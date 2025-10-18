Ultima ora
Anchetatorii nu au găsit sigiliul la locul exploziei din Rahova, dronele încă adună probe. Toate persoanele decedate sunt femei, conform expertizelor ADN
18 oct. 2025 | 19:56
de Filon Stan

Cât costă să închiriezi vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane? Se spunea că a fost renovată pentru Klaus Iohannis

Social
Cât costă să închiriezi vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane? Se spunea că a fost renovată pentru Klaus Iohannis
Vila din Aviatorilor, despre care s-a spus ca ar fi fost pregatita pentru Klaus Iohannis, scoasa la inchiriat

Imobilul din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, situat în zona Primăverii din Capitală, pentru reabilitarea căruia RA-APPS a cheltuit milioane de euro, este scos acum la închiriere prin licitație publică!

Vila RA-APPS din Aviatorilor, scoasă la închiriere

Vila din Aviatorilor, despre care s-a spus că ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis, este acum destinată activităților comerciale, conform deciziei Guvernului.

Proprietatea este formată din trei corpuri de clădire (C1 + C2 + C3), cu o suprafață construită de 915,54 mp, la care se adaugă o curte de 1.110 mp.

Cât costă chiria pe lună

Tariful de pornire stabilit de RA-APPS este de 35.000 de euro pe lună, iar garanția de participare la licitație este dublă, respectiv 70.000 de euro.

În vara acestui an, valoarea de inventar actualizată a Vilei din Aviatorilor era estimată la 14,46 milioane lei (aproximativ 2,9 milioane euro).

De la reședință prezidențială, la spațiu comercial

Clădirea fusese inițial destinată, printr-o Hotărâre de Guvern adoptată în 10 august 2022, să devină reședință oficială pentru foști șefi de stat ai României. Decizia fusese luată în timpul Guvernului condus de Nicolae Ciucă, iar documentul a fost ulterior desecretizat la solicitarea premierului Marcel Ciolacu.

Pentru modernizarea vilei, RA-APPS a cheltuit nu mai puțin de 13,84 milioane lei, fonduri destinate consolidării, reabilitării și refuncționalizării clădirii.

Regia a explicat costurile ridicate prin faptul că imobilul, construit între 1960 și 1965, prezenta degradări majore și nu fusese proiectat după normele antiseismice actuale. Prin urmare, au fost introduse elemente structurale noi, menite să dubleze rezistența clădirii.

Valoarea imobilului înainte și după lucrări

Înainte de investiții, valoarea de inventar a clădirii era de doar 1,28 milioane lei, iar terenul aferent era evaluat la 12,85 milioane lei. După modernizare, proprietatea a fost reevaluată la peste 14 milioane lei, devenind unul dintre cele mai valoroase imobile aflate în administrarea RA-APPS. Ei bine, acum poate fi închiriată.

Potrivit legislației, foștii președinți ai României au dreptul la o locuință de protocol oferită de stat.
Dintre aceștia, Ion Iliescu a fost singurul care nu a solicitat o astfel de reședință, având locuință proprie. Emil Constantinescu beneficiază deja de una, iar Traian Băsescu a primit recent o nouă locuință oficială, a cărei adresă a fost însă secretizată de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Substanță chimică cu efecte endocrine, găsită în suzete pentru bebeluși. Două mărci se vând și în România
Substanță chimică cu efecte endocrine, găsită în suzete pentru bebeluși. Două mărci se vând și în România
Serialul de pe Netflix care a înfuriat oficialii armatei americane: Pentagonul îl numește „gunoi woke”
Serialul de pe Netflix care a înfuriat oficialii armatei americane: Pentagonul îl numește „gunoi woke”
Moment uluitor în blocul din Rahova. Un bărbat, aplaudat de locatari după ce a salvat o rochie de mireasă dintre dărâmături, deşi nu avea voie să intre în clădire
Moment uluitor în blocul din Rahova. Un bărbat, aplaudat de locatari după ce a salvat o rochie de mireasă dintre dărâmături, deşi nu avea voie să intre în clădire
Cea mai frumoasă pădure în culori de toamnă, la mai puțin de două ore de București. Este de neratat
Cea mai frumoasă pădure în culori de toamnă, la mai puțin de două ore de București. Este de neratat
Stagiile de cotizare se iau în calcul la pensie. Când este valabilă facultatea?
Stagiile de cotizare se iau în calcul la pensie. Când este valabilă facultatea?
Un nou cutremur într-o zonă neobişnuită din România. Seismul a avut loc la o adâncime de 5 kilometri
Un nou cutremur într-o zonă neobişnuită din România. Seismul a avut loc la o adâncime de 5 kilometri
Cum poţi recupera perioada de muncă în care societatea nu a plătit contribuțiile aferente către stat
Cum poţi recupera perioada de muncă în care societatea nu a plătit contribuțiile aferente către stat
Când se primesc banii pentru plata facturile la energie electrică. Detaliu important pentru români
Când se primesc banii pentru plata facturile la energie electrică. Detaliu important pentru români
Revista presei
Adevarul
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat”
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 19 octombrie 2025. Prudență și disciplină, sfatul astrologilor pentru nativii Capricron
Playtech Știri
Zodiile care își îmbunătățesc relațiile în săptămâna 20 și 26 octombrie 2025. Văd lucrurile diferit
Playtech Știri
Era unul dintre cei mai frumoşi actori de la Hollywood, însă acum este de nerecunoscut. Toate femeile îl adorau în anii ’90
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...