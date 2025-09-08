Samsung pierde teren în piața telefoanelor pliabile, depășit de Huawei și Motorola

Industria telefoanelor pliabile, considerată până acum o nișă, începe să câștige tot mai mult teren și să devină un indicator al inovației în domeniul smartphone-urilor.

Dacă în urmă cu câțiva ani Samsung domina autoritar acest segment, datele publicate de Counterpoint Research pentru trimestrul al doilea din 2025 arată o schimbare semnificativă: sud-coreenii au coborât pe locul trei în clasamentul global, fiind devansați de Huawei și Motorola.

Această evoluție surprinzătoare marchează o schimbare de paradigmă într-o industrie extrem de competitivă, în care creativitatea și adaptabilitatea dictează succesul.

Potrivit statisticilor, Huawei a ajuns lider mondial pe piața telefoanelor pliabile, cu o cotă de 45%. Este o creștere spectaculoasă, având în vedere că în urmă cu doar un an compania deținea 32%. Explicația ține în mare parte de performanțele înregistrate pe piața din China, unde achiziționarea produselor Huawei a devenit aproape un gest patriotic, susținut intens de campanii mediatice și de o strategie agresivă de prețuri.

Huawei a mizat pe lansarea unor modele variate, cu tehnologii greu de egalat de competitori, punând accent pe baterii mai durabile, ecrane rezistente și performanțe de top în zona camerelor foto. Acest pachet complet, dublat de sprijinul politic și de o bază uriașă de consumatori loiali, a propulsat compania pe primul loc fără prea mare efort.

Succesul Huawei arată nu doar forța unei companii, ci și dorința Chinei de a-și afirma superioritatea tehnologică la nivel global, transformând fiecare lansare într-un moment cu încărcătură simbolică.

Motorola, revenire spectaculoasă în fața Samsung

Mai surprinzător decât ascensiunea Huawei este însă faptul că Motorola a reușit să ocupe locul al doilea, cu o cotă de piață de 28%. Creșterea este dublă față de anul trecut, când compania avea doar 14%. Această performanță vine pe fondul popularității modelelor flip, unde Motorola a reușit să se impună cu telefoane mai accesibile și, în multe privințe, mai competitive decât cele ale Samsung.

Strategia Motorola s-a bazat pe o combinație de prețuri atractive și specificații solide. Utilizatorii au descoperit în telefoanele pliabile ale brandului un echilibru între nostalgie – datorită designului inspirat de celebrul Razr – și funcționalitate modernă. Acest mix a prins rapid la public, mai ales în piețele occidentale, unde prețul contează aproape la fel de mult ca performanța.

Pentru Samsung, a pierde teren în fața unui competitor care până nu demult era considerat „retro” reprezintă un semnal de alarmă serios. Compania sud-coreeană, care a inaugurat practic piața pliabilelor, pare acum prinsă pe picior greșit de rivali mai agili.

Samsung caută să recupereze terenul pierdut

În trimestrul al doilea din 2025, Samsung a înregistrat o cotă de doar 9%, în scădere dramatică față de 21% în aceeași perioadă a anului trecut. Această prăbușire reflectă atât concurența tot mai dură, cât și dificultățile companiei de a menține un ritm constant al inovației pe segmentul pliabilelor.

Totuși, există și vești încurajatoare pentru gigantul sud-coreean. Publicația The Elec a relatat că Samsung a majorat planul de producție pentru noul Galaxy Z Fold 7, cu 260.000 de unități programate doar pentru luna septembrie, comparativ cu 200.000 cât fusese planificat inițial. În august, compania a reușit să livreze 430.000 de unități Fold 7, față de 320.000 prevăzute. Aceste cifre arată că există încă o cerere solidă pentru modelele Samsung, chiar dacă la nivel global cota de piață este în scădere.

Pe ansamblu, livrările de telefoane pliabile au crescut cu 45% față de anul precedent, semn că publicul larg începe să adopte această categorie de produse. Creșterea pieței sugerează că bătălia abia acum se încinge, iar producătorii care vor reuși să îmbine prețul accesibil cu inovația tehnologică vor avea de câștigat.

Privind lucrurile dintr-o perspectivă mai amplă, o întrebare inevitabilă rămâne: când va decide Apple să intre în această competiție? Până acum, compania americană a evitat segmentul pliabilelor, dar popularitatea în creștere a acestora ar putea-o forța să lanseze, în viitorul apropiat, un model care să schimbe din nou regulile jocului.

Clasamentul Counterpoint Research pentru trimestrul Q2-2025 arată clar că piața telefoanelor pliabile se maturizează rapid. Huawei domină prin puterea pieței interne, Motorola renaște spectaculos, iar Samsung se vede nevoit să recupereze teren pe un segment pe care chiar el l-a creat. Cu o creștere globală de aproape 50% față de anul trecut, pliabilele nu mai sunt doar o curiozitate tehnologică, ci o tendință solidă în industria smartphone-urilor. În anii următori, competiția va deveni și mai intensă, iar consumatorii vor fi, în cele din urmă, cei care vor beneficia de inovațiile aduse de această rivalitate acerbă.