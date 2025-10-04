Cât consumă o centrală pe gaz în 24 de ore. Exemplu de calcul pentru apartament cu 2 sau 3 camere

O centrală termică pe gaz este una dintre cele mai populare soluții de încălzire în România, dar și una dintre cele mai greu de estimat în privința consumului. Factura depinde de mulți factori — de la dimensiunea locuinței și gradul de izolație, până la temperatura dorită în casă. Totuși, se pot face calcule orientative pentru a afla cât gaz consumă o centrală într-o zi obișnuită de iarnă.

De ce diferă consumul de la o locuință la alta

Centrala pe gaz nu are un consum fix, ci variază în funcție de randament, tipul de construcție și regimul termic setat. Un apartament bine izolat, cu ferestre termopan și pereți exteriori protejați, va consuma semnificativ mai puțin decât unul vechi, fără îmbunătățiri termice.

De asemenea, dacă temperatura din interior este menținută la 22–23°C, centrala va funcționa mai des decât dacă este setată la 20°C.

Randamentul mediu al centralelor moderne, în condensare, este de aproximativ 90–95%, ceea ce înseamnă că transformă aproape toată energia gazului în căldură utilă. În schimb, modelele mai vechi, cu tiraj natural, pot coborî la 75–80%, crescând astfel consumul zilnic.

Cât gaz consumă o centrală într-o zi de iarnă

Pentru o estimare simplă, se pornește de la necesarul termic: în general, un apartament are nevoie de circa 50–70 W pe metru pătrat pentru a fi încălzit corect.

Prin urmare, un apartament de 50 m² (cu 2 camere) necesită în jur de 3–3,5 kW de energie termică, iar unul de 70 m² (cu 3 camere), între 4,5 și 5 kW.

O centrală de 24 kW nu funcționează continuu la putere maximă, ci doar atunci când este nevoie. În medie, într-o zi friguroasă, ea poate merge efectiv între 4 și 8 ore. La un consum de aproximativ 1,1–1,3 m³ de gaz pe oră la sarcină medie, rezultă:

Pentru un apartament de 2 camere: 5–7 m³ de gaz/zi

Pentru un apartament de 3 camere: 7–10 m³ de gaz/zi

Aceste valori pot varia în funcție de temperatură, izolație, numărul de locatari și apa caldă folosită.

Cum poți reduce consumul zilnic de gaz

Pentru a economisi, se recomandă folosirea unui termostat programabil, aerisirea corectă a caloriferelor și menținerea unei temperaturi constante. O reducere de doar 1°C în interior poate scădea consumul cu aproximativ 5–6%.

De asemenea, izolarea ferestrelor și închiderea ușilor spre camerele mai reci pot face o diferență vizibilă în factura finală. Așadar, consumul unei centrale pe gaz în 24 de ore variază între 5 și 10 metri cubi, în funcție de condițiile de locuire și eficiența sistemului.

O gestionare atentă a căldurii și o întreținere periodică a centralei pot transforma confortul termic într-o soluție durabilă și mai economică pe termen lung.