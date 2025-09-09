Care este cel mai mic copac din lume? E cât un telefon mobil şi rezistă la cele mai dure condiţii

Când ne gândim la un copac, ne imaginăm de obicei trunchiuri înalte, ramuri stufoase și coroane bogate. Totuși, natura are surprize spectaculoase: cel mai mic copac din lume, Salix herbacea, atinge rareori mai mult decât dimensiunea unui telefon mobil.

Cel mai mic copac din lume încape într-un buzunar

Salix herbacea este o specie de salcie pitică, care se dezvoltă în regiunile reci și montane din emisfera nordică, mai ales în zonele arctice și alpine. Deși arată ca o mică plantă târâtoare, din punct de vedere botanic este încadrat la categoria arborilor, având trunchi și ramificații lemnoase. Înălțimea sa obișnuită este de doar 1–6 cm, iar tulpinile se întind orizontal, aproape lipite de sol.

Ca să ne facem o idee, un exemplar matur de Salix herbacea nu depășește lungimea unui smartphone modern. Totuși, dimensiunile sale reduse nu îi știrbesc statutul de „copac în toată regula”.

Acest „copac miniatural” are o strategie ingenioasă de adaptare: pentru a rezista frigului și vânturilor puternice, crește aproape lipit de sol, unde este mai ferit și se menține căldura. Rădăcinile sale pătrund adânc în pământ, ancorându-l bine și permițându-i să extragă nutrienți din solurile sărace ale zonelor alpine.

Salix herbacea se înmulțește prin semințe, dar și prin ramificații subterane, reușind să formeze în timp adevărate „covorașe verzi” care pot rezista ani la rând.

Un gigant în miniatură

Deși are dimensiuni liliputane, acest copăcel îndeplinește toate caracteristicile unui arbore: scoarță, ramuri, frunze și flori. Primăvara, produce frunze mici, rotunde, de un verde intens, iar florile sale discrete atrag insectele polenizatoare, chiar și în condiții dificile.

Astfel, Salix herbacea este dovada vie că mărimea nu definește importanța. În ecosistemele alpine și arctice, el oferă hrană și adăpost unor specii de insecte și contribuie la menținerea echilibrului natural.

Cel mai mic copac din lume demonstrează uimitoarea capacitate de adaptare a plantelor. În timp ce alți arbori ating zeci de metri înălțime, Salix herbacea a ales să supraviețuiască prin discreție și rezistență, transformându-se într-un simbol al naturii „în miniatură”.