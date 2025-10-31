Castelul Pelișor, sufletul Reginei Maria. Aici s-au născut două regine și un rege, aici a murit „inima” României

Castelul Pelișor a fost ridicat între anii 1899 și 1903 de arhitectul ceh Karel Liman și decorat de artistul Bernhard Ludwig. Construcția a fost destinată inițial principele Ferdinand, moștenitorul tronului României, și soției sale, principesa Maria.

Un cămin pentru Regele Ferdinand și Regina Maria

Amplasat pe domeniul regal de la Sinaia, în imediata vecinătate a Castelului Peleș, Pelișorul urma să devină reședința de vară a familiei regale, oferind intimitate și confort pentru viața de zi cu zi, în contrast cu somptuosul și impunătorul Peleș, mult prea grandios pentru gusturile și nevoile tinerei familii regale.

Pe durata domniei regelui Ferdinand, Peleșul era rezervat aproape exclusiv pentru evenimente oficiale și recepții, în timp ce Pelișorul devenea locul unde familia se putea retrage și păstra obiceiurile cotidiene, așa cum mărturisea regina Maria în memoriile sale.

Născuți și crescuți la Pelișor

În acest „cuib” al familiei regale s-au născut și au crescut cei șase copii ai lui Ferdinand și Maria: principele Carol, viitorul rege al României; principesa Elisabeta, care urma să devină regină a Greciei; principesa Maria, viitoarea regină a Iugoslaviei; principele Nicolae; principesa Ileana, arhiducesă de Habsburg; și principele Mircea, răpus la doar trei ani de febra tifoidă.

Castelul a fost martor și al ultimelor clipe ale reginei Maria, care s-a stins din viață în iulie 1938, însoțită de fiica sa cea mare, Elisabeta, și de nepotul său, viitorul rege Mihai I.

Interioarele palatului poartă amprenta Reginei Maria

Interiorul Castelului Pelișor reflectă puternic personalitatea și gusturile reginei Maria. Cele 90 de încăperi sunt decorate într-un stil Art Nouveau, îmbinând elemente celtice și bizantine, cu accente inspirate din tradiția arhitecturală a Văii Prahovei și elemente brâncovenești.

Spre deosebire de opulența Castelului Peleș, Pelișorul păstrează o eleganță mai sobră, dar plină de simbolism, ca un omagiu al reginei față de identitatea românească.

Printre principalele săli se numără Holul de Onoare, decorat cu lambriu din lemn de stejar și cu un spectaculos luminator cu vitralii, element comun în arhitectura începutului de secol XX, prezent și la Peleș.

Biroul regelui Ferdinand impresionează prin sobrietatea sa și prin imensul birou de nuc, placat cu trei panouri sculptate ce înfățișează Peleșul, Pelișorul și Foișorul.

Capela integrată apartamentului reginei este placată cu marmură de Ruschița și accesibilă printr-o arcadă aurită cu coloane, purtând o inscripție emblematică. Vitraliile decorate cu antrelacuri creează o lumină filtrată și caldă, conferind spațiului o atmosferă de reculegere.

Dormitorul de Aur este mobilat cu piese realizate în 1909 în Atelierele de Arte și Meserii de la Sinaia, după planurile reginei, cu elemente ornamentale sculptate în lemn de tei, aurite, de inspirație celtică și bizantină.

Biroul reginei Maria, decorat cu coloane brâncovenești și cu un șemineu specific interiorului românesc, cuprinde mobilier creat de regină însăși. Scaunele și masa de corespondență sunt ornamentate cu simbolurile reginei: crinul și crucea gamată.

Camera de Aur se remarcă prin pereții din stuc aurit decorați cu frunze de ciulini, un motiv legat de Scoția natală a Mariei, iar mobilierul cu elemente celtice și bizantine este evidențiat de luminatorul cu forma unei cruci celtice de pe plafon.

Redezvoltări și modernizări

Deși construit între 1899 și 1902, Pelișorul a suferit numeroase reamenajări interioare, insistate de regina Maria, până în 1929, anul morții arhitectului Karel Liman. Castelul a necesitat consolidări, modernizări și extinderi ale funcțiunilor sale.

Au fost adăugate săli de spectacol, birouri, cinematograf și piscină. S-a construit un zid de sprijin puternic și un sistem de drenare pentru a colecta apele de izvor din amonte și a le evacua în lacul din apropiere, toate acestea menținând gradul înalt de finisare al decorațiunilor interioare, conform informațiilor Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice.

Pelișor în perioada comunistă și retrocedarea

În timpul regimului comunist, Pelișorul a avut aceeași soartă ca restul proprietăților regale din Sinaia: a fost rezervat pentru protocol, fiind închis publicului până în anii ’90.

Restaurarea și redeschiderea au avut loc mai târziu, iar în 2006 Castelul Pelișor a fost retrocedat familiei regale. În prezent, Pelișorul funcționează ca muzeu, deschizându-și porțile pentru vizitatori și oferind o incursiune în viața și gusturile reginei Maria și ale familiei regale române.

Pelișor, simbol al Familiei Regale a României și al artei

Castelul Pelișor nu este doar o construcție istorică; el reprezintă sufletul reginei Maria și locul în care familia regală a trăit momente de bucurie, tristețe și reflecție.

Stilul său unic, combinând Art Nouveau cu elemente tradiționale românești și influențe celtice și bizantine, reflectă personalitatea și gusturile reginei. Fiecare cameră, fiecare detaliu, de la vitralii și mobilier până la decorațiuni aurite, este o mărturie a rafinamentului și sensibilității Mariei.

Astfel, Castelul Pelișor continuă să fie un reper cultural și istoric deosebit, păstrând memoria reginei Maria, „inima” României, și rămânând un punct esențial pentru înțelegerea vieții și tradițiilor familiei regale.

Vizitatorii pot descoperi aici nu doar splendoarea arhitecturii și a decorațiunilor, ci și istoria unei epoci în care Pelișorul a fost sanctuarul intimității și al eleganței regale, un loc în care s-au născut viitorii conducători și s-au petrecut momente definitorii pentru România modernă.

În concluzie, Castelul Pelișor este mai mult decât o reședință regală; este o poveste de familie, un simbol al rafinamentului și al tradiției românești, un loc în care istoria și arta se împletesc armonios, păstrând vii amintirile unei regine care a iubit profund țara sa.

