Cât costă omleta bio din localul lui Dragoș Pătraru. Prețul preparatului care atrage clienți în Ploiești

Într-o perioadă în care tot mai mulți români caută alternative sănătoase pentru mesele de zi cu zi, Cafeneaua Nației din Ploiești se impune ca un reper culinar al simplității, autenticității și calității. Fondată de jurnalistul Dragoș Pătraru, locația atrage clienți printr-un meniu 100% vegetarian, cu preparate bio și prețuri accesibile.

Dragoș Pătraru nu este doar o voce critică în spațiul public, ci și un promotor activ al alimentației echilibrate și sustenabile. Cafeneaua Nației, pe care a deschis-o în orașul său natal, reflectă întocmai aceste principii.

Fiecare preparat din meniu este gândit pentru a oferi atât savoare, cât și valoare nutritivă, iar ingredientele provin majoritar de la producători locali. Astfel, pe lângă gustul autentic, clienții susțin indirect economia circulară și reducerea amprentei ecologice.

Printre cele mai populare alegeri din meniu se numără omleta vegetariană, preparată din trei ouă, salată verde, roșii cherry, pâine și un mix de semințe.

Porția are 325 de grame și costă 32 de lei – un preț mai mult decât rezonabil, având în vedere că ingredientele sunt 100% bio, relatează fanatik.ro.

Într-un peisaj gastronomic în care preparatele etichetate drept ”sănătoase” ajung deseori la prețuri exagerate, omleta din Cafeneaua Nației vine ca o alternativă corectă pentru buzunarul clientului obișnuit.

Tot la 32 de lei, clienții pot comanda și shakshuka – un preparat de inspirație nord-africană, adaptat la specificul vegetarian al localului. Cu o greutate de 350 de grame, shakshuka este o alegere sățioasă și aromată, păstrând echilibrul dintre tradiție și inovație.

Pe lângă preparatele savuroase, atmosfera din Cafeneaua Nației este adesea lăudată de cei care îi trec pragul. Personalul prietenos, servirea promptă și ambientul plăcut sunt puncte forte remarcate frecvent în recenziile online. Un client a împărtășit pe rețelele sociale:

”Am avut o experiență minunată la cafenea. Fiind nevegetarieni, ne-a plăcut mâncarea, serviciul a fost impecabil și prietenos. Personalul vorbea și engleza.

Voi reveni în timpul zilei pentru a experimenta oferta de cafea, care a fost foarte apetisantă. Am savurat o ceașcă de ceai excelentă și am fost impresionat de varietatea oferită. Per total, am fost încântați.”