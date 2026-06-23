Obiceiul aparent nevinovat care poate aduce amenzi de sute de euro în vacanță. Tot mai mulți români îl fac

Deși gestul pare unul banal, autoritățile din diverse zone turistice au început să privească fenomenul cu mai multă atenție. Hrănirea necontrolată a animalelor poate contribui la creșterea artificială a populațiilor acestora și poate modifica comportamentul lor natural.

Din acest motiv, în anumite locuri au fost introduse reguli clare privind interacțiunea turiștilor cu fauna urbană. Cei care ignoră aceste reguli riscă să fie sancționați financiar, chiar dacă nu au avut intenția de a provoca probleme.

De ce este descurajată hrănirea porumbeilor și a pescărușilor

Pentru mulți oameni, oferirea unor firimituri de pâine păsărilor reprezintă un gest de bunăvoință. Cu toate acestea, specialiștii și autoritățile locale atrag atenția că hrănirea constantă a animalelor poate genera efecte nedorite.

Păsările se obișnuiesc să caute hrană în apropierea oamenilor și devin tot mai dependente de aceasta. În plus, concentrarea unui număr mare de animale în anumite zone poate crea probleme pentru întreținerea spațiilor publice și pentru confortul vizitatorilor.

În stațiunile de la malul mării, pescărușii care primesc frecvent hrană de la turiști ajung să se apropie tot mai mult de terase, plaje și promenade. În marile orașe turistice, porumbeii se adună în număr mare în piețe și în apropierea monumentelor vizitate zilnic de mii de persoane.

Din aceste motive, unele administrații locale au decis să limiteze sau să interzică hrănirea animalelor în anumite spații publice.

Tot mai mulți români trebuie să fie atenți la regulile locale

Pe măsură ce numărul românilor care aleg vacanțe în străinătate continuă să crească, este important ca turiștii să se informeze cu privire la regulile aplicabile în destinația aleasă.