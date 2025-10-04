Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO

Când temperaturile încep să scadă, un calorifer care nu funcționează optim poate deveni o sursă de disconfort acasă. Mulți proprietari observă că partea de sus este caldă, iar partea de jos rămâne rece — semn că există aer prins în sistem. Când este momentul potrivit să aerisești caloriferul și care este procedura corectă? Iată tot ce trebuie să știi, inclusiv un ghid video pas cu pas.

De ce este necesar să aerisești un calorifer

Aerul din interiorul instalației termice formează zone neuniforme, blocând circulația apei calde prin calorifer. În aceste condiții, agentul termic își pierde din eficiență:

Partea superioară a caloriferului se va încălzi, în timp ce zona inferioară rămâne rece.

Sistemul trebuie să funcționeze sub presiune mai mare, putând genera zgomote sau chiar defecte.

Consumul de energie crește din cauza pierderilor de căldură în sistem.

Prin aerisirea caloriferelor, eliberezi aerul acumulat și permiți apei să circule uniform, maximizând confortul și eficiența termică.

Când trebuie să aerisești caloriferul

Momentul ideal pentru aerisire este la început de sezon, înainte ca sistemul de încălzire să fie folosit în regim continuu. Totodată:

Dacă observi că un calorifer nu se încălzește uniform

După intervenții de mentenanță la instalație (înlocuire conducte, pompe etc.)

Dacă sistemul a fost golit sau complet întreținut

Dacă caloriferul are partea de sus caldă, iar partea de jos rece, e un indiciu clar că este momentul să acționezi.

Pas cu pas: cum se aerisește un calorifer în mod corect

Iată procedeul recomandat:

Oprește sistemul de încălzire

Așteaptă ca centralele sau pompe să se oprească și ca apa din sistem să se răcească un pic, pentru a evita arsuri.

Închide robinetul de tur (robinetul de admisie a apei calde)

Este necesar să oprești fluxul de apă care intră în calorifer.

Deschide robinetul de retur

Astfel, presiunea din sistem scade puțin, facilitând evacuarea aerului.

Deschide aerisitorul

Folosește o cheie specială sau șurubelniță (în funcție de model).

Lasă aerul să iasă până apare picătură constantă de apă.

Închide aerisitorul și deschide din nou robinetul de tur

Verifică presiunea în sistem. Dacă scade prea mult, adaugă apă până la nivelul recomandat.

Repeta la toate caloriferele

Începe de la cel mai apropiat de centrală și continuă către cel mai îndepărtat.

Pune instalația în funcțiune

Pornește sistemul de încălzire și verifică dacă toate caloriferele se încălzesc uniform.

Sfaturi utile și avertismente

Nu aerisi caloriferul când sistemul este fierbinte — riști arsuri.

Nu deschide complet aerisitorul, ci gradual, pentru control mai bun asupra fluxului de apă.

Verifică presiunea centralei înainte și după aerisire — ideal trebuie să fie între valorile recomandate (ex. 1,0–1,5 bar, depinde de sistem).

Dacă aerul revine constant sau instalația face zgomote, poate fi necesar un purjor automat sau verificarea eventualelor scurgeri din sistem.

Aerisirea unui calorifer este o operațiune simplă, esențială pentru ca sistemul de încălzire să funcționeze eficient și uniform. Procedura corectă implică oprirea sistemului, manipularea robinetelor, deschiderea aerisitorului și verificarea presiunii. Momentul ideal este la început de sezon sau ori de câte ori observi neuniformități de temperatură în calorifere. Urmează pașii de mai sus pentru un randament termic optim și evitarea costurilor inutile.