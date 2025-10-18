Cât costă să închiriezi vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane? Se spunea că a fost renovată pentru Klaus Iohannis

Imobilul din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, situat în zona Primăverii din Capitală, pentru reabilitarea căruia RA-APPS a cheltuit milioane de euro, este scos acum la închiriere prin licitație publică!

Vila RA-APPS din Aviatorilor, scoasă la închiriere

Vila din Aviatorilor, despre care s-a spus că ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis, este acum destinată activităților comerciale, conform deciziei Guvernului.

Proprietatea este formată din trei corpuri de clădire (C1 + C2 + C3), cu o suprafață construită de 915,54 mp, la care se adaugă o curte de 1.110 mp.

Cât costă chiria pe lună

Tariful de pornire stabilit de RA-APPS este de 35.000 de euro pe lună, iar garanția de participare la licitație este dublă, respectiv 70.000 de euro.

În vara acestui an, valoarea de inventar actualizată a Vilei din Aviatorilor era estimată la 14,46 milioane lei (aproximativ 2,9 milioane euro).

De la reședință prezidențială, la spațiu comercial

Clădirea fusese inițial destinată, printr-o Hotărâre de Guvern adoptată în 10 august 2022, să devină reședință oficială pentru foști șefi de stat ai României. Decizia fusese luată în timpul Guvernului condus de Nicolae Ciucă, iar documentul a fost ulterior desecretizat la solicitarea premierului Marcel Ciolacu.

Pentru modernizarea vilei, RA-APPS a cheltuit nu mai puțin de 13,84 milioane lei, fonduri destinate consolidării, reabilitării și refuncționalizării clădirii.

Regia a explicat costurile ridicate prin faptul că imobilul, construit între 1960 și 1965, prezenta degradări majore și nu fusese proiectat după normele antiseismice actuale. Prin urmare, au fost introduse elemente structurale noi, menite să dubleze rezistența clădirii.

Valoarea imobilului înainte și după lucrări

Înainte de investiții, valoarea de inventar a clădirii era de doar 1,28 milioane lei, iar terenul aferent era evaluat la 12,85 milioane lei. După modernizare, proprietatea a fost reevaluată la peste 14 milioane lei, devenind unul dintre cele mai valoroase imobile aflate în administrarea RA-APPS. Ei bine, acum poate fi închiriată.

Potrivit legislației, foștii președinți ai României au dreptul la o locuință de protocol oferită de stat.

Dintre aceștia, Ion Iliescu a fost singurul care nu a solicitat o astfel de reședință, având locuință proprie. Emil Constantinescu beneficiază deja de una, iar Traian Băsescu a primit recent o nouă locuință oficială, a cărei adresă a fost însă secretizată de Guvernul condus de Ilie Bolojan.