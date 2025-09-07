Care este cea mai ieftină piață din România. Orașele unde găsești legume la cele mai mici prețuri

Cea mai ieftină piață din România a fost identificată pe baza datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru luna iunie 2025. Studiul s-a concentrat pe prețul cartofilor timpurii și de vară, una dintre cele mai vândute și consumate legume din țară. Datele arată că Tulcea are cel mai mic preț, 2,85 lei/kg, iar diferențele dintre orașe sunt semnificative. Comparativ cu luna mai, unele piețe au înregistrat scăderi, iar altele creșteri ale prețurilor, reflectând oferta locală și condițiile de producție din fiecare regiune.

Tulcea și cele mai ieftine piețe din țară

Cea mai ieftină piață din România se află în Tulcea, unde cartofii timpurii și de vară au costat în medie 2,85 lei/kg în iunie 2025, cu o creștere de 5% față de luna mai. Pe locul al doilea în top se situează Brăila (2,89 lei/kg) și Slatina (2,88 lei/kg), ambele cu prețuri sub 3 lei/kg. Piatra Neamț, cu 3,25 lei/kg, și Târgu Jiu, cu 3,87 lei/kg, completează primele cinci municipii cu cele mai mici prețuri la cartofi.

În general, în piețele din județele unde solul permite o producție mai mare de cartofi, prețurile au rămas mai mici sau au crescut foarte puțin comparativ cu luna precedentă. De exemplu, Buzău a înregistrat 3,69 lei/kg, o scădere față de mai 2025, iar Slobozia are 4 lei/kg, în scădere ușoară de la 4,03 lei/kg în luna anterioară.

Piețele scumpe: Deva, Cluj-Napoca și Reșița

La polul opus se află Deva, județul Hunedoara, cu cei mai scumpi cartofi din țară: 7,67 lei/kg, ușor mai mult față de luna mai. Cluj-Napoca urmează cu 6,86 lei/kg, iar Reșița înregistrează 6,25 lei/kg. Alte municipii cu prețuri ridicate sunt Oradea și Botoșani, cu 6 lei/kg.

Aceste diferențe între orașe se explică prin cantitatea de cartofi scoasă la vânzare și zona de producție. Orașele care depind de transportul legumelor din alte regiuni sau care au producție mai redusă înregistrează prețuri mai mari.

Evoluția prețurilor față de luna mai

Datele INS permit o analiză a evoluției prețurilor între mai și iunie 2025. În multe orașe, prețul cartofilor a scăzut ușor sau a rămas aproape constant, în timp ce în altele a crescut. De exemplu:

Ploiești: 4,17 lei/kg, în scădere față de luna mai

Târgu Jiu: 3,87 lei/kg, creștere față de luna mai

Vaslui: 4,13 lei/kg, creștere față de luna mai

Tulcea: 2,85 lei/kg, ușoară creștere față de mai

