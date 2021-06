Regi și regine, comploturi, iubiri, trădari. Războaie între șoapte de dragoste. Parfum de violete și focuri sacre. La toate au fost martore zidurile castelului despre ale cărui legende acoperite de praful timpului vom povesti astăzi: Castelul Peleș.

Castelul a fost construit în 1874, în afara comunei Podul Neagului, o localitate de doar 24 de km pătrați la acea dată. Peleș a fost ridicat la inițiativa Regelui Carol I. Din acel an, comuna a fost redenumită Sinaia, nume sub care e cunoscută și azi. În anul 1875 apar primele case boierești, iar un an mai târziu se construiește calea ferată Ploiești – Predeal, care străbate comuna. Odată cu calea ferată, a fost edificată și fundația castelului Peleș.

Terenul pe care a fost construit castelul avea 1000 de hectare, se numea Piatra Arsă și a fost cumpărat de rege în anul 1871, de la Eforia Spitalelor. Pelesul, fostă reședință regală din 1883 până în 1947, va fi naționalizat un an mai târziu, in 1948. În același an, 1948, castelul a fost închis de către autorităţile comuniste. Toate bunurile de patrimoniu au fost inventariate. În anul 1953, castelul a devenit Muzeu Naţional, deschis publicului larg spre vizitare.

Mult mai târziu, abia în anul 2007 reintră în posesia Maiestăţii Sale, Regele Mihai I al României şi devine concomitent, instituţie publică administrată de Statul român, sub egida Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Legendele Castelului Peleș

Cât despre legendele castelului Peleș… se vorbește că locul a fost ales după ce o roată de la trăsura regelui s-a rupt. Acesta a fost nevoit să înnopteze la mănăstirea din Podul Neagului. Peisajul sălbatic l-a fermecat și a decis să construiască aici palatul. În timpul săpăturilor pentru instalaţia de apă a castelului, lucrătorii ar fi găsit peste 100 de plăci din aur. Acestea erau inscripționate într-o limbă necunoscută. Lângă ele se aflau obiecte şi monede confecţionate din acelaşi metal prețios, istoria acestui tezaur nefiind încă dovedită.

Una dintre povești susține că la temelia castelului au fost depuse 2 pergamente sigilate într-un tub din sticlă, închis și el într-o cutie din plumb. Alături de ele s-ar afla 100 de monede cu chipul Domnitorului Carol I. Aceste pergamente ar reprezenta actul de fundaţie al Castelului Peleş, terminat de 300 de muncitori în doar 2 ani. Oamenii spun că aici se văd focuri plutind deasupra pământului, în anumite nopți din an. Explicația ar fi tocmai freamătul comorii îngropate de secole sub dalele de piatră ale Peleșului.

Printre ciudățeniile Castelului Peleș se numără și cele 160 de camere ale sale, cu multe intrări și scări interioare sau turnul central de 66 de metri înălţime. Palatul era iluminat de o uzină electrică proprie, proiect care l-a făcut unic în Europa acelor vremuri. De altfel, Castelul Peleș este prima construcţie din România a cărei fundaţie este din beton.

O alta legendă dantelată este chiar setul preferat de ceai al reginei. La dorința acesteia, special pentru salonul ei de la Peleș, a fost cumpărat un serviciu de cafea din porțelan japonez numit „coajă de ou”, atât de subțire, încât era translucid. Se presupune că a fost transportat în… unt, pentru ca finul porțelan să nu fie afectat pe parcursul traseului.

Lângă Peleș au fost ulterior construite două bijuterii arhitectonice, două palate mai mici: Pelișorul și Foișorul. Aici au fost găzduiti regi și regine, precum și personalități marcante ale perioadei respective. În fiecare an, în luna iulie, un parfum exotic de violete indiene se poate simți în Salonul de Aur al castelului Pelișor. Evenimentul are loc în preajma datei la care Regina Maria a murit. Muzeografii palatului spun ca nu este o invenție, ci un fenomen ezoteric greu de explicat

Localnicii știu ca în nopțile cu lună, la Peles, se văd umbrele fantomatice ale foştilor săi stăpâni – regii şi reginele României. Cu toate că legendele sunt doar legende, castelul nu a fost apreciat de soții Ceaușescu niciodată. Aceștia au dormit aici o singură noapte, evitând să mai revină după ce au aflat că lemnul clădirii era infectat cu o …ciupercă.

În urmă cu 130 de ani, Peleşul era un castel de graniţă, aflat la marginea ţării, în România Mică. Astăzi este inima României, în centrul țării și stă neclintit, mărturie celor 80 de ani ai monarhiei române.