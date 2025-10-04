Ultima ora
Sean ‘Diddy’ Combs, condamnat la peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism. Rapperul va plăti și o amendă de 500.000 de dolari”
04 oct. 2025 | 08:50
de Badea Violeta

Cât consumă o centrală pe gaz în 24 de ore. Exemplu de calcul pentru apartament cu 2 sau 3 camere

Social
Cât consumă o centrală pe gaz în 24 de ore. Exemplu de calcul pentru apartament cu 2 sau 3 camere
Care este consumul unei centrale pe gaz intr-o zi? Sursa foto: Profimedia

O centrală termică pe gaz este una dintre cele mai populare soluții de încălzire în România, dar și una dintre cele mai greu de estimat în privința consumului. Factura depinde de mulți factori — de la dimensiunea locuinței și gradul de izolație, până la temperatura dorită în casă. Totuși, se pot face calcule orientative pentru a afla cât gaz consumă o centrală într-o zi obișnuită de iarnă.

De ce diferă consumul de la o locuință la alta

Centrala pe gaz nu are un consum fix, ci variază în funcție de randament, tipul de construcție și regimul termic setat. Un apartament bine izolat, cu ferestre termopan și pereți exteriori protejați, va consuma semnificativ mai puțin decât unul vechi, fără îmbunătățiri termice.

De asemenea, dacă temperatura din interior este menținută la 22–23°C, centrala va funcționa mai des decât dacă este setată la 20°C.

Vezi și:
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi
Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile

Randamentul mediu al centralelor moderne, în condensare, este de aproximativ 90–95%, ceea ce înseamnă că transformă aproape toată energia gazului în căldură utilă. În schimb, modelele mai vechi, cu tiraj natural, pot coborî la 75–80%, crescând astfel consumul zilnic.

Cât gaz consumă o centrală într-o zi de iarnă

Pentru o estimare simplă, se pornește de la necesarul termic: în general, un apartament are nevoie de circa 50–70 W pe metru pătrat pentru a fi încălzit corect.

Prin urmare, un apartament de 50 m² (cu 2 camere) necesită în jur de 3–3,5 kW de energie termică, iar unul de 70 m² (cu 3 camere), între 4,5 și 5 kW.

O centrală de 24 kW nu funcționează continuu la putere maximă, ci doar atunci când este nevoie. În medie, într-o zi friguroasă, ea poate merge efectiv între 4 și 8 ore. La un consum de aproximativ 1,1–1,3 m³ de gaz pe oră la sarcină medie, rezultă:

  • Pentru un apartament de 2 camere: 5–7 m³ de gaz/zi
  • Pentru un apartament de 3 camere: 7–10 m³ de gaz/zi

Aceste valori pot varia în funcție de temperatură, izolație, numărul de locatari și apa caldă folosită.

Cum poți reduce consumul zilnic de gaz

Pentru a economisi, se recomandă folosirea unui termostat programabil, aerisirea corectă a caloriferelor și menținerea unei temperaturi constante. O reducere de doar 1°C în interior poate scădea consumul cu aproximativ 5–6%.

De asemenea, izolarea ferestrelor și închiderea ușilor spre camerele mai reci pot face o diferență vizibilă în factura finală. Așadar, consumul unei centrale pe gaz în 24 de ore variază între 5 și 10 metri cubi, în funcție de condițiile de locuire și eficiența sistemului.

O gestionare atentă a căldurii și o întreținere periodică a centralei pot transforma confortul termic într-o soluție durabilă și mai economică pe termen lung.

Iarna a pus stăpânire și pe Bulgaria. Autostrăzile, blocate de viscol și ninsori: ”Stau pe loc de 3 ore lângă Botevgrad”
Recomandări
Descoperirea care ar putea preveni insuficiența cardiacă la pacienții cu diabet
Descoperirea care ar putea preveni insuficiența cardiacă la pacienții cu diabet
Actorul Remo Girone, celebrul Tano Cariddi din seria Caracatița, a murit la 76 de ani, la Monte Carlo
Actorul Remo Girone, celebrul Tano Cariddi din seria Caracatița, a murit la 76 de ani, la Monte Carlo
REVIEW „The Life of Chuck”, un film după scrierile lui Stephen King atipic pe marele ecran
REVIEW „The Life of Chuck”, un film după scrierile lui Stephen King atipic pe marele ecran
Până la 525 de lei pentru pensionari înaintea sărbătorilor de iarnă. Românii vulnerabili care se califică pentru cele două ajutoare
Până la 525 de lei pentru pensionari înaintea sărbătorilor de iarnă. Românii vulnerabili care se califică pentru cele două ajutoare
Sistemul nostru solar ar ascunde o planetă misterioasă. Au fost descoperite noi indicii despre „Planeta Y”
Sistemul nostru solar ar ascunde o planetă misterioasă. Au fost descoperite noi indicii despre „Planeta Y”
Cum strângi rapid frunzele uscate din curte, conform unui specialist. Aşa faci curățenie rapid, fără efort
Cum strângi rapid frunzele uscate din curte, conform unui specialist. Aşa faci curățenie rapid, fără efort
Lacrimosa va concerta într-un format diferit la EERA, în București. Motivul pentru care Anne Nurmi nu va putea fi prezentă i-a întristat pe fanii trupei
Lacrimosa va concerta într-un format diferit la EERA, în București. Motivul pentru care Anne Nurmi nu va putea fi prezentă i-a întristat pe fanii trupei
Sfânta Parascheva 2025: Programul complet al pelerinajului de la Iași
Sfânta Parascheva 2025: Programul complet al pelerinajului de la Iași
Revista presei
Adevarul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Zodia căreia îi surâde soarta, va primi o veste extraordinară
Playtech Știri
Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul cu Antena 1. Ce detalii a dat despre o secvență nedifuzată de la emisiunea Asia Express
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...