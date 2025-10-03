Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 15:42
de Badea Violeta

Social
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 3 camere
Cat gaz consuma centrala termica, in functie de marimea casei? Sursa foto: Profimedia

În sezonul rece, centrală termică pe gaz reprezintă principala sursă de încălzire pentru multe locuințe. Consumul acesteia variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv dimensiunea locuinței, gradul de izolație și temperatura setată. În acest articol, vom analiza consumul mediu al unei centrale termice pe gaz într-un apartament cu 3 camere și vom oferi un exemplu concret de calcul.

Factori care influențează consumul

Consumul unei centrale termice pe gaz depinde de mai mulți factori:

  • Suprafața locuinței: Apartamentele mai mari necesită mai multă energie pentru încălzire.
  • Izolația termică: Locuințele bine izolate păstrează căldura mai mult timp, reducând necesarul de energie
  • Temperatura setată: Fiecare grad în plus pe termostat poate crește consumul cu până la 6%.
  • Eficiența centralei: Centralele moderne în condensare sunt mai eficiente decât cele vechi.
  • Durata de funcționare zilnică: Orele în care centrala este activă influențează consumul total.

Exemplu de calcul pentru un apartament cu 3 camere

Să presupunem un apartament cu 3 camere, având o suprafață de 70–80 mp, situat într-o zonă cu climă temperată. În condiții normale de izolație și utilizare, consumul mediu lunar de gaz poate fi estimat astfel:

  • Consum zilnic: Aproximativ 10–12 mc de gaz.
  • Consum lunar: Între 300 și 360 mc de gaz.

Acest consum se poate traduce într-un cost lunar de aproximativ 90–120 lei, în funcție de prețul gazului și de eficiența centralei. Este important de menționat că aceste valori sunt estimative și pot varia în funcție de condițiile specifice ale fiecărei locuințe.

Reducerea consumului și economisirea energiei

Pentru a reduce consumul de gaz și a economisi energie, se recomandă următoarele măsuri:

  • Îmbunătățirea izolației termice: Montarea de feronerie termică și izolarea pereților și feroneriilor pot reduce pierderile de căldură.
  • Utilizarea termostatului programabil: Setarea temperaturii în funcție de programul zilnic poate optimiza consumul.
  • Revizia periodică a centralei: O centrală întreținută corespunzător funcționează mai eficient și consumă mai puțin gaz.
  • Utilizarea unor centrale moderne în condensare: Acestea sunt mai eficiente și reduc consumul de gaz.

În concluzie, consumul unei centrale termice pe gaz într-un apartament cu 3 camere depinde de mai mulți factori, iar estimările pot varia. Implementarea măsurilor de economisire a energiei poate contribui semnificativ la reducerea costurilor lunare și la creșterea confortului termic în locuință.

