București. Primăria Capitalei vrea să aplice o rovinietă locală
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. ANM anunţă cod roşu de ploi torenţiale
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. ANM anunţă cod roşu de ploi torenţiale
Cod roșu de ploi torențiale în București și cinci județe. Fenomene meteo extreme în jumătate din țară
Cod roșu de ploi torențiale în București și cinci județe. Fenomene meteo extreme în jumătate din țară
Ce salariu are un muncitor nepalez în România. Mulți români preferă șomajul în locul acestor bani
Ce salariu are un muncitor nepalez în România. Mulți români preferă șomajul în locul acestor bani
ChatGPT atinge 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal. Sam Altman promite o nouă eră a aplicațiilor inteligente
ChatGPT atinge 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal. Sam Altman promite o nouă eră a aplicațiilor inteligente
Revista presei
Adevarul
Regiunea din România care se sălbăticește în ritm alert. Satele dispar unul câte unul și sunt înghițite de pădure
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 7 octombrie 2025. O zodie are parte de provocări majore, iar alta își găsește jumătatea
Playtech Știri
Carmen Grebenișan a născut! Mesajul emoționant transmis de Alina Ceușan: „Îngerașul este aici!”
Playtech Știri
Cele 4 zodii afectate de Luna Plină din 6 octombrie 2025. Planuri abandonate se pot îndeplini
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...