Cât ar putea costa iPhone 17 Pro, dar și ce ai putea primi în plus pentru banii dați

Se pare că zilele în care modelele iPhone Pro începeau de la 999 de dolari s-ar putea încheia odată cu lansarea iPhone 17 Pro, programată pentru septembrie 2025.

Potrivit unui zvon recent provenit de la leaker-ul chinez Instant Digital, versiunea Pro ar putea fi disponibilă la un preț de aproximativ 1.050 de dolari înainte de taxe în Statele Unite.

În același timp, Apple ar urma să dubleze capacitatea de stocare standard, de la 128 GB la 256 GB, ceea ce ar însemna că versiunile cu 128 GB nu vor mai fi disponibile.

Creșterea aparent minoră de 50 de dolari poate părea surprinzătoare, având în vedere că majorarea stocării adaugă valoare semnificativă.

Comparativ, pentru iPhone 16 Pro, trecerea de la 128 GB la 256 GB presupunea un cost suplimentar de 100 de dolari, ducând prețul total la 1.099 de dolari înainte de taxe.

Ce spun influencerii și comunitatea tech

Influencerul Austin Evans, cunoscut pentru canalul său de YouTube cu peste 5,68 milioane de abonați, a declarat pentru CNET că este „ciudat” ca Apple să ajusteze prețul în acest mod, dar și-a exprimat entuziasmul pentru noile funcții.

Evans a menționat, de asemenea, că, deși noul design mai subțire pare interesant, modelele Pro sunt preferatele sale datorită camerelor performante și upgrade-urilor video anticipate.

Fanii brandului așteaptă cu nerăbdare ca Apple să ofere o experiență completă, care să combine puterea procesorului, capacitatea de stocare și calitatea video superioară.

Creșterea costurilor de producție și inflația pot fi, de asemenea, factori determinanți în ajustarea prețurilor pentru noul model.

Evoluția iPhone Pro, dar și alte detalii despre contextul actual

Modelul iPhone Pro a debutat acum șase ani, cu iPhone 11 Pro, la prețul de 999 de dolari. De atunci, Apple a menținut această sumă ca standard pentru versiunile Pro, însă inflația și costurile mai mari ale componentelor, lanțurilor de aprovizionare și forței de muncă au făcut ca un preț sub 1.000 de dolar să devină improbabil.

În prezent, nu există informații clare dacă și varianta iPhone 17 Pro Max va avea parte de o creștere similară de preț.

Totuși, decizia Apple de a elimina versiunea de 128 GB sugerează o tranziție către mai mult spațiu de stocare standard pentru toate modelele Pro, ceea ce ar putea fi atractiv pentru utilizatorii care filmează mult sau stochează conținut digital pe dispozitivele lor.

iPhone 17 Pro se pregătește să aducă un salt important în capacitatea de stocare, chiar dacă asta vine cu un cost puțin mai ridicat.

Pentru cei care vor cea mai bună cameră, funcții video avansate și un telefon performant, această versiune ar putea fi alegerea ideală, marcând totodată sfârșitul erei iPhone Pro sub 1.000 de dolari.