Carla Bruni a smuls microfonul din mâna unui jurnalist ca să-și apere soțul: “Nu las ura să câștige” VIDEO

Atmosfera tensionată de la Tribunalul Corecțional din Paris a fost marcată de un moment neașteptat, care a devenit rapid viral pe rețelele sociale. În centrul atenției s-a aflat Carla Bruni, soția fostului președinte Nicolas Sarkozy, care a reacționat în fața camerelor de filmat și a reporterilor prezenți. Totul s-a petrecut la scurt timp după anunțarea unei decizii de condamnare ce a zguduit scena politică franceză.

Condamnarea fostului președinte Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy, fost președinte al Franței, a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare cu executare de Tribunalul Corecțional din Paris. Magistrații l-au găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracțiuni, într-un dosar ce vizează suspiciuni de finanțare a campaniei sale prezidențiale din 2007. Potrivit acuzațiilor, Sarkozy ar fi beneficiat de fonduri ilegale provenite de la fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Judecătorul a precizat că Sarkozy va fi încarcerat indiferent dacă va decide să facă apel la o instanță superioară. În plus, pe lângă pedeapsa privativă de libertate, acesta trebuie să achite și o amendă de 100.000 de euro, potrivit France 24. Sentința a provocat un val de reacții și a readus în prim-plan una dintre cele mai controversate anchete politice din ultimii ani din Franța.

Gestul Carlei Bruni care a făcut înconjurul lumii

După pronunțarea sentinței, la ieșirea din tribunal, Carla Bruni a atras atenția tuturor printr-un gest care a devenit imediat viral. Soția lui Sarkozy a smuls buretele de pe microfonul unui reporter al publicației Mediapart și l-a aruncat pe jos, sub privirile camerelor. Momentul a fost surprins integral pe video și s-a răspândit cu rapiditate pe platformele sociale, generând mii de reacții și comentarii.

Bruni și-a justificat reacția printr-o frază fermă, care a însoțit incidentul: „Nu las ura să câștige”. Declarația ei a fost percepută ca un gest de solidaritate față de soțul său și ca o reacție la presiunea mediatică intensă din jurul cazului.

🚨 ALERTE INFO 🚨 Carla Bruni ATTRAPE la bonnette de MEDIAPART avant de quitter le tribunal. pic.twitter.com/bUEWnhtZ68 — Frontières (@Frontieresmedia) September 25, 2025

Impactul pe rețelele sociale și în spațiul public

Imaginile cu momentul în care Carla Bruni a smuls microfonul au circulat masiv în doar câteva ore. În Franța, dar și în afara granițelor, gestul a generat dezbateri aprinse: unii au interpretat acțiunea ca pe un act de susținere și protecție față de Nicolas Sarkozy, în timp ce alții au considerat comportamentul inadecvat în raport cu libertatea presei.

Incidentul a adăugat o dimensiune personală și emoțională unui proces care se desfășoară deja sub lupa opiniei publice. Dacă verdictul judecătorilor a fost perceput ca o lovitură majoră pentru cariera politică a lui Sarkozy, gestul soției sale a atras atenția asupra tensiunilor dintre justiție, presă și familie în contextul acestui scandal.

Condamnarea la cinci ani de închisoare cu executare a lui Nicolas Sarkozy reprezintă una dintre cele mai dure sentințe primite vreodată de un fost lider francez. În paralel, reacția Carlei Bruni, surprinsă în fața camerelor, a devenit simbolică pentru modul în care familia fostului președinte trăiește presiunea și expunerea publică.