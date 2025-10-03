Cât costă să faci fundația unei case de 100 mp în 2025. Detalii despre materiale și etape

În România, construirea fundației pentru o casă de circa 100 de metri pătrați reprezintă una dintre primele etape structurale și una dintre cele mai importante, atât din perspectiva stabilității, cât și a costurilor totale. Estimările actuale pentru 2025 plasează costul unei fundații complete undeva între 6.000 și 12.000 de euro, în funcție de mai mulți factori tehnici și de amplasament.

Factori determinanți în stabilirea costului

Prețul unei fundații nu poate fi fix pentru toate cazurile — sunt câțiva factori care pot face diferența:

Tipul de sol

Dacă solul are capacitate portantă slabă, este necesară consolidare suplimentară (piloți, pali forțați sau alte soluții), ceea ce crește costul.

Adâncimea fundației

Zonele cu un nivel freatic ridicat sau terenuri înclinate impun fundații mai adânci.

Tipul fundației

Fundaţie continuă, fundație pe radier, fundații pe piloni sau fundații izolate garantate — fiecare variantă are costuri distincte.

Materiale folosite

Beton de clasă mai mare, armături mai robuste, cofraje de calitate superioară și hidroizolația influențează prețul final.

Manopera și accesul pe șantier

Costurile locale cu forța de muncă, accesul utilajelor și distanța pentru transportul materialelor pot crește bugetul.

Izolații și hidroizolații

După turnarea fundației, e necesară protecția împotriva apei și izolarea termică sub placa de fundare.

Estimări de preț pe metru pătrat și pe material

Lucrările de tip radier + beton + izolații pot costa între 400 și 600 lei/mp pentru fundație, incluzând turnarea betonului, sudarea armăturii și hidroizolația verticală.

Dacă extrapolăm pentru 100 mp (suprafață fundație proiectată), costul total ar putea fi între 40.000 și 60.000 lei (echivalent circa 8.000 – 12.000 euro, în funcție de curs și regiune). Aceasta este o estimare orientativă, valabilă pentru o fundație standard, fără probleme de sol.

Pe partea de materiale, prețul pentru un metru cub de beton (în funcție de clasa acestuia) poate varia între 295 și 400 lei/mc (de la clase mai slabe la clase mai rezistente). Beton de clasă medie folosit la fundații (ex. B200–B250) se situează în jur de 315-330 lei/mc.

Manopera de armare, cofraj și turnare, este incluse în costuri tipice; de exemplu, lucrările de armare, cofrare și turnare beton sunt analizate ca elemente separate în piața actuală. De asemenea, prețurile orientative sunt: săpături fundație (~ 400 lei / m³), montaj cofraje (~ 100 lei / m²), turnare beton în fundații (~ 10 lei / m³ adăugat la costuri) etc.

Etapele fundamentării și ceea ce implică

O fundație completă trece prin aceste faze principale:

Studiu geotehnic și proiect structural – evaluarea solului și proiectarea fundației adaptate.

Săpături și excavație – se săpă terenul după adâncimea proiectată, inclusiv disparatul stratului vegetal.

Compactare și strat de beton de egalizare – uneori între 5-10 cm de betoane slabe pentru nivelare.

Montarea cofrajelor și armăturilor – plasarea barelor de oțel conform proiectului.

Turnare beton structural – utilizarea betonului de clasa adecvată în fundație.

Vibrare și finisare – confirmarea compactării și a planitudinii.

Hidroizolație și protecție – aplicarea unei membrane hidroizolante și eventual strat de protecție.

Izolație termică la subsol – dacă se prevede placă pe sol cu izolație dedesubt.

Înapoierea cu teren (umpluturi) – punerea pământului înapoi și compactarea.

Este recomandat ca o firmă specializată să execute fundația, iar proiectul structural să fie avizat – economia falsă la fundație poate duce la fisuri grave sau tasări.

Exemplu orientativ de buget

Să luăm un scenariu mediu:

Fundație tip radier, cu armătură și beton de clasă medie

Preț de execuție: 500 lei/mp

Suprafață fundație 100 mp

Calcul: 100 mp × 500 lei/mp = 50.000 lei (circa 10.000-11.000 euro, în funcție de curs). În zone cu sol dificil, costul poate crește semnificativ.

Concluzie și recomandări

În 2025, o fundație completă pentru o casă de 100 mp poate costa între 6.000 și 12.000 euro, echivalent 40.000-70.000 lei, în funcție de regiune și complexitate.

Pentru a optimiza costurile, este esențial să alegeți soluția de fundație adaptată structurii și solului, să cereți devize și să solicitați firme cu referințe bune.

Evitați compromisurile la hidroizolație și armătură — erorile de design sau execuție pe fundație pot avea consecințe majore (crăpături, infiltrații, degradare structurală).