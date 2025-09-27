Care sunt modelele de telefoane cu cele mai multe defecte. Unde se situează iPhone și Samsung

Alegerea unui telefon „care ține” nu mai ține doar de specificații, ci și de cât de des se strică în timp. Un studiu Which? pe 15.644 de smartphone-uri achiziționate în ultimii șapte ani arată diferențe clare între mărci în ceea ce privește probabilitatea de defect pe termen lung. Concluzia care întoarce clasamentele obișnuite: OnePlus, Realme și Google au avut cele mai mici rate de probleme după șase ani (11%), în timp ce Sony (31%) și Huawei (29%) conduc topul la defecte pe termen lung. Apple și Samsung nu sunt la vârf: se află „la mijlocul plutonului”, cu 15% (Apple) și 13% (Samsung) dispozitive cu probleme în șase ani.

Cum a fost făcut studiul și ce măsoară

Analiza Which? a urmărit rata de apariție a defectelor la 1, 3 și 6 ani de la achiziție, pentru 14 mărci populare. Metodologia a combinat chestionare extinse și validări interne, cu eșantion suficient pentru a compara branduri mari (Apple, Samsung, Google) cu mărci mai puțin răspândite în Europa (Realme, Oppo, Doro). Ideea de bază: nu doar „câte” telefoane au probleme, ci „când” apar acestea, întrucât diferențele sunt mici în primul an, dar cresc vizibil în timp.

Pe intervalul scurt (primul an), ratele de defect sunt scăzute pentru majoritatea mărcilor. Abia după trei ani apar primele semne ale „oboselii” hardware și software, iar după șase ani diferențele devin relevante pentru un cumpărător care vrea să păstreze telefonul mai mult. Aici, OnePlus, Realme și Google se opresc la 11%, în timp ce Sony și Huawei trec de 29%–31%, ceea ce sugerează diferențe de calibrare între hardware, optimizări software și politica de actualizări.

Unde se situează iPhone și Samsung în clasamentul fiabilității

Conform datelor, Samsung ajunge la 13% telefoane cu defecte după șase ani, iar Apple la 15% — ambele situându-se în zona de mijloc, nu în vârful fiabilității. Pentru utilizatorii obișnuiți, asta înseamnă că șansele de a întâlni o problemă palpabilă până în anul șase sunt comparabile sau ușor mai mari decât la OnePlus/Realme/Google, dar semnificativ mai mici decât la brandurile din coada clasamentului. Honor are de asemenea 15%, Xiaomi 18%, Motorola 22%, Oppo 23%, în timp ce Nokia urcă la 27%, Doro la 21% și Alcatel la 26%.

Important de reținut: chiar dacă Apple și Samsung nu conduc la fiabilitate, ele compensează adesea prin durata de suport software. Which? subliniază că producătorii „buni” oferă cel puțin cinci ani de actualizări de securitate, aspect care menține dispozitivul utilizabil chiar și când riscul de defect fizic crește odată cu vârsta. Aici, Apple și o parte din gamele Samsung și Google stau bine, însă modelele cu suport scurt (2 ani) pot deveni riscante înainte de a ceda hardware-ul.

Ce defecte apar cel mai des și cum reduci riscul în timp

În clasamentul tipurilor de probleme, bateria domină cu circa 29% din toate defectele raportate (de la autonomie care scade brusc până la degradare accelerată), urmată de telefoane lente/„greoaie”, freeze-uri, crash-uri și erori de actualizare software — în general procente mici individual, dar care adunate pot afecta experiența după câțiva ani. În schimb, problemele cu amprenta și recunoașterea facială apar rar, sub 1% din totalul cazurilor.

Pentru a prelungi viața telefonului, Which? recomandă să privești dincolo de „defecte în primii doi ani” și să pui accent pe politica de update-uri, pe obiceiurile de încărcare (evită ciclurile complete zilnice, menține telefonul între ~20% și 80% când se poate) și pe mentenanță: curățarea stocării, reinstalări majore după câțiva ani, schimbarea preventivă a bateriei în service autorizat când sănătatea scade mult. Astfel, chiar și un model din „zona de mijloc” poate rămâne o alegere bună pe 4–6 ani, dacă primește patch-uri și este îngrijit corect.

Concluzii și cum să alegi inteligent

Dacă urmărești fiabilitatea pe șase ani, datele Which? indică drept opțiuni „safe” OnePlus, Realme și Google (11%). Samsung (13%) și Apple (15%) rămân pariuri solide în ansamblu, mai ales prin suportul de securitate prelungit și ecosistem, însă nu domină topul fiabilității pure. Atenție la mărcile care urcă peste 20% la șase ani (de ex. Motorola, Oppo, Doro), unde riscul statistic de probleme pe termen lung crește vizibil. În final, alege ținând cont de timpul de păstrare: dacă schimbi des telefonul, diferențele după 6 ani contează mai puțin; dacă îl ții „pe termen lung”, merită să favorizezi modelele cu rată mică de defecte și suport software de minimum cinci ani.