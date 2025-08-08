Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră

Românii care cotizează la fondurile de pensii private vor beneficia de un nou sistem de plată a pensiilor, reglementat recent de Guvern. Legea introduce o perioadă de plată eșalonată extinsă la 10 ani, o schimbare semnificativă față de perioada de maximum 5 ani, prevăzută de legislația actuală.

Noile reglementări vin să aducă claritate în faza de plată a pensiilor private, care a cunoscut o creștere remarcabilă în ultimii ani.

Două variante de plată și o tranșă inițială de 25%

Potrivit Expunerii de motive, odată îndeplinite condițiile de pensionare, participanții pot alege dintr-o varietate de furnizori și fonduri de plată. Există două opțiuni principale pentru a încasa pensia privată: retragerea programată și pensia viageră. Indiferent de opțiunea aleasă, noua lege permite o retragere inițială de maximum 25% din suma totală acumulată în cont, sub forma unei plăți unice.

Această opțiune se poate exercita o singură dată, la cerere, înainte de începerea plăților lunare. Conform documentului citat, posibilitatea unei plăți inițiale a fost luată în calcul, având în vedere practicile similare din alte state ale Uniunii Europene.

Retragerea programată

Această opțiune permite beneficiarilor să primească o pensie lunară fixă, timp de 10 ani. Valoarea pensiei va fi egală cu indemnizația socială pentru pensionari din sistemul public, care, în prezent, este de 1.281 lei și se actualizează anual. Plățile vor continua până la epuizarea integrală a banilor din cont.

Un avantaj major al acestei opțiuni este că, în cazul decesului beneficiarului înainte de consumarea fondurilor, moștenitorii vor primi suma rămasă în cont. La finalul perioadei de 10 ani, în cazul în care fondurile acumulate sunt mai mari decât valoarea totală a pensiilor plătite, ultima lună va include o plată reziduală, mai mare.

Pensia viageră

Această a doua opțiune este destinată celor care doresc să primească plăți lunare pe toată durata vieții, indiferent de speranța de viață sau de epuizarea fondurilor acumulate inițial. Valoarea pensiei viagere va fi calculată prin metode actuariale, pe baza activului personal al fiecărui membru. Spre deosebire de retragerea programată, în cazul pensiei viagere, moștenitorii nu au garanția că vor primi o sumă rămasă în cont, în cazul decesului beneficiarului.

Un aspect important al noilor reglementări este că transferul banilor către fondul de plată se va face fără comision sau penalitate, iar furnizorii nu au voie să perceapă comisioane din sumele transferate. Trecerea în faza de plată a pensiei se realizează la cererea participantului, fără a fi instituit un termen limită pentru încheierea etapei de acumulare.

Justificarea extinderii perioadei de plată și o privire asupra speranței de viață

Guvernul a justificat extinderea perioadei de plată eșalonată la 10 ani, invocând datele statistice privind speranța de viață a românilor. În Expunerea de motive se menționează că, la o vârstă standard de pensionare de 65 de ani, speranța medie de viață în România este de 79,2 ani pentru femei și 71,3 ani pentru bărbați. Această medie, combinată, a rezultat într-o perioadă de încasare a pensiei de peste 10 ani, ceea ce a susținut decizia de a dubla perioada de plată eșalonată de la 5 la 10 ani.

Evoluția fondurilor de pensii private în România

Legea vine într-un moment în care fondurile de pensii private (Pilonul II și Pilonul III) au înregistrat o creștere spectaculoasă. Între 2011 și 2024, plățile totale din Pilonul II și Pilonul III au depășit 500 de milioane de lei. Mai mult, plățile eșalonate, solicitate de participanți începând cu 2018, au ajuns la o valoare totală de peste 563 de milioane de lei pentru Pilonul II și peste 38 de milioane de lei pentru Pilonul III, în perioada 2018 – 2024. Această evoluție arată o conștientizare tot mai mare a importanței acestor fonduri pentru viitorul financiar al românilor.

Legea urmează să intre în vigoare la un an de la publicarea sa în Monitorul Oficial.