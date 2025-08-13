Cât costă cazarea la hotelul în care stau Dani şi Gabriela Oțil, în Turcia? Locul de joacă l-a fermecat pe Tiago din prima clipă

Dani, Gabriela Oțil și fiul lor se bucură de momente de relaxare în Bodrum, Turcia. Cazarea lor într-un resort de lux le permite să exploreze atracțiile stațiunii și să petreacă timp de calitate în familie. Micuțul Tiago a fost fermecat imediat de locul de joacă din hotel, transformând vacanța într-o experiență de neuitat.

Dani şi Gabriela Oțil, vacanță de poveste în Turcia

Familia Oțil a ales să se cazeze la Vogue Hotel Supreme Bodrum, un resort de 5 stele situat în Golful Torba, înconjurat de pini și cu două plaje ce însumează 750 de metri.

Proprietatea se întinde pe o suprafață impresionantă de 400.000 m² și include facilități de top pentru întreaga familie. Pe lângă piscinele exterioare și zona Candyland cu 33 de tobogane, hotelul oferă spa, groapă cu nisip și parc de distracții pentru copii, toate în regim ultra all-inclusive.

Camerele sunt decorate cu gust și dispun de TV cu ecran plat, aer condiționat, WiFi de mare viteză, seif și minibar. Fiecare cameră include balcon și zonă de relaxare, iar unele au vedere la mare. Ceaiul și cafeaua sunt oferite gratuit în fiecare cameră, completând experiența de confort și răsfăț.

Cât costă cazarea și distracția?

Dar cât costă cazarea în locul de vis? Ei bine, la o privire mai atentă pe Booking, trei nopți de cazare pentru doi adulți și un copil costă circa 27.363 lei, un preț ce reflectă standardele ridicate ale resortului și facilitățile oferite.

În plus, o zi de distracție în zona Candyland pentru aceeași familie costă 220 euro, permițându-le micuților să se bucure de toboganele acvatice și activitățile dedicate lor.

Această vacanță le oferă soților Oțil oportunitatea de a petrece timp de calitate împreună, departe de agitația zilnică și de programul încărcat al cuplului. Tiago, în special, a fost fascinat de zona de joacă și toboganele de apă, transformând fiecare zi într-o adevărată aventură.

Relaxare și momente de familie

Gabriela Oțil și Dani profită de această escapadă pentru a se relaxa și a se reconecta cu fiul lor. Blondina a atras atenția fanilor pe rețelele sociale prin imagini din vacanță, prezentând ținute elegante și o siluetă impecabilă. Dani, la rândul său, se bucură de liniștea oferită de resort și de peisajele spectaculoase ale Golfului Torba.

Vacanța la Vogue Hotel Supreme Bodrum nu este doar o ședere de lux, ci o experiență completă de relaxare, distracție și explorare, oferind familiei Oțil clipe de neuitat în Turcia. Pentru Tiago, locul de joacă a fost punctul culminant, făcând fiecare moment în resort o amintire prețioasă pentru întreaga familie.

