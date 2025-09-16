Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case private

Munca casnică este una dintre cele mai răspândite oportunități pentru românii care aleg să lucreze în Italia. Curățenia în case private, întreținerea gospodăriei și îngrijirea persoanelor asistate sunt activități ce au cerere constantă. Totuși, remunerațiile, tipurile de contracte și condițiile diferă mult în funcție de nivelul de calificare, natura muncii și reglementările locale. În acest articol vei afla cifrele actualizate pentru plata pe oră, ce contracte se oferă și ce drepturi trebuie respectate.

Tarife orare actuale pentru lucrătoare casnice și menajere

Conform informațiilor recente, româncele care lucrează ca lucrători casnici, bonă sau menajeră în Italia pot câștiga:

La nivelurile cele mai de bază (nivel A) remunerația pe oră este de aproximativ 4,83 euro/oră.

Pentru nivel AS, tariful orar urcă la 5,69 euro/oră.

Nivelurile medii, cum sunt B, BS, C, CS, oferă între ~ 6,00 și 8,50 euro/oră, în funcție de categorie și de orele de muncă, zi/noapte, dacă persoana asistată este una sau mai multe.

De exemplu, pentru nivelul DS, plata poate ajunge până la 8,57 euro/oră în anumite condiții.

Ce contracte se oferă pentru muncă în case private

Contractele pentru menajere, bonă și îngrijitori domestici sunt reglementate în Italia prin Contractul Colectiv Național de Muncă (CCNL) pentru lucrători domestici. Aceste contracte stabilesc drepturi și responsabilități clar definite.

Tipurile de contracte frecvent întâlnite includ:

Contract permanent / pe perioadă nedeterminată: raport normal de muncă, cu ore clare, beneficii, drepturi la concediu, indemnizații și protecție socială.

Contract pe perioadă determinată: pentru situații temporare sau sezoniere, sau când angajatorul nu poate garanta stabilitatea pe termen lung.

Contract ocazional / prestazioni occasionali / libretto famiglia: pentru muncă sporadică la domiciliul angajatorului, fără un program fix, plăți la oră, mai puține beneficii decât în contractele standard.

Exemplu concret: nivel salarial și diferențe

Potrivit datelor pentru 2024-2025:

Nivelul “A” (lucrător casnic de bază) primește ~ 5,30 euro/oră.

Nivelul “BS” ajunge la ~ 7,03 euro/oră.

Nivelul “D” oferă tarife de ~ 9,03 euro/oră pentru lucrători casnici cu responsabilități mai mari.

Salariile lunare variază în funcție de norma de muncă, dacă se locuiește la domiciliul persoanei asistate sau nu, dacă serviciile sunt pe timpul nopții etc. De exemplu, la nivelul D și DS salariul lunar pentru cei care locuiesc la domiciliul persoanei asistate poate depăși 1.200 de euro.

Drepturi, beneficii și variații legale

Contractele domestice în Italia trebuie să respecte CCNL-ul corespunzător, care prevede:

perioada de probă, încadrarea în nivel, numărul de ore/zi și săptămână, plata orelor suplimentare;

dacă lucrătoarea locuiește la domiciliul persoanei asistate, există beneficii pentru cazare și masă ce pot fi incluse în salariu sau ca indemnizații;

plata suplimentară pentru serviciile de noapte, sporuri etc.

De exemplu, lucrătorii care nu locuiesc la domiciliul persoanei asistate și prestează servicii de noapte pot avea salarii lunare peste 1.100-1.400 de euro, în funcție de nivel.

Româncele care fac curățenie în case private în Italia pot câștiga între ≈ 4,83 euro / oră la nivel de bază până la ≈ 9-10 euro / oră pentru niveluri superioare, îngrijire complexă sau muncă de noapte. Contractele pot fi pe perioadă nedeterminată, determinată sau ocazională, în funcție de nevoile angajatorului și de acordurile CCNL.

Este important ca fiecare lucrătoare să ceară un contract scris care să prevadă nivelul de încadrare, numărul de ore, plata pe oră, drepturile legale și eventualele beneficii (cazare, masă, sporuri).