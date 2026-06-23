Obiceiul aparent nevinovat care poate aduce amenzi de sute de euro în vacanță. Tot mai mulți români îl fac
Mulți turiști consideră că hrănirea porumbeilor într-o piață celebră, aruncarea unor bucăți de pâine pescărușilor pe faleză sau oferirea de hrană altor animale întâlnite în vacanță reprezintă gesturi simpatice și lipsite de consecințe. Totuși, în numeroase destinații turistice din Europa, acest obicei aparent nevinovat este descurajat sau chiar sancționat prin lege. În fiecare sezon estival, tot mai mulți români descoperă că un moment pe care îl considerau inofensiv se poate transforma într-o amendă de sute de euro.
Obiceiul care le poate strica vacanța turiștilor
În timpul concediilor, mulți turiști sunt tentați să interacționeze cu animalele întâlnite în zonele pe care le vizitează. Porumbeii din piețele istorice, pescărușii de pe litoral sau alte păsări care s-au obișnuit cu prezența oamenilor devin adesea atracții pentru cei care doresc să facă fotografii sau să petreacă câteva momente relaxante în aer liber.
Deși gestul pare unul banal, autoritățile din diverse zone turistice au început să privească fenomenul cu mai multă atenție. Hrănirea necontrolată a animalelor poate contribui la creșterea artificială a populațiilor acestora și poate modifica comportamentul lor natural.
Din acest motiv, în anumite locuri au fost introduse reguli clare privind interacțiunea turiștilor cu fauna urbană. Cei care ignoră aceste reguli riscă să fie sancționați financiar, chiar dacă nu au avut intenția de a provoca probleme.
De ce este descurajată hrănirea porumbeilor și a pescărușilor
Pentru mulți oameni, oferirea unor firimituri de pâine păsărilor reprezintă un gest de bunăvoință. Cu toate acestea, specialiștii și autoritățile locale atrag atenția că hrănirea constantă a animalelor poate genera efecte nedorite.
Păsările se obișnuiesc să caute hrană în apropierea oamenilor și devin tot mai dependente de aceasta. În plus, concentrarea unui număr mare de animale în anumite zone poate crea probleme pentru întreținerea spațiilor publice și pentru confortul vizitatorilor.
În stațiunile de la malul mării, pescărușii care primesc frecvent hrană de la turiști ajung să se apropie tot mai mult de terase, plaje și promenade. În marile orașe turistice, porumbeii se adună în număr mare în piețe și în apropierea monumentelor vizitate zilnic de mii de persoane.
Din aceste motive, unele administrații locale au decis să limiteze sau să interzică hrănirea animalelor în anumite spații publice.
Tot mai mulți români trebuie să fie atenți la regulile locale
Pe măsură ce numărul românilor care aleg vacanțe în străinătate continuă să crească, este important ca turiștii să se informeze cu privire la regulile aplicabile în destinația aleasă.
Multe persoane presupun că un gest aparent nevinovat nu poate avea consecințe legale. În realitate, legislația și regulamentele locale pot diferi semnificativ de la o țară la alta sau chiar de la un oraș la altul.
Autoritățile din zonele turistice pun adesea accent pe protejarea spațiilor publice și pe menținerea unui echilibru între activitatea turistică și mediul înconjurător. Din acest motiv, anumite comportamente tolerate în alte locuri pot fi sancționate atunci când sunt considerate dăunătoare.
Pentru turiști, necunoașterea regulilor nu reprezintă întotdeauna o justificare suficientă pentru evitarea unei sancțiuni.
O simplă verificare poate preveni cheltuieli neașteptate
Înainte de a pleca în vacanță, este recomandat ca turiștii să se informeze cu privire la regulile locale care vizează comportamentul în spațiile publice. O verificare rapidă poate evita situații neplăcute și costuri suplimentare care pot afecta bugetul concediului.
Gesturi care par lipsite de importanță, precum hrănirea porumbeilor, a pescărușilor sau a altor animale întâlnite în zone turistice, pot fi interpretate diferit de autoritățile locale. În anumite destinații, astfel de acțiuni sunt considerate contrare regulilor stabilite pentru protejarea mediului și pentru gestionarea populațiilor de animale.