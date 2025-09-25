Ultima ora
Carla Bruni, de nerecunoscut la tribunalul din Paris. Ce a făcut soţia lui Nicolas Sarkozy, la ieșirea din sala de judecată
25 sept. 2025 | 18:07
de Daoud Andra

ȘTIRI EXTERNE
Carla Bruni, de nerecunoscut la tribunalul din Paris. Ce a făcut soţia lui Nicolas Sarkozy, la ieșirea din sala de judecată
Tribunalul din Paris a fost joi scena unui moment tensionat, în care fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat pentru conspirație criminală, într-un dosar legat de presupusa primire ilegală a unor sume considerabile de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi pentru campania sa prezidențială din 2007, potrivit relatărilor Reuters și France 24. Alături de el la primirea veștii a fost și soția sa, Carla Bruni, a cărei schimbare i-a uimit pe jurnaliști.

Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare

Decizia judecătorului vine la doar câteva zile după ce un martor-cheie în acest proces a murit, un eveniment care a adăugat tensiune suplimentară procedurilor legale.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, dintre care doi cu executare, și o amendă de 100.000 de euro. Cu toate acestea, fostul lider francez a fost achitat de alte acuzații, inclusiv de corupție, instanța precizând că nu există dovezi clare că Sarkozy ar fi încheiat o înțelegere cu Gaddafi sau că banii trimiși din Libia ar fi ajuns efectiv în fondurile campaniei sale electorale.

Procesul, care a început în ianuarie, l-a acuzat pe Sarkozy de „ascundere a delapidării de fonduri publice, corupere pasivă, finanțare ilegală a campaniilor electorale și conspirație criminală”. Procurorii au susținut că fostul președinte ar fi încheiat un pact ilegal cu guvernul libian în 2005, pe vremea când era ministru de interne, pentru a primi finanțare în schimbul sprijinului acordat Tripoliului pe scena internațională, afectat de izolarea impusă de Occident.

Dosarul a implicat elemente controversate și misterioase, incluzând spioni libieni, un terorist condamnat și traficanți de arme, precum și presupusa trimitere a unor sume de ordinul milioanelor de euro către campania lui Sarkozy în valize. Fostul președinte a respins întotdeauna acuzațiile, catalogând cazul drept „motivare politică”. Anchetatorii susțin că, în schimbul finanțării, Gaddafi ar fi primit promisiunea că va fi ajutat să-și îmbunătățească imaginea internațională, după incidentele tragice de la Lockerbie și Niger, soldate cu sute de victime.

Carla Bruni, gest controversat în instanță

La pronunțarea sentinței, alături de Sarkozy s-a aflat și soția sa, Carla Bruni. Fost model și cântăreață, acum în vârstă de 57 de ani, a fost surprinsă de fotografi la tribunal într-o ținută sobru-elegantă: un palton negru, părul lăsat liber și machiaj discret. Look-ul său relaxat contrastează cu tensiunea vizibilă de pe chip, iar imaginile o surprind vizibil îngândurată și afectată de decizia instanței.

Fostul model a făcut un gest de neînțeles la ieșirea din sala de judecată, iar momentul a fost surprins și s-a viralizat. La ieșirea de la tribunal, după ce Nicolas Sarkozy a primit o condamnare de cinci ani de închisoare, Carla Bruni a scos brusc buretele de pe microfonul unei televiziuni franceze și l-a aruncat la pământ.

Aceasta este cea mai recentă dintre numeroasele probleme juridice cu care se confruntă fostul președinte, care a mai fost condamnat în alte două dosare. În pofida sentinței, este de așteptat ca Sarkozy să facă apel, ceea ce ar putea întârzia executarea pedepsei, chiar dacă instanța a stabilit clar că va fi încarcerat indiferent de contestațiile ulterioare.

