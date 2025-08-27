Țara din care au dispărut cartofii în 2025. Oamenii au rămas fără „a doua pâine”

Ultima ora
27 aug. 2025 | 08:43
de Badea Violeta

Belarus, considerată odinioară ”grânarul de cartofi” al Europei de Est, traversează în 2025 o criză fără precedent: tuberculii au dispărut din magazine, iar populația a rămas fără alimentul supranumit ”a doua pâine”. Situația este consecința directă a politicilor economice de control al prețurilor impuse de regimul Lukașenko, care au descurajat producția și au alimentat piața neagră.

Cum a început criza cartofilor

Primul pas spre penurie a fost făcut încă din 2022, când guvernul a blocat creșterea prețurilor la alimentele de bază, inclusiv la cartofi. Orice majorare era posibilă doar cu aprobarea autorităților, iar câteva săptămâni mai târziu s-a trecut la reglementarea strictă a întregului lanț comercial, de la fermieri la vânzători online.

Măsurile au făcut cultivarea cartofilor neprofitabilă, iar producătorii au redus suprafețele cultivate. În 2024, experții avertizau deja că recolta va fi cea mai slabă din ultimul deceniu.

Previziunile s-au confirmat: Belarus a obținut doar 3,1 milioane de tone, cu aproape un sfert mai puțin decât în anul precedent. Din această cantitate, 40% s-a pierdut în depozite din cauza condițiilor precare, iar o parte consistentă a ajuns în Rusia, unde prețurile cartofilor se dublaseră.

”Se pare că nu mai avem cartofi!”, recunoștea Aleksandr Lukașenko la începutul lui 2025, potrivit Ukrainska Pravda.

Rafturi goale și prețuri în creștere

În primăvara lui 2025, rafturile magazinelor din Belarus au început să se golească. Puținii cartofi disponibili erau de calitate slabă, mici sau chiar stricați.

Oamenii au apelat la alternative precum cartofii congelați, însă oferta era limitată. În paralel, prețurile au crescut cu 10% doar în primele două luni ale anului, în ciuda plafonării dictate de regim.

Aleksandr Lukașenko a încercat să calmeze populația, promițând că situația se va îmbunătăți: ”Dacă plantăm mai mult, vom primi de zece ori mai mult”.

Totuși, în iulie, autoritățile au mers până la a adopta o lege prin care magazinele erau sancționate dacă nu aveau cartofi pe rafturi. Economiștii au considerat măsura absurdă, în condițiile în care problema reală era lipsa stimulentelor pentru fermieri.

”Oamenii nu vor să lucreze în pierdere”

În fața crizei, regimul de la Minsk a fost nevoit să recurgă la importuri, inclusiv din Uniunea Europeană și din ”statele neprietenoase”. În același timp, a majorat plafonul de prețuri cu 36%, încercând să reducă presiunea. Totuși, efectele s-au simțit doar parțial.

Economistul Mihailo Kriacikin a explicat cauzele profunde: ”Când statul stabileşte manual prețurile, distruge stimulentul de a produce și vinde. Oamenii nu vor să lucreze în pierdere. De ce să vândă cartofi pe bani puțini dacă nici măcar recoltarea lor nu dă roade?”

Chiar dacă în vara lui 2025 recolta s-a anunțat mai bună decât anul precedent, experții avertizează că Belarus riscă să se confrunte din nou cu lipsuri. Atâta timp cât fermierii nu sunt motivați economic să producă, ”a doua pâine” a bielorușilor rămâne în pericol.

