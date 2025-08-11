Ultima oră
Copacul „toxic" pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
11 aug. 2025 | 14:24
de Ionuț Vieru

În căutarea de a adăuga un plus de eleganță și verdeață grădinii, mulți proprietari de case se orientează spre plantarea unor copaci. Deși aceștia sunt esențiali pentru mediu, oferind oxigen și adăpost pentru diverse specii de animale, un horticultor profesionist a emis un avertisment clar cu privire la cinci specii populare, dar cu potențial ridicat de a crea probleme serioase. Expertul subliniază că unii arbori au sisteme radiculare agresive și substanțe toxice, care pot deteriora infrastructura casei și pot distruge alte plante din grădină.

Nucul negru: un gigant toxic pentru plantele din jur

Unul dintre copacii pe care Edward Bowring, horticultor la Home and Gardens, îl sfătuiește să-l eviți este nucul negru. Acest arbore, originar din America de Nord, impresionează prin înălțimea sa de până la 30 de metri și prin nucile sale negre, care pot fi recoltate toamna. Cu toate acestea, arborele are un dezavantaj major. Nucul negru produce o substanță chimică numită juglonă, care este toxică pentru multe alte specii de plante din jur. Juglona se găsește în frunzele, fructele și rădăcinile copacului și poate inhiba creșterea plantelor din vecinătate. Mai mult, arborele trebuie tăiat regulat pentru a-și menține forma și a fi productiv, iar acest proces implică eliminarea sevei, ceea ce poate fi un inconvenient pentru grădinari.

Riscurile ascunse ale copacilor ornamentali

Pe lista neagră a specialistului se află și alte specii populare. Sumacul de corn de cerb, apreciat pentru culorile sale ruginii de toamnă, este un habitat excelent pentru păsări și polenizatori. Cu toate acestea, Edward Bowring avertizează că are un „obicei de a se lăsa”, adică produce lăstari denși din trunchiul principal, care, dacă nu sunt îngrijiți, pot sufoca și depăși alte plante din grădină.

Un alt copac de evitat este laurul de cireș. Cu un frunziș dens și o creștere rapidă, acesta este adesea folosit pentru a crea garduri vii. Însă, potrivit expertului, reprezintă „un gard viu de evitat” nu doar pentru că are potențialul de a umbri și a înlocui alte plante, ci și pentru că este toxic atât pentru oameni, cât și pentru animalele de companie.

