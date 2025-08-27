Câștigătorul premiului I la Festivalul Mamaia a ajuns să facă muzică din întâmplare. Ce l-a convins să se înscrie la ediția din 2025: „Nu mă așteptam să fiu premiat”. EXCLUSIV

Ionuț Danil și-a descoperit pasiunea pentru muzică aproape din întâmplare. Iar după o perioadă în care credea că nu-și va putea face loc în lumea muzicii, tânărul buzoian a câștigat premiul I la Festivalul de la Mamaia, secțiunea Interpretare. Victoria i-a redat încrederea și i-a aprins din nou dorința de a-și urma visul. În exclusivitate pentru Playtech, Ionuț a povestit despre începuturile sale muzicale și despre ce l-a determinat să încerce încă o dată norocul pe scena festivalurilor.

Cine este Ionuț Danil, câștigătorul premiului I al Festivalului de la Mamaia

Între 22 și 24 august, litoralul românesc a găzduit unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din țară: Festivalul de Muzică Ușoară „Mamaia”. Cu două secțiuni majore – interpretare și recitaluri ale soliștilor deja consacrați – festivalul a oferit tinerilor artiști șansa de a se face remarcați.

Pentru Ionuț Danil, câștigătorul premiului I la secțiunea interpretare, Mamaia a fost mai mult decât un festival: a fost locul în care și-a redescoperit pasiunea și speranța. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, tânărul buzoian de 29 de ani ne-a povestit despre primii pași în muzică, despre provocările întâmpinate și despre cum a reușit să-și transforme visul în realitate.

„Pasiunea pentru muzică a pornit cam pe la 16 ani. Am fost împins, de părinții mei, de la bun început, să fac o școală de muzică, auzindu-mă cântând prin casă”, ne-a dezvăluit tânărul.

Drumul său a fost unul lung și plin de efort: s-a pregătit atât la Buzău, cât și la București, iar de-a lungul anilor a urcat pe scenele mai multor festivaluri de renume din țară, inclusiv la cel care i-a adus, acum, recunoașterea la nivel național.

„Am început la Buzău, la Școala Populară de Arte. Am absolvit aici, la domnul profesor Sandu Costel. Apoi am plecat spre București, către Compania de Artiști a Danei Dorian. După aceea, la domnul Cristian Faur, la București, la Artist Class. Am început să particip la festivaluri, am participat de asemenea și la Mamaia, a fost Amara, Dan Spătaru și multe altele, dar mai mici. Muzica a fost, pur și simplu, o chestie pe care am descoperit-o în timp. N-a fost de mic copil dat la muzică”, a subliniat Ionuț Danil.

„A fost un timp în care renunțasem”

După ce bifase aproape toate festivalurile din țară, ultimele participări încheindu-se fără vreun premiu, și după ce lansase o piesă în limba engleză, cu succes mai mult pe plan internațional, Ionuț Danil era gata să pună punct visului său muzical. Însă vestea despre Festivalul de la Mamaia a reaprins ceva în el: un fior de nostalgie și dorința de a mai încerca o dată.

„A fost un timp în care renunțasem, ca să zic așa, la ideea asta, majoritatea festivalurilor având o limită de vârstă. Și am zis că nu mai are rost. Legat de cum am ajuns la festivalul ăsta, stăteam pur și simplu acasă și mi-a zis mama: ‘Nu vrei să te mai duci să participi acum la Mamaia, că se face ediția asta în 2025?’. M-am gândit și mi-am adus aminte de toate participările mele și am zis: ‘La anul fac 30 și s-ar putea să nu pot să mai particip nici la Mamaia’ Și am zis, hai să ies la pensie, cum s-ar zice, la capitolul festivaluri”, a spus Ionuț.

Preselecțiile au venit după o perioadă în care nu mai cântase, iar Ionuț recunoaște că nu și-a dat tot interesul așa cum și-ar fi dorit. A ales piesele „pe repede înainte”, iar „Dacă ploaia s-ar opri”, de la Cargo, nu fusese prima sa opțiune. Totuși, a ales să urmeze sfatul unuia dintre organizatori, o decizie pe care nu va avea cum să o regrete vreodată.

„Cargo e trupa mea preferată din România și am zis că e mai ușor de interpretat, nu neapărat din punct de vedere vocal, dar m-am gândit că ar putea să-mi scoată și timbrul în evidență piesa asta”, ne-a mai spus tânărul despre alegerea piesei.

Ionuț Danil, emoții mari înainte de Festivalul de la Mamaia

Timpul de pregătire a fost scurt, iar tensiunea creștea pe măsură ce se apropia repetiția de la București, alături de orchestra condusă de Andrei Tudor. A încercat să se antreneze cu negative de pe internet, dar a realizat rapid că acestea îi complicau și mai mult pregătirea.

„ A fost și pentru mine o tensiune. În paralel, am mai cântat la evenimente, nunți cu formația și așa mai departe, dar nu se compară cu o orchestră mare, în niciun caz. Și atunci am început să repet cum o făceam odată, am pus niște negative. Culmea, negativele pe care le găsești tip karaoke pe YouTube nu au tonalitatea tocmai potrivită. Și atunci am căutat câteva aplicații, programe, site-uri ca să pot să schimb cumva tonalitatea. Asta a afectat și instrumentalul, pentru că unele instrumente nu se mai auzeau, fiind modificate de AI. Mi-a făcut treaba și mai grea. Nu înțelegeam anumite lucruri, nu intram bine pe timp și mă panicasem”, ne-a dezvăluit Ionuț.

Semnele că premiul I se apropie au fost prezente de la început, spune tânărul. A fost primul programat la repetiții și tot el a deschis festivalul.

„La repetiții a fost bine, am cântat prima dată cap-coadă. Au rămas surprinși. Am mai cântat o dată și am plecat. A urmat să facem o repetiție la scenă pentru sunet, în ziua festivalului”, a completat tânărul.

Scena Festivalului de la Mamaia, cea mai mare pe care a urcat

Gândul că avea deja experiență, nu doar la festivaluri, ci și la evenimente private, l-a ajutat inițial pe Ionuț să-și tempereze emoțiile. Însă, când a zărit scena pe care urma să urce, tensiunea a crescut brusc.

„Simțeam că stau emoțiile astea după colț și mă așteaptă cumva. Când am ajuns acolo, am crezut că o să cântăm pe o scenă mică, cum sunt amfiteatrele unde se organizau festivalurile mari. Dar am ieșit la o plimbare seara cu câțiva concurenți și am mers să vedem scena. Prima dată am crezut că e o clădire foarte mare în amenajare, pentru că în spatele ei era o plasă neagră, de protecție. Și am zis că nu are cum să fie scena. A fost cam cea mai mare scenă pe care am cântat. Atunci am avut emoțiile foarte mari. Am văzut prin gardurile de plasă toate scaunele și am zis: ‘Doamne, aici trebuie să cânt mâine seară, e imposibil’. Și vedeam oamenii care făceau soundcheck-ul, foarte mici, ca niște furnici. Am făcut exerciții de respirație, m-am concentrat foarte mult, am repetat piesa. La repetiții la București am înregistrat prima dată cu orchestra. Asta m-a ajutat”, ne-a povestit Ionuț Danil.

Nu s-a așteptat nicio clipă să câștige premiul I la Festivalul de la Mamaia

Ionuț Danil a plecat de la Mamaia cu premiul I la secțiunea interpretare, dar nici măcar nu se aștepta. S-a comparat cu ceilalți concurenți, cu efortul lor și cu talentul lor, așa că nu a crezut până în clipa în care și-a auzit numele.

„Mi-am zis că o să fie foarte greu și nu o să mă gândesc la niciun premiu. Pentru că sigur o să se vadă că nu am muncit foarte mult. Probabil emoțiile au fost pe măsură. Și am avut câteva, au controlat, un pic, partea vocală. S-a văzut în unele secvențe, că nu am putut să cânt liniar și îmi tremura puțin vocea, dar nu mă așteptam să fiu premiat. În schimb, se auzeau zvonurile. Pentru că la festivaluri, când te duci, toată lumea vorbește. Toată lumea își dădea cu părerea și arătau spre mine că eu am luat locul 2. Am zis că e imposibil. Și când am aflat, eram acolo cu toți concurenții în backstage. Am văzut pe televizor că doamna Monica Anghel, a început cu Ionuț. Și am zis: ‘nu cred așa ceva. Cum adică eu?’ Am crezut că dă o secvență cu mine, să mă asigur că eu sunt”, a mărturisit tânărul.

Vrea să se întoarcă cu trofeul acasă anul viitor

Chiar dacă, pentru moment, lucrurile nu s-au schimbat spectaculos, Ionuț Danil știe că premiul câștigat la Festivalul de la Mamaia este un pas important în cariera unui artist aflat la început de drum. Privind înainte, are planuri mari și vise care abia așteaptă să prindă viață.